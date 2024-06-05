1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Переславль Рязанский 17 века: Историческая прогулка со стрельцом
Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов
Начало: Пл. Соборная
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таинственные места Рязани: погружение в историю города
Загляните в прошлое Рязани: тайны старинных домов и парков ждут вас в увлекательной экскурсии по губернскому городу
Начало: Центральный вход библиотеки ИМ.М. Горького
24 июня в 16:00
26 июня в 16:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Деревянная Рязань» - погружение в историю
Вас ждет увлекательное путешествие по деревянной Рязани, где каждый дом расскажет свою уникальную историю
Начало: На Первомайском проспекте
Завтра в 16:00
21 июня в 13:00
4 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Добраться до сути города через его историю, архитектуру и стихи - культовые и современные
Начало: Почтовая 64. Памятник Ленину
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Начало: На улице Почтовой
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 300₽ за всё до 5 чел.
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест в Рязани: загадочные «Грибы с глазами»
Встречайте грибных жителей Рязани в увлекательной экскурсии-квесте, полной открытий и фото-моментов
Начало: Памятник ленину, площадь ленина
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГригорий5 июня 2024Большое спасибо Валентину за знакомство с городом, его историей и современностью. Несколько дней ходили этими маршрутами, но сами не только не
- ААлла5 июня 2024Замечательная экскурсия! Яркая, эмоциональная подача материала. Очень грамотная и выразительная речь! Интересно будет всем
- ММарина13 мая 2024Наша экскурсия с Валентином прошла динамично и очень интересно!! Приятно встретить человека любящего и знающего свой город!
- ММихаил11 мая 2024Отличная увлекательная экскурсия от Александра, рекомендую к посещению👍👍👍
- ММарина10 мая 2024Сегодня были на прогулке по исторической части города с экскурсоводом Александром, нам понравилось все: и подача материала, и талант рассказчика, и чувство юмора гида. Жаль, что время пролетело так незаметно…
- ЕЕлена10 мая 2024Замечательная экскурсия, мы услышали много информации о городе, его прошлом и настоящем, великих людях, имеющих к нему отношение, городские легенды и действительно имевшие место исторические факты. Живой и увлекательный рассказ, не перегруженный датами. Спасибо, Любовь!
- ННадежда8 мая 2024Необычная подача со стихами. Экскурсия прошла быстро, интересно,но на улице очень холодно,поэтому максимум удовольствия не получилось!
- ННиконова7 мая 20241. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но он и в описание
- ННиконова7 мая 2024Потрясающая экскурсия. Обошли не так много локаций, зато получили огромное количество информации по истории, быту, культуре 17 века. Большое спасибо стрельцу Степану за интересный вдумчивый рассказ. Под впечатлением остались все от ребёнка до бабушки.
- ААнна1 мая 2024Фантастическая экскурсия! Перенеслись в 17й век. Рекомендуем однозначно!
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Ночные»
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