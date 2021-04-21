Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рязани

Что вас ожидает

Кулинарные тропы Рязани

Начнется наше гастро-приключение на улице Почтовой, где ещё с конца 18 века располагались лучшие заведения города. Вы узнаете, чем трактир отличался от харчевни, какие требования предъявлялись к внешнему виду посетителей и как в локальных блюдах отразилась знаменитая присказка «в Рязани грибы с глазами». А на Хлебной площади перед вами предстанут торговые ряды — главное купеческое место Рязани. Здесь поговорим о «пищевых» топонимах города: от Калачной улицы до Молочного рынка.

Рязанская кухня: узнать и попробовать

Вторая часть экскурсии 🧭 пройдет в уютном трактире, где вы продегустируете 10 ключевых рязанских блюд, а заодно узнаете:

откуда взялся знаменитый леденец-петушок и что входит в его состав

как «белый генерал» Скобелев ввёл в рацион солдат оригинальные котлеты

как печь рязанские блинчики-каравайцы

какой на вкус местный десерт 🍪 калинник

что советовал академик Павлов для здорового питания и многое другое!

Кроме того, я угощу вас авторским травяным чаем, который собираю сам, расскажу о рязанских пищевых производствах. А также поделюсь интересными подробностями о событийном гастро-туризме в Рязанской области.

Кроме того, я угощу вас авторским травяным чаем, который собираю сам, расскажу о рязанских пищевых производствах и подарю корзину с их продукцией. А также поделюсь интересными подробностями о событийном гастро-туризме Рязанской области.

Организационные детали