Откройте для себя тайны Рязанского Арбата на экскурсии по Почтовой улице! Погрузитесь в атмосферу купеческой Рязани и узнайте её историю
Приглашаем на увлекательную экскурсию по улице Почтовой в Рязани! Здесь расположены самые интересные здания города, каждое из которых хранит свою историю.
Вы постоите на нулевом километре, увидите дом-корабль и красивую гостиницу читать дальше
Штейретов, построенную немцами.
Погрузитесь в атмосферу купеческой Рязани, полюбуетесь старинными особняками и прикоснётесь к их истории.
На экскурсии вы увидите главпочтамт, областную думу, министерство финансов, дом купца Шарова, старинное здание ресторана "Чулан", жилой дом Зубковых и хлебную площадь.
А также старинное трехэтажное здание с клубом "Шандала" в цоколе, дом, давший название улице Почтовая, здание, где находился "Торговый дом братьев Шульгиных", дом, где размещался электрический театр "Дарьялы", и улицу, где торговали "красными товарами". Экскурсия длится 45 минут, все дома осматриваются снаружи
4.33
15 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
📜 Погружение в историю купеческой Рязани
🏛 Уникальные архитектурные памятники
🏙 Прогулка по центральной улице города
📸 Возможность сделать красивые фотографии
👨🏫 Интересные исторические факты от гида
Что можно увидеть
Главпочтамт
Областная Дума
Министерство финансов
Дом купца Шарова
Старинное здание ресторана «Чулан»
Жилой дом Зубковых
Хлебная площадь
Старинное трехэтажное здание с клубом «Шандала»
Дом, давший название улице Почтовая
Здание, где находился «Торговый дом братьев Шульгиных»
Дом, где размещался электрический театр «Дарьялы»
Улица, где торговали «красными товарами»
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:15, 12:30, 16:30, 17:00, 17:15
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Главпочтамт. Вы оцените солидное здание, заложенное в 1960 году. Раньше на его месте располагался двухэтажный дом купца Рудометкина. А на первом этаже находился один из лучших в городе кондитерских магазинов.
Областная Дума. Старинное здание, возведённое в 18 веке купцом Мальшиным. В советские времена здесь размещался Дом офицеров c библиотекой, буфетом и бильярдными столами. Я расскажу, как мраморные плиты с этих столов используются в наши дни.
Министерство финансов. До революции — торговый дом Курпелей, где находилось ателье по пошиву мужского и женского платья. Мы осмотрим его краснокирпичный фасад и обсудим, почему на нем нет украшений.
Дом купца Шарова. Одно из первых зданий, построенных на Почтовой после пожара 1837 года.
Старинное здание ресторана «Чулан». Здесь сохранились кирпичные стены и арки от прежнего владельца — купца Медведева, державшего колбасную лавку.
Жилой дом Зубковых. Вы увидите характерный для 19 века купеческий дом с лавками на первом этаже и штукатурным фасадным декором в духе эклектики.
Хлебная площадь. Мы посетим главную площадь города, где раньше располагались Торговые ряды и жили купцы.
А также вы увидите:
Старинное трехэтажное здание с клубом «Шандала» в цоколе
Дом, давший название улице Почтовая
Здание, где находился «Торговый дом братьев Шульгиных»
Дом, где размещался электрический театр «Дарьялы»
Улицу, где торговали «красными товарами»
Организационные детали
Экскурсия длится 45 минут
Все дома мы осматриваем снаружи
в понедельник в 12:15, во вторник и среду в 17:15, в четверг в 12:30, в пятницу в 17:00, в субботу в 16:30, в воскресенье в 12:00
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Почтовая
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:15, во вторник и среду в 17:15, в четверг в 12:30, в пятницу в 17:00, в субботу в 16:30, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Рязани
Провела экскурсии для 59 туристов
Меня зовут Анастасия, я коренной житель Рязани. Обожаю путешествия всем сердцем и много катаюсь по России. Получила диплом «специалиста по туризму». Чувствую в себе огромное желание делится прекрасной, интересной и необычной историей родного города. Присоединяйтесь к моим экскурсиям!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
1
3
3
2
1
1
–
Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
6 июня 2024
Отличная экскурсия, спасибо большое Анастасии!!! Очень душевный гид и отличный рассказчик, спасибо.
