2 дня
Масленичный разгуляй по Рязани и области
Начало: Ж/д вокзалы Рязань I и II
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
25 июля в 09:00
от 10 900₽ за человека
2 дня
Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
Погулять по Рязанскому кремлю, увидеть археологические артефакты и изучить усадьбы Константиново
Начало: Город Рыбное Рязанской области, утро
27 июля в 09:50
24 авг в 09:50
10 900₽ за человека
2 дня
Сказки, стихи Есенина, скандинавские пейзажи и грибы с глазами: выходные в Рязани
Попасть в Тридесятое царство, увидеть маяк и
Начало: Ж. - д. вокзал Рязань-1, у справочного бюро, 10:05...
27 июля в 10:00
24 авг в 10:00
10 300₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «На выходные»
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