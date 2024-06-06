Приглашаем на увлекательную экскурсию по улице Почтовой в Рязани! Здесь расположены самые интересные здания города, каждое из которых хранит свою историю.Вы постоите на нулевом километре, увидите дом-корабль и красивую гостиницу

Штейретов, построенную немцами. Погрузитесь в атмосферу купеческой Рязани, полюбуетесь старинными особняками и прикоснётесь к их истории. На экскурсии вы увидите главпочтамт, областную думу, министерство финансов, дом купца Шарова, старинное здание ресторана "Чулан", жилой дом Зубковых и хлебную площадь. А также старинное трехэтажное здание с клубом "Шандала" в цоколе, дом, давший название улице Почтовая, здание, где находился "Торговый дом братьев Шульгиных", дом, где размещался электрический театр "Дарьялы", и улицу, где торговали "красными товарами". Экскурсия длится 45 минут, все дома осматриваются снаружи

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Главпочтамт. Вы оцените солидное здание, заложенное в 1960 году. Раньше на его месте располагался двухэтажный дом купца Рудометкина. А на первом этаже находился один из лучших в городе кондитерских магазинов.

Областная Дума. Старинное здание, возведённое в 18 веке купцом Мальшиным. В советские времена здесь размещался Дом офицеров c библиотекой, буфетом и бильярдными столами. Я расскажу, как мраморные плиты с этих столов используются в наши дни.

Министерство финансов. До революции — торговый дом Курпелей, где находилось ателье по пошиву мужского и женского платья. Мы осмотрим его краснокирпичный фасад и обсудим, почему на нем нет украшений.

Дом купца Шарова. Одно из первых зданий, построенных на Почтовой после пожара 1837 года.

Старинное здание ресторана «Чулан». Здесь сохранились кирпичные стены и арки от прежнего владельца — купца Медведева, державшего колбасную лавку.

Жилой дом Зубковых. Вы увидите характерный для 19 века купеческий дом с лавками на первом этаже и штукатурным фасадным декором в духе эклектики.

Хлебная площадь. Мы посетим главную площадь города, где раньше располагались Торговые ряды и жили купцы.

А также вы увидите:

Старинное трехэтажное здание с клубом «Шандала» в цоколе

Дом, давший название улице Почтовая

Здание, где находился «Торговый дом братьев Шульгиных»

Дом, где размещался электрический театр «Дарьялы»

Улицу, где торговали «красными товарами»

Организационные детали