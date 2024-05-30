1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
Погулять по центральным улицам, прикоснуться к истории города и отведать местные деликатесы
Начало: На площади Соборная
«Дегустация блюд рязанской кухни»
Завтра в 08:30
10 июня в 17:30
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка
Погрузитесь в мир рязанских вкусов и ароматов, открывая истории старинных улиц и местных деликатесов
Начало: В Новослободском сквере
«Дополнительно оплачивается дегустация рязанских блюд в ресторане (стоимость по меню)»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
«Вас ждут сюрпризы, сладкие дегустации и даже «диплом» сахаровара — словом, познавательное и вкусное знакомство с исконными российскими традициями»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр30 мая 2024Спасибо Елене что в не совсем обычных условиях, были 9 мая, донесла до нас основы истории, быта града Рязани, и не только) Вкусное окончание прогулки только усилило впечатления!
- ААнна10 мая 2024Прекрасная экскурсия, интересно и очень вкусно!
- ТТатьяна29 апреля 2024Отличный маршрут, хороший рассказ о городе. Нам всё понравилось
- ААндрей29 апреля 2024Огромное спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Рязани! Очень интересный рассказ о городе, архитектуре и достопримечательностях! Время пролетело увлекательно и незаметно) Будем рекомендовать друзьям!
- ИИрина18 апреля 2024Нам все очень понравилось 🤗 спасибо за экскурсию
- ССергей8 апреля 2024Всё понравилось. Очень хорошая экскурсия.
- ННадежда3 марта 2024Надо обязательно посещать с экскурсией! Узнаешь много интересного и нового! Мы были в Музее леденца. Информация преподносится нескучно, весело, раскрашивать
- ААлена5 апреля 2023Все очень круто! Я попросила у гида совместить две экскурсии сразу. Команда - класс, ребята профи) Еда (часть дегустации) - безумно вкусная 200% рекомендую всем))
- ААлла8 ноября 2022Дмитрий осень интересный рассказчик! Он очень занимательно рассказывал по теме экскурсии. А так же и о народных промыслах Рязанского края, и о богатой истории Рязани. Был здорово попробовать блюда по старинным народным рецептам. Время экскурсии пролетело как одно мгновение.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Дегустационные туры»
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