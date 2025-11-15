Экскурсия «Рязань в красках» предлагает уникальную возможность увидеть город глазами известных художников и фотографов. Прогулка по ключевым точкам города покажет, как изменился городской ландшафт за три века. Участники узнают о секретах архитектуры, загадках истории и культурных особенностях региона. Это идеальный способ погрузиться в атмосферу Рязани и открыть для себя её многогранность
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальный взгляд на Рязань через искусство
- 🏛️ Исторические здания и их трансформации
- 📸 Сравнение старинных и современных видов
- 🕵️♂️ Интересные факты и загадки истории
- 🚶♂️ Пешеходная прогулка по живописным местам
Что можно увидеть
- Памятник рязанскому князю
- Купеческие особняки
- Рязанский кремль
- Соборная колокольня
- Успенские соборы
- Архиерейский двор
- Трубежная набережная
Описание экскурсии
Вы увидите не только парадную сторону города, но и его живые, порой неожиданные детали:
- памятник самому любимому рязанскому князю работы всемирно известного скульптора.
- купеческие особняки рубежа 19–20 веков.
- присутственные места, где работал «прокурор русской общественной жизни».
- кремль — один из самых необычных в России.
- Соборную колокольню, входящую в десятку самых высоких в стране.
- два Успенских собора, разделённые тремя веками.
- затейливые древнерусские крылечки на Архиерейском дворе.
- Трубежную набережную.
По пути обсудим не только архитектуру, но и загадки рязанской истории:
- как менялся городской ландшафт за последние три века.
- в чём секрет уникальной резьбы Успенского собора.
- почему Олега Рязанского в московских летописях называли предателем, а церковь причислила его к лику святых.
- как Зураб Церетели в памятнике Олегу Рязанскому намекнул на его связь с Ордой — и где искать эту деталь.
- зачем Сергию Радонежскому поставили памятник в Рязани.
- кто из известных писателей связан с Рязанью и произнёс фразу: «Разбудите меня через 100 лет — и что я увижу? Воровство и пьянство».
- и что означают рязанские регионализмы: гонобобель, каравайцы, калинник, васякобася.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия, во время которой мы сделаем небольшой круг по городу (1,5 км)и вернёмся практически к точке старта.
- Все здания осматриваем снаружи, но если будет желание, можем зайти в храмы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Рязани
Я не просто гид — я человек, влюблённый в свой город! Родилась и выросла в Рязани. Хочу поделиться с вами тем особым уютом, что делает Рязань такой родной для каждого, кто здесь живёт. Я и мои коллеги-гиды рассказываем о городе как местные жители. Наша миссия — чтобы вы прониклись древней историей и захотели вернуться в это красивое место ещё не раз!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
15 ноя 2025
Все отлично. Быстро и со вкусом.
А
Анна
2 сен 2025
Хотим выразить большую благодарность Анне за прекрасную экскурсию. Мы узнали много интересной информации, было легко и комфортно, маршрут выбран оптимальный, к ребенку 6 лет был найден подход и он тоже получил удовольствие от знакомства с городом. Анна -профессиональный гид и обаятельный человек. Однозначно рекомендуем познакомиться с Рязанью в компании Анны!
Валерия
31 авг 2025
Очень рекомендую экскурсию «Рязань в красках»! Анна — прекрасная рассказчица, которая с большой любовью и знанием дела проводит экскурсию. Особенно понравился формат «как было и как стало» с помощью картин — это позволяет по-настоящему погрузиться в историю. Анна отвечает на все вопросы, с ней было очень интересно и комфортно. Рязань впечатлила, хотя были сомнения)). Однозначно вернёмся! Спасибо за чудесный день!
Входит в следующие категории Рязани
Похожие экскурсии из Рязани
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань косопузая: прогулка по историческому центру
Пройти по живописным старинным улицам в компании рязанского историка и узнать городские секреты
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века
Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей
Начало: На улице Семинарская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5800 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Загадки старинной Рязани
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнав её тайны и легенды. Откройте для себя купеческие дома и уникальные памятники
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.