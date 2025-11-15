Анна — ваша команда гидов в Рязани

Я не просто гид — я человек, влюблённый в свой город! Родилась и выросла в Рязани. Хочу поделиться с вами тем особым уютом, что делает Рязань такой родной для каждого, кто здесь живёт. Я и мои коллеги-гиды рассказываем о городе как местные жители. Наша миссия — чтобы вы прониклись древней историей и захотели вернуться в это красивое место ещё не раз!