Кухня Рязанского края: гастрономическая экскурсия

На экскурсии вы познакомитесь с кухней Рязанской губернии, продегустируете 10 локальных блюд в старинном...

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10 отзывов
На экскурсии вы познакомитесь с кухней Рязанской губернии, продегустируете 10 локальных блюд в старинном трактире на улице Соборной.

Вместе мы исследуем историю развития рязанской кухни и пройдёмся по главным гастрономическим местам города.
Кухня Рязанского края: гастрономическая экскурсия
Кухня Рязанского края: гастрономическая экскурсия
Кухня Рязанского края: гастрономическая экскурсия
Кухня Рязанского края: гастрономическая экскурсия
Кухня Рязанского края: гастрономическая экскурсия
Кухня Рязанского края: гастрономическая экскурсия
Кухня Рязанского края: гастрономическая экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • памятник Евпатию Коловрату
  • купеческая застройка улицы Почтовой
  • первый городской кинотеатр
  • улица Мюнстерская
  • стела городов-побратимов
  • Хлебная площадь
  • Торговые ряды
  • памятник Ленину
  • старая мостовая
  • улица Соборная
«В Рязани грибы с глазами»
Блюда вбирают в себя характер и традиции коренных жителей, поэтому знакомство с городом будет поистине завершенным только при ознакомлении с традиционными угощениями. Начнём мы нашу экскурсию с улицы Почтовой — места, где ещё с конца XVIII века располагаются одни из лучших заведений города. Вы узнаете, чем отличается трактир от харчевни, какие требования к внешнему виду посетителей предъявлялись со стороны трактиров.
Мы разберёмся в смысле местной присказки «В Рязани грибы с глазами» и найдём её отражение в рязанских блюдах. На Хлебной площади перед нами предстанут торговые ряды Рязани — главное торговое место Рязани, здесь же поговорим о пищевых топонимах города: улицы Мясницкая, Калачная, Молочный рынок и многие другие.
В уютном трактире
Вторую часть экскурсии мы проведём в уютном трактире, где во время дегустации 10 рязанских блюд вы узнаете историю создания Рязанского леденца в виде петушка и его рецепт, о том как «белый генерал» М. Д. Скобелев ввёл в рацион солдат оригинальные котлеты, как и где пекут блины — каравайцы, почему сыроегу не выпекают, вкус и рецепт рязанского десерта — калинника и советы академика Павлова для здоровой жизни.
Объединяющий элемент всей дегустации — авторский травяной чай, который я собираю сам, его аромат оставит вас неравнодушными и запомнится надолго.
В завершении экскурсии я удивлю вас рассказом о современных пищевых рязанских производствах и помогу спланировать новые путешествия — поведаю о событийном гастрономическом туризме в регионе.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало: ул. Почтовая 49, Рязань
🏁 Место завершения: ул. Соборная 19, Рязань
 Что входит
  • экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • дегустация (полноценный обед/ужин) 10 рязанских блюд — 950 руб. /чел.
Важная информация
  • Экскурсию проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Длительность экскурсии 1, 5- 2 часа.
  • Заказ дегустационного набора является обязательным для участия.
Время проведения: пт, сб, вскр. в 18:00, возможно согласование на другое время
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Дмитрий С.
Дмитрий С.
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