Погулять по Рязанскому кремлю, увидеть археологические артефакты и изучить усадьбы Константиново
Мы погуляем по деревянной резной Рязани, посетим теремной Дворец Олега с россыпями археологических сокровищ, а также увидим впечатляющую мультимедийную диораму «Разорение Рязани ханом Батыем».
Вас ждёт романтическая экскурсия в привольное Константиново, где родился и вырос Сергей Есенин, а в селе Пощупово мы побываем в величественном монастыре, куда маленького Серёжу водила любимая бабушка.
мар
апр
мая
июн
июл
авг
сен
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 900 ₽
Описание
Организационные детали
Настоятельно рекомендуем приобретать билеты туда и обратно на экспресс-электричку Москва-Рыбное № 7040о заранее, т. к. в день отправления билетов может не быть. Продажа билетов в кассах открывается за 10 суток, в летний период время выезда может меняться.
Рекомендованные поезда:
Москва-Рыбное пригородный поезд 7040 отправление из Москвы 07:16, прибытие в Рыбное 09:43
Рязань-Москва пригородный поезд 7045 отправление из Рязани 16:40, прибытие в Москву 19:15
Программа тура по дням
Родина Есенина и обзорная экскурсия по Рязани
Утром встречаемся на привокзальной площади в городе Рыбное. Знакомимся и отправляемся в путешествие! Мы посетим локации, связанные с детством и жизнью Есенина: зайдём в Иоанно-Богословский монастыре, куда бабушка часто водила маленького внука, увидим коллекцию личных вещей Есенина в музее-заповеднике в Константиново.
После исследуем живописную усадьбу помещицы Лидии Кашиной, чей образ стал основой для поэмы «Анна Снегина», и заглянем в родительский дом, где вырос поэт и до сих пор растёт посаженный им тополь. Затем побываем на каретном дворе — современном арт-пространстве, и в Земской школе, где училась будущая знаменитость. После поднимемся на высокий берег Оки — смотровую площадку, с которой открывается панорама на ленту реки и простирающиеся за ней бескрайние луга.
Обед — по желанию за дополнительную плату. Во второй половине дня вас ждёт обзорная экскурсия по тихим улочкам Рязани, которые скрывают резные теремки и сокровища «Русской Трои», где всё дышит историей.
Под вечер насыщенного дня — размещение в гостинице и отдых.
Солотчинский монастырь и Рязанский кремль
После завтрака отправимся в живописный Солотчинский монастырь — тихий оазис и памятник нарышкинского барокко. Затем поглубже изучим Рязань: пройдём по Рязанскому кремлю с жемчужинами древнерусского зодчества, посетим Дворец Олега с россыпью археологических сокровищ и увидим мультимедийную диораму «Разорение Рязани ханом Батыем».
После обеда, который также можно дополнительно заказать при покупке тура, — трансфер на вокзал.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Город Рыбное Рязанской области, утроЗавершение: Город Рыбное Рязанской области, обед
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.