2 дня
В гости к известным рязанцам
Начало: Россия, Рязань
«Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово»
5 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
от 10 600₽ за человека
2 дня
Масленичный разгуляй по Рязани и области
Начало: Ж/д вокзалы Рязань I и II
«После мы отправимся в Пощупово, где посетим Свято-Иоанно-Богословский монастырь»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 10 900₽ за человека
2 дня
Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
Погулять по Рязанскому кремлю, увидеть археологические артефакты и изучить усадьбы Константиново
Начало: Город Рыбное Рязанской области, утро
«Вас ждёт романтическая экскурсия в привольное Константиново, где родился и вырос Сергей Есенин, а в селе Пощупово мы побываем в величественном монастыре, куда маленького Серёжу водила любимая бабушка»
24 авг в 09:50
21 сен в 09:50
10 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
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- ССтанислава6 декабря 2023Исключительно положительные впечатления мы получили от нашей поездки! Экскурсовод Галина Вячеславовна эрудированный, приятный в общении специалист своего дела, отзывчивый человек.
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