Квест в реальности «Истории живая нить»

Трансфер для группы в Рязани
В начале игры команда получает сундук–помощник, приветственное письмо с заданием и отправляется в увлекательное путешествие.

Игрокам предстоит проявить смекалку, пройти 8 захватывающих этапов, изучить QR-коды и разгадать тайны усадьбы фон Дервиза.
Квест в реальности «Истории живая нить»
Квест в реальности «Истории живая нить»
Квест в реальности «Истории живая нить»
Квест в реальности «Истории живая нить»
Квест в реальности «Истории живая нить»
Ближайшие даты:
25
ноя
26
ноя
27
ноя
28
ноя
29
ноя
30
ноя
1
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Что вас ожидает:

  • Вы побываете в усадьбе фон Дервиза в Старожилово.
  • Усадьба состоит из 15 объектов:
  • Фамильная церковь Дервизов, жилой дом, водонапорная башня, маслозавод, дом управляющего, винокуренный завод, ледник, каретная, конный завод, конюшня, кузница, дом фон Дервизов

Описание

Выполняя задания по сюжету квеста участники:

  • Узнают историю Усадебного комплекса.
  • Посетят старинные здания, построенные архитектором Шехтелем в XIX веке.
  • Сделают фотографии на фоне построек из красного кирпича: маслозавода, водонапорной башни, винокуренного завода, фамильной церкви, кузницы.
  • Самые внимательные узнают секреты, которые хранит жилой дом с флюгером.
  • На одном из этапов квеста попадут на конный завод.
  • Познакомятся с русской верховой породой, пообщаются с лошадьми и покормят их морковью.
Во время пикника на берегу реки Истья полюбуются природой, угостятся хрустящими бутербродами и насладятся барским пуншем. На конечной станции каждый участник получает именную медаль «Знаток усадьбы» Важно знать:.
Во время пикника на берегу реки Истья полюбуются природой, угостятся хрустящими бутербродами и насладятся барским пуншем. На конечной станции каждый участник получает именную медаль «Знаток усадьбы» Важно знать:.
• Во время пикника на берегу реки Истья полюбуются природой, угостятся хрустящими бутербродами и насладятся барским пуншем. На конечной станции каждый участник получает именную медаль «Знаток усадьбы» Важно знать:
  • Квест–бродилка проходит в Рязанской области в р. п. Старожилово.
  • Мы организуем трансфер до места и обратно. Он входит в стоимость.
  • Перед мероприятием будет чат в телеграм.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Квест-бродилка
  • Трансфер
  • Питание
  • Посещение музея конного завода
  • Кормление лошадей
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Рязань, пл. Театральная (около Драм. театра)
Завершение: Рязань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • Квест–бродилка проходит в Рязанской области в р. п. Старожилово.
  • Мы организуем трансфер до места и обратно.
  • Перед мероприятием будет чат в телеграм.
  • Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 8-910-563-5395 Маргарита
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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