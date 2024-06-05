Ночные прогулки и экскурсии Рязани

Найдено 6 экскурсий в категории «Ночные» в Рязани, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
271 отзыв
Переславль Рязанский 17 века: Историческая прогулка со стрельцом
Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов
Начало: Пл. Соборная
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.
Таинственные места губернской Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Таинственные места Рязани: погружение в историю города
Загляните в прошлое Рязани: тайны старинных домов и парков ждут вас в увлекательной экскурсии по губернскому городу
Начало: Центральный вход библиотеки ИМ.М. Горького
24 июня в 16:00
26 июня в 16:30
4 000 за всё до 10 чел.
Деревянная Рязань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Деревянная Рязань» - погружение в историю
Вас ждет увлекательное путешествие по деревянной Рязани, где каждый дом расскажет свою уникальную историю
Начало: На Первомайском проспекте
Завтра в 16:00
21 июня в 13:00
4 200 за всё до 10 чел.
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Добраться до сути города через его историю, архитектуру и стихи - культовые и современные
Начало: Почтовая 64. Памятник Ленину
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 000 за всё до 15 чел.
Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Начало: На улице Почтовой
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 300 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
10 отзывов
Экскурсия-квест в Рязани: загадочные «Грибы с глазами»
Встречайте грибных жителей Рязани в увлекательной экскурсии-квесте, полной открытий и фото-моментов
Начало: Памятник ленину, площадь ленина
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
5 340 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    5 июня 2024
    Деревянная Рязань
    Большое спасибо Валентину за знакомство с городом, его историей и современностью. Несколько дней ходили этими маршрутами, но сами не только не
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    знали историю очаровательных купеческих домиков с резными наличниками, но половину даже не замечали! Но стоило только заглянуть с увлеченным своим делом знатоком истории в какой-то дворик, завернуть за угол, как взгляду сразу открывалась совсем другая Рязань: трогательная, беззащитная, которая, к сожалению, ускользает от нас…

  • А
    Алла
    5 июня 2024
    Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
    Замечательная экскурсия! Яркая, эмоциональная подача материала. Очень грамотная и выразительная речь! Интересно будет всем
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Деревянная Рязань
    Наша экскурсия с Валентином прошла динамично и очень интересно!! Приятно встретить человека любящего и знающего свой город!
  • М
    Михаил
    11 мая 2024
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Отличная увлекательная экскурсия от Александра, рекомендую к посещению👍👍👍
  • М
    Марина
    10 мая 2024
    Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
    Сегодня были на прогулке по исторической части города с экскурсоводом Александром, нам понравилось все: и подача материала, и талант рассказчика, и чувство юмора гида. Жаль, что время пролетело так незаметно…
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Таинственные места губернской Рязани
    Замечательная экскурсия, мы услышали много информации о городе, его прошлом и настоящем, великих людях, имеющих к нему отношение, городские легенды и действительно имевшие место исторические факты. Живой и увлекательный рассказ, не перегруженный датами. Спасибо, Любовь!
  • Н
    Надежда
    8 мая 2024
    Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
    Необычная подача со стихами. Экскурсия прошла быстро, интересно,но на улице очень холодно,поэтому максимум удовольствия не получилось!
  • Н
    Никонова
    7 мая 2024
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но он и в описание
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    не входил. Это скорее уточнение для тех, кто смотрит отзывы, чтобы учитывали. 2. Большое количество интересных историй про пребывание в Рязани писателей. И на что их, писателей, Рязань вдохновляла. 3. Ребенку было интересно искать грибы с глазами. 4. Наверное, наша группа оказалась не целевой аудиторией для современного искусства, в частности графити. Это немного смазало впечатление. Но это частное мнение.

    1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но
  • Н
    Никонова
    7 мая 2024
    Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
    Потрясающая экскурсия. Обошли не так много локаций, зато получили огромное количество информации по истории, быту, культуре 17 века. Большое спасибо стрельцу Степану за интересный вдумчивый рассказ. Под впечатлением остались все от ребёнка до бабушки.
    Потрясающая экскурсия. Обошли не так много локаций, зато получили огромное количество информации по истории, быту, культуреПотрясающая экскурсия. Обошли не так много локаций, зато получили огромное количество информации по истории, быту, культуреПотрясающая экскурсия. Обошли не так много локаций, зато получили огромное количество информации по истории, быту, культуреПотрясающая экскурсия. Обошли не так много локаций, зато получили огромное количество информации по истории, быту, культуреПотрясающая экскурсия. Обошли не так много локаций, зато получили огромное количество информации по истории, быту, культуре
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
    Фантастическая экскурсия! Перенеслись в 17й век. Рекомендуем однозначно!

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Ночные»

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  1. Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
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  3. Деревянная Рязань
  4. Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
  5. Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
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