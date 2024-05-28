Интерактивные экскурсии в Рязани

Найдено 6 экскурсий в категории «Интерактивные» в Рязани, цены от 2 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
111 отзывов
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 800 за всё до 6 чел.
Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
В интерактивном формате исследовать атмосферное место с постройками 19 века
Начало: В Старожилово
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 500 за всё до 5 чел.
Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово
🚶 Пешая
Квест
4.5 часа
2 отзыва
Интерактивный квест по усадьбе фон Дервиза в Старожилово: 8 этапов приключений
Получите приветственное письмо с заданием и сундук-помощник, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по усадьбе фон Дервиза в Старожилово
Начало: В посёлке Старожилово
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
2 750 за человека
Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Начало: На улице Почтовой
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 300 за всё до 5 чел.
Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Интерактивная экскурсия по историческим Торговым рядам Рязани
Погрузитесь в атмосферу Старой Рязани, решая загадки и узнавая увлекательные истории Торговых рядов
Начало: На ул. Краснорядская
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 800 за всё до 10 чел.
Интерактивная экскурсия по «Торговым рядам» и Хлебной площади
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Интерактивная экскурсия: Торговые ряды и Хлебная площадь Рязани
Погрузитесь в историю Рязани с увлекательным квиз-туром по Торговым рядам и Хлебной площади. Памятные призы гарантированы
Начало: Ул. Краснорядская, 2 (Красный ряд)
Расписание: Любой день, с 10:00 до 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
2 800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    28 мая 2024
    Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
    Все понравилось, экскурсия супер! Отлично провели время! Приедем еще!
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
    Огромное спасибо Маргарите за экскурсию! Помимо истерической справки, рассказов о личности фон Дервиза и архитектурных особенностях усадьбы (не только конезавода)
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    и возможности «пообщаться» с лошадьми, я получила порцию вдохновения и о текущей деятельности, которую ведут девушки - о восстановлении усадьбы их собственными силами! Здорово, что есть такие неравнодушные и искренне любящие своё дело люди!

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
    Увлекательная история города!!! Были с 10-летним ребенком, вопросы на внимательность и смекалку привносят азарт, знания и ответы с позитивными эмоциями остаются на долго с нами!!! Спасибо, рекомендуем с радостью! (Индивидуальный подход и быстрая обратная связь)
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
    Роман - отличный гид, знающий и понимающий аудиторию. Город понравился только благодаря его потрясающим качеством рассказчика! Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
    Классная экскурсия! Очень красивые места. Последовательное и занимательное изложение, учли наши пожелания по передвижению на нашем авто (было холодно, и очень актуально согреться).
  • К
    Кристина
    12 мая 2024
    Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
    Всё очень понравилось. Форма квиза заставляет осмысливать полученную информацию, чтобы отвечать на вопросы Анатолия и зарабатывать баллы, и поэтому лучше запоминается. Отличная получается прогулка-экскурсия!
  • А
    Анастасия
    9 апреля 2024
    Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
    Хорошая экскурсия, время пролетело очень быстро. Посмотрели некоторые не совсем туристические места Рязани. Узнали много интересных фактов о городе.
  • А
    Андрей
    14 марта 2024
    Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово
    Квест-экскурсия – это действительно интересно. Когда ты ищешь что-то сам, своим умом, находишь — это уже не просто исторический факт,
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    который вылетит из головы через день. Теперь это часть твоего опыта. По существу: отличный материал, заботливо подготовленный реквизит, замечательный маршрут по усадьбе (а усадьба – это много-много строений разной степени сохранности). Вы не только играете и разгадывате головоломки, но и получаете рассказы буквально про всё, что увидите вокруг. Более того, на квесте можно познакомиться с людьми, которые не просто гиды, но и неравнодушные люди, которые поддерживают и восстанавливают подлинное историческое наследие. Поверьте, даже на Википедии вы не встретите про Старожилово и семью Фон Дервиз и десятой доли того, что можно узнать здесь! Сначала вам сложно, потом вы втягиваетесь, и уже через два часа всем сердцем любите эти места и людей, которые положили сюда всю жизнь, которые любили и любят свою страну даже в самые сложные времена. Очень-очень рекомендую посетить экскурсию-квест в Старожилово!

  • Я
    Ярослава
    19 февраля 2024
    Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово
    Посетили экскурсию- квест с двумя детьми. Школьного возраста. Специально выбрали такой формат, чтобы дети не заскучали. Это такая экскурсия- релакс.
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    Прогулка+ терапия с животными. (Кормление лошадей и общение с ними), погружение в прошлое через историю семьи Фон Дервизов. Всех нас вдохновил масштаб личности Павла Павловича Фон Дервиза. Разгадывая загадки квеста, постепенно вюраскрываешь всю прелесть Старожилова и усадьбы.

    Посетили экскурсию- квест с двумя детьми. Школьного возраста. Специально выбрали такой формат, чтобы дети не заскучалиПосетили экскурсию- квест с двумя детьми. Школьного возраста. Специально выбрали такой формат, чтобы дети не заскучалиПосетили экскурсию- квест с двумя детьми. Школьного возраста. Специально выбрали такой формат, чтобы дети не заскучали
  • А
    Александр
    27 января 2024
    Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани
    Экскурсия увлекательная, дочь радовалась призам! Но надо доработать подачу, чтобы рассказывать на ходу - иначе холодно.

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Интерактивные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
  2. Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
  3. Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово
  4. Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
  5. Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
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