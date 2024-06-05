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не входил. Это скорее уточнение для тех, кто смотрит отзывы, чтобы учитывали. 2. Большое количество интересных историй про пребывание в Рязани писателей. И на что их, писателей, Рязань вдохновляла. 3. Ребенку было интересно искать грибы с глазами. 4. Наверное, наша группа оказалась не целевой аудиторией для современного искусства, в частности графити. Это немного смазало впечатление. Но это частное мнение.