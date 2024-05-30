А Александр Рязань древняя, вкусная, гостеприимная Спасибо Елене что в не совсем обычных условиях, были 9 мая, донесла до нас основы истории, быта града Рязани, и не только) Вкусное окончание прогулки только усилило впечатления!

А Анна Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка Прекрасная экскурсия, интересно и очень вкусно!

Т Татьяна Рязань древняя, вкусная, гостеприимная Отличный маршрут, хороший рассказ о городе. Нам всё понравилось

А Андрей Рязань древняя, вкусная, гостеприимная Огромное спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Рязани! Очень интересный рассказ о городе, архитектуре и достопримечательностях! Время пролетело увлекательно и незаметно) Будем рекомендовать друзьям!

И Ирина Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада Нам все очень понравилось 🤗 спасибо за экскурсию

С Сергей Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада Всё понравилось. Очень хорошая экскурсия.

Н Надежда Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада читать дальше леденец тоже было весело, причем не только детям, но и взрослым! По рекомендации экскурсовода Марины Алексеевны посетили потом Музей Павлова, очень неожиданно интересно, рекомендую! Спасибо организаторам! Обязательно буду еще обращаться! Надо обязательно посещать с экскурсией! Узнаешь много интересного и нового! Мы были в Музее леденца. Информация преподносится нескучно, весело, раскрашивать

А Алена Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка Все очень круто! Я попросила у гида совместить две экскурсии сразу. Команда - класс, ребята профи) Еда (часть дегустации) - безумно вкусная 200% рекомендую всем))