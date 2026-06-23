Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рязани

Лучше всего посетить гастрономическую прогулку в Рязани в летние месяцы - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок по городу, а летние вечера создают особую атмосферу для дегустации местных блюд. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсией, хотя может быть немного прохладнее. В зимние месяцы мероприятие тоже доступно, но стоит учесть холодную погоду, которая может повлиять на комфорт прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Рязанский Косопуз
Почтовая улица
Хлебная площадь
Торговые ряды
Описание экскурсии
Кулинарные тропы Рязани
Начнется наше гастро-приключение у Рязанского Косопуза: вы раскроете, от чего его пузо косое на самом деле. Далее мы выйдем на улицу Почтовая, где ещё с XIX века располагались лучшие заведения города. Вы узнаете, чем трактир отличался от харчевни, какие требования предъявлялись к внешнему виду посетителей и как в локальных блюдах отразилась знаменитая присказка «в Рязани грибы с глазами». А на Хлебной площади перед вами предстанут торговые ряды — главное купеческое место Рязани. Здесь поговорим о «пищевых» топонимах города: от Калачной улицы до Молочного рынка.
Рязанская кухня: узнать и попробовать
Вторая часть экскурсии пройдет в уютном ресторане, где вы под мой рассказ продегустируете рязанские блюда, а заодно узнаете:
откуда взялся знаменитый леденец-петушок и что входит в его состав
как «белый генерал» Скобелев ввёл в рацион солдат оригинальные котлеты
как печь рязанские блинчики-каравайцы
какой на вкус местный десерт калинник
что советовал академик Павлов для здорового питания и многое другое!
Кроме того, я угощу вас авторским травяным чаем, который собираю сам, и расскажу о рязанских пищевых производствах. А также поделюсь интересными подробностями о событийном гастро-туризме Рязанской области.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается дегустация рязанских блюд в ресторане (стоимость по меню)
Чашка травяного чая предоставляется бесплатно каждому участнику экскурсии (дополнительный заказ 100 руб. /чашка), пакетированные сборы можно купить после экскурсии
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
На экскурсию не допускаются путешественники с признаками ОРВИ
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Новослободском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 7068 туристов
Я выпускник кафедры туризма географического факультета МГУ им. Ломоносова. Экскурсии по Рязани и Москве провожуc 2014 года. Постоянно исследую уголки города, участвую в археологических экспедициях. Стараюсь показать Рязань с разных читать дальшеуменьшить
сторон: прогуляться по проспектам и тихим переулкам, где течение времени замедлилось. Также я звонарь Казанской церкви. Каждый гид из нашей дружной команды может часами увлеченно рассказывать о Рязани и с удовольствием познакомит вас с ее историей и современностью!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
7
3
1
2
–
1
–
Наталия
Отлично! очень увлеченный молодой человек. Его речь « услада», для ушей. Столько всего интересного узнали о гастрономических традициях Рязани. Уверены, что рецепты, которыми с нами поделился Дима будут воплощены. очень рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Майя
Спасибо Дмитрию за очень увлекательную и познавательную экскурсию. Дмитрий раскрыл для нас Рязань с новой и очень интересной стороны. Благодаря ему мы узнали много нового и интересного о гостеприимстве и читать дальшеуменьшить
кулинарных особенностях Рязанского края. Очень понравилось подробное историческая ретроспектива заведений питания Рязани и их особенностях. Очень рекомендуем данного гида, если Вы хотите узнать для себя много нового о культуре и быте рязанцев.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Доброго времени суток. Однозначно рекомендуем данную экскурсию всем желающим. Мы в первый раз были с подругой на экскурсии такого формата. Понравилось на 100%. Всё сложилось. Приятный в общении экскурсовод Дмитрий, читать дальшеуменьшить
интересные вкусные истории, погода, природа, состояние души, отдыхать всегда хорошо, а в хорошей компании, когда тебя ещё и кормят плюс к приятной беседе, вообще здорово. Благодарим за прекрасно и полезно проведённое время. Все в Рязань. Вас ждут незабываемые впечатления.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгения
От всей души благодарим Дмитрия за увлекательную экскурсию. Отдельное спасибо за вкуснейший чай! Дмитрий - увлеченный своим делом человек, прекрасный рассказчик, энтузиаст, который с огромной любовью относится к своему краю. Замечательная экскурсия, которая пролетела на одном дыхании (было настолько интересно, что посторонние люди заслушивались и пытались к нам присоединиться), очень удачно организованная. Еще раз большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Ну поскольку мы любим гастрономические экскурсии, то эта экскурсия зашла нам на "ура". По времени длится не так много, но мы столько узнали всего интересного. Наш гид Дмитрий с большим уважением читать дальшеуменьшить
и любовью относится к истории и традициям рязанской земли, было очень увлекательно и интересно. Угостил нас "разваром"- рязанский напиток из трав. А уж какую еду нам подавали на дегустации рязанских блюд в ресторане "Есть" на ул. Почтовой, просто пальчики оближешь) Шеф-повар этого ресторана воспроизвел настоящий вкус старинного рязанского десерта-"Калинник". Только там можно его попробовать. Тот "Калинник",что продают в кафе\магазинах\отелях города отличается от настоящего. Поэтому обязательно продегустируйте его в ресторане "Есть".
Вам был полезен этот отзыв?
С
Софья
Экскурсию в новогодние праздники нам проводил чудесный гид Дмитрий. Наша группа прошла самые знаковые места в хлебосольной истории Рязани, мы с мужем узнали много интересного про традиции и порядки в читать дальшеуменьшить
трактирах дореволюционной Рязани. Вторая часть экскурсии проходила в небольшом старинном трактирчике, нам подавали традиционные рязанские блюда: всё было с пылу с жару!!! Особенно понравились пикантные Скобелевские котлеты, рязанские каравайцы, ну и вишенка на торте - калинник, который сам Дмитрий выпекает по старинному рецепту. На экскурсии была очень тёплая атмосфера)) В завершении экскурсии Дмитрий рассказал нам про гастрономический событийный туризм в регионе, так что ещё обязательно приедем. Однозначно - 5 звёзд!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рязани
Похожие экскурсии на «Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка»