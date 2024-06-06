Купеческая Рязань в мини-группе

Откройте для себя тайны Рязанского Арбата на экскурсии по Почтовой улице! Погрузитесь в атмосферу купеческой Рязани и узнайте её историю
Приглашаем на увлекательную экскурсию по улице Почтовой в Рязани! Здесь расположены самые интересные здания города, каждое из которых хранит свою историю.

Вы постоите на нулевом километре, увидите дом-корабль и красивую гостиницу
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Штейретов, построенную немцами.

Погрузитесь в атмосферу купеческой Рязани, полюбуетесь старинными особняками и прикоснётесь к их истории.

На экскурсии вы увидите главпочтамт, областную думу, министерство финансов, дом купца Шарова, старинное здание ресторана "Чулан", жилой дом Зубковых и хлебную площадь.

А также старинное трехэтажное здание с клубом "Шандала" в цоколе, дом, давший название улице Почтовая, здание, где находился "Торговый дом братьев Шульгиных", дом, где размещался электрический театр "Дарьялы", и улицу, где торговали "красными товарами". Экскурсия длится 45 минут, все дома осматриваются снаружи

4.33
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 📜 Погружение в историю купеческой Рязани
  2. 🏛 Уникальные архитектурные памятники
  3. 🏙 Прогулка по центральной улице города
  4. 📸 Возможность сделать красивые фотографии
  5. 👨‍🏫 Интересные исторические факты от гида

Что можно увидеть

  • Главпочтамт
  • Областная Дума
  • Министерство финансов
  • Дом купца Шарова
  • Старинное здание ресторана «Чулан»
  • Жилой дом Зубковых
  • Хлебная площадь
  • Старинное трехэтажное здание с клубом «Шандала»
  • Дом, давший название улице Почтовая
  • Здание, где находился «Торговый дом братьев Шульгиных»
  • Дом, где размещался электрический театр «Дарьялы»
  • Улица, где торговали «красными товарами»
Купеческая Рязань в мини-группе
Купеческая Рязань в мини-группе
Купеческая Рязань в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:15, 12:30, 16:30, 17:00, 17:15

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Главпочтамт. Вы оцените солидное здание, заложенное в 1960 году. Раньше на его месте располагался двухэтажный дом купца Рудометкина. А на первом этаже находился один из лучших в городе кондитерских магазинов.

Областная Дума. Старинное здание, возведённое в 18 веке купцом Мальшиным. В советские времена здесь размещался Дом офицеров c библиотекой, буфетом и бильярдными столами. Я расскажу, как мраморные плиты с этих столов используются в наши дни.

Министерство финансов. До революции — торговый дом Курпелей, где находилось ателье по пошиву мужского и женского платья. Мы осмотрим его краснокирпичный фасад и обсудим, почему на нем нет украшений.

Дом купца Шарова. Одно из первых зданий, построенных на Почтовой после пожара 1837 года.

Старинное здание ресторана «Чулан». Здесь сохранились кирпичные стены и арки от прежнего владельца — купца Медведева, державшего колбасную лавку.

Жилой дом Зубковых. Вы увидите характерный для 19 века купеческий дом с лавками на первом этаже и штукатурным фасадным декором в духе эклектики.

Хлебная площадь. Мы посетим главную площадь города, где раньше располагались Торговые ряды и жили купцы.

А также вы увидите:

  • Старинное трехэтажное здание с клубом «Шандала» в цоколе
  • Дом, давший название улице Почтовая
  • Здание, где находился «Торговый дом братьев Шульгиных»
  • Дом, где размещался электрический театр «Дарьялы»
  • Улицу, где торговали «красными товарами»

