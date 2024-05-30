Дегустации на экскурсиях в Рязани – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Рязани, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
Погулять по центральным улицам, прикоснуться к истории города и отведать местные деликатесы
Начало: На площади Соборная
«Дегустация блюд рязанской кухни»
Завтра в 08:30
10 июня в 17:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка
Погрузитесь в мир рязанских вкусов и ароматов, открывая истории старинных улиц и местных деликатесов
Начало: В Новослободском сквере
«Дополнительно оплачивается дегустация рязанских блюд в ресторане (стоимость по меню)»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 300 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
«Вас ждут сюрпризы, сладкие дегустации и даже «диплом» сахаровара — словом, познавательное и вкусное знакомство с исконными российскими традициями»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
  2. Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка
  3. Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 5 300. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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