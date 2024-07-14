Религиозные туры по святым местам Рязани

Найдено 3 тура в категории «Святые места» в Рязани, цены от 10 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В гости к известным рязанцам
На автобусе
3 отзыва
2 дня
В гости к известным рязанцам
Начало: Россия, Рязань
«Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово»
5 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
от 10 600 за человека
Масленичный разгуляй по Рязани и области
На автобусе
2 дня
Масленичный разгуляй по Рязани и области
Начало: Ж/д вокзалы Рязань I и II
«После мы отправимся в Пощупово, где посетим Свято-Иоанно-Богословский монастырь»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 10 900 за человека
Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
Пешая
2 дня
Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
Погулять по Рязанскому кремлю, увидеть археологические артефакты и изучить усадьбы Константиново
Начало: Город Рыбное Рязанской области, утро
«Вас ждёт романтическая экскурсия в привольное Константиново, где родился и вырос Сергей Есенин, а в селе Пощупово мы побываем в величественном монастыре, куда маленького Серёжу водила любимая бабушка»
24 авг в 09:50
21 сен в 09:50
10 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Инга
    14 июля 2024
    В гости к известным рязанцам
    Организатор быстро вышел на связь, своевременно предоставил необходимую информацию и выслал документацию. Спасибо за четкую работу!
    Организатор быстро вышел на связь, своевременно предоставил необходимую информацию и выслал документацию. Спасибо за четкую работу!Организатор быстро вышел на связь, своевременно предоставил необходимую информацию и выслал документацию. Спасибо за четкую работу!Организатор быстро вышел на связь, своевременно предоставил необходимую информацию и выслал документацию. Спасибо за четкую работу!Организатор быстро вышел на связь, своевременно предоставил необходимую информацию и выслал документацию. Спасибо за четкую работу!Организатор быстро вышел на связь, своевременно предоставил необходимую информацию и выслал документацию. Спасибо за четкую работу!Организатор быстро вышел на связь, своевременно предоставил необходимую информацию и выслал документацию. Спасибо за четкую работу!Организатор быстро вышел на связь, своевременно предоставил необходимую информацию и выслал документацию. Спасибо за четкую работу!Организатор быстро вышел на связь, своевременно предоставил необходимую информацию и выслал документацию. Спасибо за четкую работу!
  • А
    Анастасия
    16 апреля 2024
    В гости к известным рязанцам
    Все чётко, без проблем.
    Все чётко, без проблемВсе чётко, без проблемВсе чётко, без проблем
  • С
    Станислава
    6 декабря 2023
    В гости к известным рязанцам
    Исключительно положительные впечатления мы получили от нашей поездки! Экскурсовод Галина Вячеславовна эрудированный, приятный в общении специалист своего дела, отзывчивый человек.
    читать дальше

    Гостиница прекрасна по локации, но есть пожелания к обслуживающему персоналу быть более клиентоориентированными) Экскурсоводы в комплексе Константиново и доме ак. Павлова настоящие фанаты своего дела, с горящими глазами, готовые с удовольствием отвечать на все вопросы. Огромное вам спасибо за такую программу. И отдельно хочу отметить возможность принимающего тур-оператора работать в минигруппе. Нас было всего трое, и это было прекрасно 😎

    Исключительно положительные впечатления мы получили от нашей поездки! Экскурсовод Галина Вячеславовна эрудированный, приятный в общении специалистИсключительно положительные впечатления мы получили от нашей поездки! Экскурсовод Галина Вячеславовна эрудированный, приятный в общении специалистИсключительно положительные впечатления мы получили от нашей поездки! Экскурсовод Галина Вячеславовна эрудированный, приятный в общении специалистИсключительно положительные впечатления мы получили от нашей поездки! Экскурсовод Галина Вячеславовна эрудированный, приятный в общении специалистИсключительно положительные впечатления мы получили от нашей поездки! Экскурсовод Галина Вячеславовна эрудированный, приятный в общении специалист

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Святые места»

Самые популярные туры этой рубрики в Рязани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В гости к известным рязанцам
  2. Масленичный разгуляй по Рязани и области
  3. Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
Какие места ещё посмотреть в Рязани
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Рязанский Кремль
  2. Солотча
  3. Кремль
Сколько стоит тур в Рязани в августе 2024
Сейчас в Рязани в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 10 600 до 10 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте тур в Рязани на 2024 год по теме «Святые места», 3 ⭐ отзыва, цены от 10600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам