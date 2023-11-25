Выполняя задания по сюжету квеста участники:

Узнают историю Усадебного комплекса.

Посетят старинные здания, построенные архитектором Шехтелем в XIX веке.

Сделают фотографии на фоне построек из красного кирпича: маслозавода, водонапорной башни, винокуренного завода, фамильной церкви, кузницы.

Самые внимательные узнают секреты, которые хранит жилой дом с флюгером.

На одном из этапов квеста попадут на конный завод.

Познакомятся с русской верховой породой, пообщаются с лошадьми и покормят их морковью.

Во время пикника на берегу реки Истья полюбуются природой, угостятся хрустящими бутербродами и насладятся барским пуншем. На конечной станции каждый участник получает именную медаль «Знаток усадьбы» Важно знать:.

Во время пикника на берегу реки Истья полюбуются природой, угостятся хрустящими бутербродами и насладятся барским пуншем. На конечной станции каждый участник получает именную медаль «Знаток усадьбы» Важно знать:.

• Во время пикника на берегу реки Истья полюбуются природой, угостятся хрустящими бутербродами и насладятся барским пуншем. На конечной станции каждый участник получает именную медаль «Знаток усадьбы» Важно знать: