В начале игры команда получает сундук–помощник, приветственное письмо с заданием и отправляется в увлекательное путешествие.
Игрокам предстоит проявить смекалку, пройти 8 захватывающих этапов, изучить QR-коды и разгадать тайны усадьбы фон Дервиза.
Игрокам предстоит проявить смекалку, пройти 8 захватывающих этапов, изучить QR-коды и разгадать тайны усадьбы фон Дервиза.
Ближайшие даты:
25
ноя
ноя
26
ноя
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28
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29
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Вы побываете в усадьбе фон Дервиза в Старожилово.
- Усадьба состоит из 15 объектов:
- Фамильная церковь Дервизов, жилой дом, водонапорная башня, маслозавод, дом управляющего, винокуренный завод, ледник, каретная, конный завод, конюшня, кузница, дом фон Дервизов
Описание
Выполняя задания по сюжету квеста участники:
- Узнают историю Усадебного комплекса.
- Посетят старинные здания, построенные архитектором Шехтелем в XIX веке.
- Сделают фотографии на фоне построек из красного кирпича: маслозавода, водонапорной башни, винокуренного завода, фамильной церкви, кузницы.
- Самые внимательные узнают секреты, которые хранит жилой дом с флюгером.
- На одном из этапов квеста попадут на конный завод.
- Познакомятся с русской верховой породой, пообщаются с лошадьми и покормят их морковью.
Во время пикника на берегу реки Истья полюбуются природой, угостятся хрустящими бутербродами и насладятся барским пуншем. На конечной станции каждый участник получает именную медаль «Знаток усадьбы» Важно знать:.
Во время пикника на берегу реки Истья полюбуются природой, угостятся хрустящими бутербродами и насладятся барским пуншем. На конечной станции каждый участник получает именную медаль «Знаток усадьбы» Важно знать:.
• Во время пикника на берегу реки Истья полюбуются природой, угостятся хрустящими бутербродами и насладятся барским пуншем. На конечной станции каждый участник получает именную медаль «Знаток усадьбы» Важно знать:
- Квест–бродилка проходит в Рязанской области в р. п. Старожилово.
- Мы организуем трансфер до места и обратно. Он входит в стоимость.
- Перед мероприятием будет чат в телеграм.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Квест-бродилка
- Трансфер
- Питание
- Посещение музея конного завода
- Кормление лошадей
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Г. Рязань, пл. Театральная (около Драм. театра)Завершение: Рязань
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Важная информация
- Квест–бродилка проходит в Рязанской области в р. п. Старожилово.
- Мы организуем трансфер до места и обратно.
- Перед мероприятием будет чат в телеграм.
- Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 8-910-563-5395 Маргарита
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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