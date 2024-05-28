1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
В интерактивном формате исследовать атмосферное место с постройками 19 века
Начало: В Старожилово
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
4.5 часа
Интерактивный квест по усадьбе фон Дервиза в Старожилово: 8 этапов приключений
Получите приветственное письмо с заданием и сундук-помощник, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по усадьбе фон Дервиза в Старожилово
Начало: В посёлке Старожилово
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
2 750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Начало: На улице Почтовой
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Интерактивная экскурсия по историческим Торговым рядам Рязани
Погрузитесь в атмосферу Старой Рязани, решая загадки и узнавая увлекательные истории Торговых рядов
Начало: На ул. Краснорядская
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Интерактивная экскурсия: Торговые ряды и Хлебная площадь Рязани
Погрузитесь в историю Рязани с увлекательным квиз-туром по Торговым рядам и Хлебной площади. Памятные призы гарантированы
Начало: Ул. Краснорядская, 2 (Красный ряд)
Расписание: Любой день, с 10:00 до 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей28 мая 2024Все понравилось, экскурсия супер! Отлично провели время! Приедем еще!
- ООльга21 мая 2024Огромное спасибо Маргарите за экскурсию! Помимо истерической справки, рассказов о личности фон Дервиза и архитектурных особенностях усадьбы (не только конезавода)
- ТТатьяна20 мая 2024Увлекательная история города!!! Были с 10-летним ребенком, вопросы на внимательность и смекалку привносят азарт, знания и ответы с позитивными эмоциями остаются на долго с нами!!! Спасибо, рекомендуем с радостью! (Индивидуальный подход и быстрая обратная связь)
- ЕЕкатерина20 мая 2024Роман - отличный гид, знающий и понимающий аудиторию. Город понравился только благодаря его потрясающим качеством рассказчика! Всем рекомендую!
- ИИрина17 мая 2024Классная экскурсия! Очень красивые места. Последовательное и занимательное изложение, учли наши пожелания по передвижению на нашем авто (было холодно, и очень актуально согреться).
- ККристина12 мая 2024Всё очень понравилось. Форма квиза заставляет осмысливать полученную информацию, чтобы отвечать на вопросы Анатолия и зарабатывать баллы, и поэтому лучше запоминается. Отличная получается прогулка-экскурсия!
- ААнастасия9 апреля 2024Хорошая экскурсия, время пролетело очень быстро. Посмотрели некоторые не совсем туристические места Рязани. Узнали много интересных фактов о городе.
- ААндрей14 марта 2024Квест-экскурсия – это действительно интересно. Когда ты ищешь что-то сам, своим умом, находишь — это уже не просто исторический факт,
- ЯЯрослава19 февраля 2024Посетили экскурсию- квест с двумя детьми. Школьного возраста. Специально выбрали такой формат, чтобы дети не заскучали. Это такая экскурсия- релакс.
- ААлександр27 января 2024Экскурсия увлекательная, дочь радовалась призам! Но надо доработать подачу, чтобы рассказывать на ходу - иначе холодно.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Интерактивные»
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