В
Виктория
24 мая 2024
Очень приятная девушка! Рассказывает отлично, настроение на 100 баллов после экскурсии. В солнечную погоду полюбовались красивыми домами купцов, послушали истории зданий, постояли на нулевом километре. Всё понравилось! Спасибо большое)
А
Анна
22 мая 2024
Девушка очень приветливая и милая, но само наполнение экскурсии не очень увлекательное, и кроме того увы экскурсовод «плавает» в исторических знаниях, ошибки как грубые (в эпохах и личностях) так и читать дальше
помельче в знаниях истории вообще и самого города в частности, опечатки в фото-материалах. Хотелось бы более качественного и профессионального исполнения оказываемых услуг! А если это первые шаги в деле проведения экскурсий, то и стоимость должна дать соответсвующей.
Анастасия
Ответ организатора:
Анна, спасибо за развёрнутый отзыв! Помню, у нас случилась маленькая опечатка, данные уже исправила. Подскажите, какая ошибка в фотографиях? Все дома и улицы соответствуют 🥰
Е
Евгений
21 мая 2024
Большое спасибо Анастасии за проведенную экскурсию и замечательную прогулку! Было очень интересно!
А
Анна
18 мая 2024
Экскурсия была 45 мин вместо заявленного часа, в остальном Анастасия интересно заинтересованно рассказывала. Но когда срезается на 25 проц содержание, немного расстраивает.
Анастасия
Ответ организатора:
Анна, добрый день! Благодарю за отзыв. Точное время указано в билете и организационных деталях, к сожалению, на главном экране нет возможности уменьшить время 🥰
В
Виктория
13 мая 2024
Экскурсия замечательная! Здания необычные, по своему уникальные и интересные. Анастасия много знает, у меня было куча вопросов, на все получила ответы. Советую!
Е
Елена
12 мая 2024
Анастасия провела хорошую экскурсию. Отвечала на все вопросы.
Настя
11 мая 2024
Понятно, что экскурсия носит название «купеческая Рязань», но было бы неплохо услышать немного о самом городе, истории, значении. А так прошла экскурсия быстро, по времени меньше часа, по одной улице 500 метров и в основном информация была об архитектурных стилях построек и перечислением фамилий владельцев домов. Не могу порекомендовать данную экскурсию.
Анастасия
Ответ организатора:
Анастасия, мне жаль,что экскурсия не оправдала Ваших ожиданий. Действительно, сюжет экскурсии не предаполагает историю Рязани, однако,мы узнали истории о многих купцах и конечно об архитектуре их домов🥰
Е
Елена
11 мая 2024
Все понравилось, Анастасия с душой рассказала об основных достопримечательностях Рязани, посоветовала интересные для посещения места. Все хорошо 🙂 рекомендую!
Г
Галина
9 мая 2024
Анастасия, спасибо большое за экскурсию! Необычные и интересные истории домов и их владельцев. + экскурсовод сопровождала рассказ фотографиями, как это выглядело в то время, что тоже очень здорово. Неспешная прогулка - то что надо!
А
Альберт
3 мая 2024
Один час на 600 метров. Цена не соответствует качеству.
Анастасия
Ответ организатора:
Альберт,мне жаль,что экскурсия показалась Вам маленькой. Но именно она самая историческая и популярная в городе
Д
Дарья
2 мая 2024
Редко пишу отзывы, но тут хочется всё рассказать. Экскурсия отличная! Спокойная прогулка, много интересных фактов и красивых старинных домов. Постоянно задавала вопросы - Анастасия на всё отвечала, у экскурсовода много знаний, так же смело можно советоваться где что ещё посмотреть в городе, куда пойти. Спасибо большое!
Е
Елена
1 мая 2024
Всё очень понравилось!
Anna
1 мая 2024
Анастасия прекрасный, интересный расказчик, но хотелось бы более длинный маршрут и больше информации. Расстроило, что экскурсия проходила всего минут 40 и на одной улице.
Анастасия
Ответ организатора:
Анна,добрый день! Всё верно, в описании экскурсии указан маршрут по улице Почтовой, по которой мы прогулялись и познакомились с домами. Указан час с учётом фотографий и ответов на вопросы 🥰
Н
Наталья
29 апр 2024
Мы посетили экскурсию Купеческая Рязань с экскурсоводом Анастасией. Остались очень довольны! Анастасия очень интересный рассказчик. С удовольствием порекомендую экскурсию друзьям. Спасибо за приятно проведенное время!!