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который вылетит из головы через день. Теперь это часть твоего опыта. По существу: отличный материал, заботливо подготовленный реквизит, замечательный маршрут по усадьбе (а усадьба – это много-много строений разной степени сохранности). Вы не только играете и разгадывате головоломки, но и получаете рассказы буквально про всё, что увидите вокруг. Более того, на квесте можно познакомиться с людьми, которые не просто гиды, но и неравнодушные люди, которые поддерживают и восстанавливают подлинное историческое наследие. Поверьте, даже на Википедии вы не встретите про Старожилово и семью Фон Дервиз и десятой доли того, что можно узнать здесь! Сначала вам сложно, потом вы втягиваетесь, и уже через два часа всем сердцем любите эти места и людей, которые положили сюда всю жизнь, которые любили и любят свою страну даже в самые сложные времена. Очень-очень рекомендую посетить экскурсию-квест в Старожилово!