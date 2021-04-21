Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рязани

Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка

Познакомиться с кухней Рязанского края и продегустировать 10 локальных блюд в старинном трактире

5
2 отзыва
Дмитрий
Дмитрий – представитель из Рязани
Рязанские блюда не хуже учебников смогут рассказать вам о характере и традициях местных жителей.

На прогулке 👣 мы исследуем самую вкусную грань городской истории: рассекретим поговорку о грибах с глазами, поговорим о заведениях Почтовой улицы и порядках в старинных трактирах.

А затем продегустируем рязанские угощения под любопытные гастрономические сюжеты!
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Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка
Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка

Что вас ожидает

Кулинарные тропы Рязани
Начнется наше гастро-приключение на улице Почтовой, где ещё с конца 18 века располагались лучшие заведения города. Вы узнаете, чем трактир отличался от харчевни, какие требования предъявлялись к внешнему виду посетителей и как в локальных блюдах отразилась знаменитая присказка «в Рязани грибы с глазами». А на Хлебной площади перед вами предстанут торговые ряды — главное купеческое место Рязани. Здесь поговорим о «пищевых» топонимах города: от Калачной улицы до Молочного рынка.

Рязанская кухня: узнать и попробовать
Вторая часть экскурсии 🧭 пройдет в уютном трактире, где вы продегустируете 10 ключевых рязанских блюд, а заодно узнаете:

  • откуда взялся знаменитый леденец-петушок и что входит в его состав
  • как «белый генерал» Скобелев ввёл в рацион солдат оригинальные котлеты
  • как печь рязанские блинчики-каравайцы
  • какой на вкус местный десерт 🍪 калинник
  • что советовал академик Павлов для здорового питания и многое другое!

Кроме того, я угощу вас авторским травяным чаем, который собираю сам, расскажу о рязанских пищевых производствах. А также поделюсь интересными подробностями о событийном гастро-туризме в Рязанской области.
Кроме того, я угощу вас авторским травяным чаем, который собираю сам, расскажу о рязанских пищевых производствах и подарю корзину с их продукцией. А также поделюсь интересными подробностями о событийном гастро-туризме Рязанской области.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается дегустация 10 рязанских блюд в трактире: 950 руб. /чел. По желанию можно добавить в дегустацию наливки, вина, крафтовое пиво (обсуждается дополнительно).
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на улице Почтовая
Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка
Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка
Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка
Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка
Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка
Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка
Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка
Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка
Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Дмитрий
Дмитрий
Добрый день, дорогие путешественники! Я выпускник кафедры туризма географического факультета МГУ им. Ломоносова. Экскурсии по Рязани и Москве провожу более 10 лет. Постоянно исследую уголки города, участвую в археологических экспедициях. Стараюсь показать Рязань с разных сторон: прогуляться по проспектам и тихим переулкам, где течение времени замедлилось. Также я звонарь Казанской церкви. Каждый гид из нашей дружной команды может часами увлеченно рассказывать о Рязани и с удовольствием познакомит вас с ее историей и современностью!
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2 настоящих отзыва от туристов

21 апр 2021
Экскурсия из рязряда тех, которые обязательно стоит посетить! 😉 Она не только интересная, но ещё и невероятно вкусная😌 Не так много, где можно узнать, а тем более попробовать, что готовили раньше и как питались. Остались огромные впечатления от экскурсии и если бы можно было, то повторила бы ещё раз😉
12 апр 2021
Прекрасная экскурсия! Мы с семьей узнали историю развития рязанской кухни, прогулялись по основным местам, где располагались трактиры раньше, а сейчас находятся топовые рестораны города. Вторая часть экскурсии запомнится надолго: под увлекательный рассказ Дмитрия мы принялись дегустировать блюда местной кухни. Всё очень вкусно было приготовлено, особенно нам понравились каравайцы, калинник и казацкая плетенка. Приятным дополнением ко всем блюдам был травяной чай, ингредиенты для которого Дмитрий собирает сам. Эта была не просто дегустация, а полноценный ужин, часть блюд мы даже забрали с собой. Данная экскурсия будет интересна всем туристам, мне кажется, и самим рязанцам тоже))) Знакомство с Рязанью получилось теплым и хлебосольным! Большое спасибо!

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Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

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