«В Рязани грибы с глазами»

Блюда вбирают в себя характер и традиции коренных жителей, поэтому знакомство с городом будет поистине завершенным только при ознакомлении с традиционными угощениями. Начнём мы нашу экскурсию с улицы Почтовой — места, где ещё с конца XVIII века располагаются одни из лучших заведений города. Вы узнаете, чем отличается трактир от харчевни, какие требования к внешнему виду посетителей предъявлялись со стороны трактиров.

Мы разберёмся в смысле местной присказки «В Рязани грибы с глазами» и найдём её отражение в рязанских блюдах. На Хлебной площади перед нами предстанут торговые ряды Рязани — главное торговое место Рязани, здесь же поговорим о пищевых топонимах города: улицы Мясницкая, Калачная, Молочный рынок и многие другие.

В уютном трактире

Вторую часть экскурсии мы проведём в уютном трактире, где во время дегустации 10 рязанских блюд вы узнаете историю создания Рязанского леденца в виде петушка и его рецепт, о том как «белый генерал» М. Д. Скобелев ввёл в рацион солдат оригинальные котлеты, как и где пекут блины — каравайцы, почему сыроегу не выпекают, вкус и рецепт рязанского десерта — калинника и советы академика Павлова для здоровой жизни.

Объединяющий элемент всей дегустации — авторский травяной чай, который я собираю сам, его аромат оставит вас неравнодушными и запомнится надолго.

В завершении экскурсии я удивлю вас рассказом о современных пищевых рязанских производствах и помогу спланировать новые путешествия — поведаю о событийном гастрономическом туризме в регионе.

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