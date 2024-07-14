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Гостиница прекрасна по локации, но есть пожелания к обслуживающему персоналу быть более клиентоориентированными) Экскурсоводы в комплексе Константиново и доме ак. Павлова настоящие фанаты своего дела, с горящими глазами, готовые с удовольствием отвечать на все вопросы. Огромное вам спасибо за такую программу. И отдельно хочу отметить возможность принимающего тур-оператора работать в минигруппе. Нас было всего трое, и это было прекрасно 😎