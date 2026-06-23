Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рязани

Лучше всего посетить гастрономическую прогулку в Рязани в летние месяцы - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок по городу, а летние вечера создают особую атмосферу для дегустации местных блюд. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсией, хотя может быть немного прохладнее. В зимние месяцы мероприятие тоже доступно, но стоит учесть холодную погоду, которая может повлиять на комфорт прогулки.

Гастрономическая прогулка по Рязани - это уникальная возможность познакомиться с кулинарными традициями города, которые на протяжении веков формировали его историческое и культурное наследие.Участники экскурсии отправятся в путешествие по самым вкусным

и значимым местам Рязани, где каждый уголок хранит свои секреты и истории. От косопуза до Хлебной площади, от традиционных рязанских леденцов до авторского травяного чая - каждый этап прогулки обещает новые открытия и впечатления. Экскурсия завершится дегустацией, где можно будет не только узнать интересные факты о рязанской кухне, но и насладиться ее вкусами

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кулинарные тропы Рязани

Начнется наше гастро-приключение у Рязанского Косопуза: вы раскроете, от чего его пузо косое на самом деле. Далее мы выйдем на улицу Почтовая, где ещё с XIX века располагались лучшие заведения города. Вы узнаете, чем трактир отличался от харчевни, какие требования предъявлялись к внешнему виду посетителей и как в локальных блюдах отразилась знаменитая присказка «в Рязани грибы с глазами». А на Хлебной площади перед вами предстанут торговые ряды — главное купеческое место Рязани. Здесь поговорим о «пищевых» топонимах города: от Калачной улицы до Молочного рынка.

Рязанская кухня: узнать и попробовать

Вторая часть экскурсии пройдет в уютном ресторане, где вы под мой рассказ продегустируете рязанские блюда, а заодно узнаете:

откуда взялся знаменитый леденец-петушок и что входит в его состав

как «белый генерал» Скобелев ввёл в рацион солдат оригинальные котлеты

как печь рязанские блинчики-каравайцы

какой на вкус местный десерт калинник

что советовал академик Павлов для здорового питания и многое другое!

Кроме того, я угощу вас авторским травяным чаем, который собираю сам, и расскажу о рязанских пищевых производствах. А также поделюсь интересными подробностями о событийном гастро-туризме Рязанской области.

Организационные детали