Организационные детали

  • Экскурсия длится 45 минут
  • Все дома мы осматриваем снаружи

в понедельник в 12:15, во вторник и среду в 17:15, в четверг в 12:30, в пятницу в 17:00, в субботу в 16:30, в воскресенье в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Почтовая
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:15, во вторник и среду в 17:15, в четверг в 12:30, в пятницу в 17:00, в субботу в 16:30, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Купеческая Рязань в мини-группе (Виктория)
Е
6 июня 2024
Отличная экскурсия, спасибо большое Анастасии!!! Очень душевный гид и отличный рассказчик, спасибо.
В
24 мая 2024
Очень приятная девушка! Рассказывает отлично, настроение на 100 баллов после экскурсии. В солнечную погоду полюбовались красивыми домами купцов, послушали истории зданий, постояли на нулевом километре. Всё понравилось! Спасибо большое)
Очень приятная девушка! Рассказывает отлично, настроение на 100 баллов после экскурсии. В солнечную погоду полюбовались красивыми
А
22 мая 2024
Девушка очень приветливая и милая, но само наполнение экскурсии не очень увлекательное, и кроме того увы экскурсовод «плавает» в исторических знаниях, ошибки как грубые (в эпохах и личностях) так и
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помельче в знаниях истории вообще и самого города в частности, опечатки в фото-материалах. Хотелось бы более качественного и профессионального исполнения оказываемых услуг! А если это первые шаги в деле проведения экскурсий, то и стоимость должна дать соответсвующей.

Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Анна, спасибо за развёрнутый отзыв! Помню, у нас случилась маленькая опечатка, данные уже исправила. Подскажите, какая ошибка в фотографиях? Все дома и улицы соответствуют 🥰
Е
21 мая 2024
Большое спасибо Анастасии за проведенную экскурсию и замечательную прогулку! Было очень интересно!
А
18 мая 2024
Экскурсия была 45 мин вместо заявленного часа, в остальном Анастасия интересно заинтересованно рассказывала. Но когда срезается на 25 проц содержание, немного расстраивает.
Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Анна, добрый день! Благодарю за отзыв. Точное время указано в билете и организационных деталях, к сожалению, на главном экране нет возможности уменьшить время 🥰
В
13 мая 2024
Экскурсия замечательная! Здания необычные, по своему уникальные и интересные. Анастасия много знает, у меня было куча вопросов, на все получила ответы. Советую!
Е
12 мая 2024
Анастасия провела хорошую экскурсию.
Отвечала на все вопросы.
Настя
11 мая 2024
Понятно, что экскурсия носит название «купеческая Рязань», но было бы неплохо услышать немного о самом городе, истории, значении. А так прошла экскурсия быстро, по времени меньше часа, по одной улице 500 метров и в основном информация была об архитектурных стилях построек и перечислением фамилий владельцев домов. Не могу порекомендовать данную экскурсию.
Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Анастасия, мне жаль,что экскурсия не оправдала Ваших ожиданий. Действительно, сюжет экскурсии не предаполагает историю Рязани, однако,мы узнали истории о многих купцах и конечно об архитектуре их домов🥰
Е
11 мая 2024
Все понравилось, Анастасия с душой рассказала об основных достопримечательностях Рязани, посоветовала интересные для посещения места. Все хорошо 🙂 рекомендую!
Г
9 мая 2024
Анастасия, спасибо большое за экскурсию! Необычные и интересные истории домов и их владельцев. + экскурсовод сопровождала рассказ фотографиями, как это выглядело в то время, что тоже очень здорово. Неспешная прогулка - то что надо!
А
3 мая 2024
Один час на 600 метров.
Цена не соответствует качеству.
Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Альберт,мне жаль,что экскурсия показалась Вам маленькой. Но именно она самая историческая и популярная в городе
Д
2 мая 2024
Редко пишу отзывы, но тут хочется всё рассказать. Экскурсия отличная! Спокойная прогулка, много интересных фактов и красивых старинных домов. Постоянно задавала вопросы - Анастасия на всё отвечала, у экскурсовода много знаний, так же смело можно советоваться где что ещё посмотреть в городе, куда пойти. Спасибо большое!
Е
1 мая 2024
Всё очень понравилось!
Anna
1 мая 2024
Анастасия прекрасный, интересный расказчик, но хотелось бы более длинный маршрут и больше информации. Расстроило, что экскурсия проходила всего минут 40 и на одной улице.
Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Анна,добрый день! Всё верно, в описании экскурсии указан маршрут по улице Почтовой, по которой мы прогулялись и познакомились с домами. Указан час с учётом фотографий и ответов на вопросы 🥰
Н
29 апр 2024
Мы посетили экскурсию Купеческая Рязань с экскурсоводом Анастасией. Остались очень довольны! Анастасия очень интересный рассказчик. С удовольствием порекомендую экскурсию друзьям. Спасибо за приятно проведенное время!!

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