По Есенинским местам – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «По Есенинским местам» в Рязани, цены от 8 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто)
65 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Есенинским местам в Рязани
Индивидуальная экскурсия по местам, связанным с жизнью Сергея Есенина. Посетите Константиново, старинные села и монастыри, насладитесь природой и историей
Начало: В Рязани или Рыбном
Завтра в 09:00
23 июля в 09:00
11 500 за всё до 8 чел.
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
8 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Посетите родные места Сергея Есенина, узнайте о его жизни и творчестве, полюбуйтесь рязанскими пейзажами и историческими достопримечательностями
Начало: На Соборной площади
24 июля в 10:00
28 июля в 10:00
8 500 за всё до 10 чел.
Есенинские места Рязанской области
На машине
43 отзыва
6.5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Есенинские места Рязанской области
Взглянуть на Есенина с новой стороны в путешествии на «малую Родину» поэта
Завтра в 08:00
23 июля в 08:00
10 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 июня 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто)
    Отличную экскурсию провела нам Людмила. Надо признать, что наша компания не была знатоками творчества Есенина — школьная программа, со временем
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    подзабытая. Людмила с теплотой и искренней любовью к истории поэта словно прокрутила кинопленку жизни выдающегося человека, делая мягкие акценты. Исходя из полученной информации, предлагалось выводы делать самим, уважительно выслушивалось мнения каждого. На все вопросы знает ответы; видно, что глубоко в теме. Бонусом был музей Пироговых (это расширяет кругозор) и приятное чаепитие. А завершало турне посещение Иоанно-Богословского мужского монастыря, удивительным образом сбереженного от разорения Ханом Батыем через заступничество одноименной иконы. Нам повезло попасть в главный храм обители - Иоанно-Богословский собор, который открыт не всегда, да и еще и со священнослужителем, послушать его рассказ про этот храм из первых уст, и его рассуждения о благодати и её силе. Это было особое, сильное впечатление! Вся экскурсия была связана точками пересечения, как пространственно-видовыми, так и событийными, сквозь время. В целом прогулка была не утомительна, так что смело принимайте решение. Если ваш запрос к экскурсии похож на наш (увидеть есенинские места, расширить свой кругозор, посетить древний монастырь) - вам сюда. Нам было важно нормально покушать после экскурсии - нам подсказали хорошее место. Если в ваши планы больше вписывается плотное чаепитие - вам подскажут где прикупить сытные пироги. Но об этом лучше предупредить на старте.

    Отличную экскурсию провела нам Людмила. Надо признать, что наша компания не была знатоками творчества Есенина —Отличную экскурсию провела нам Людмила. Надо признать, что наша компания не была знатоками творчества Есенина —Отличную экскурсию провела нам Людмила. Надо признать, что наша компания не была знатоками творчества Есенина —Отличную экскурсию провела нам Людмила. Надо признать, что наша компания не была знатоками творчества Есенина —
  • B
    Bulakh
    1 июня 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто)
    Дмитрий делает отличные экскурсии!!! Уже не первый раз с ним познаем Рязань)) Пунктуальный, внимательный, интеллигентный)) Идеальное сочетание поэзии Есенина с просторами Руси и историей)) Большое спасибо))
  • Д
    Дмитрий
    21 мая 2024
    Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
    Увлекательная экскурсия, гид эрудированный и приятный в общении человек. Узнали много интересных исторических фактов из истории края и его жителей.
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
    Заказывали у Ольги экскурсию для группы 10-классников. В восторге остались все: и дети, и классный руководитель! Насыщенно, доступно,очень интересно. Прекрасный диалог с детьми. Очень довольны. Спасибо большое.
  • Б
    Бородина
    3 мая 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто)
    Экскурсия прошла великолепно. Нас забрали от отеля Паустовский в Солотче на комфортабельном минивэне и по окончании привезли обратно в отель.
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    Программа была скорректирована под наши пожелания посмотреть и Рязань, и Константиново, и соседние деревушки. В программу входило посещение дома певцов Пироговых с чаепитием. Экскурсовод Дмитрий был великолепен. Образованный, разносторонне развитый, многогранный, начитанный, очень любящий свой край. Эта любовь к родным местам передалась и нам. Мы получили много информации, послушали замечательные стихи Есенина, сделали кучу замечательных фоток, и вернулись в отель в прекрасном настроении и с желанием посетить Рязань снова. Ставим Дмитрию наивысшую оценку за полученное удовольствие.

  • А
    Анна
    16 октября 2023
    Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
    Прекрасный Гид Ольга сделала наш день прекрасным и незабываемым! Очень душевно, познавательно, комфортно! Благодарим! 💓

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «По Есенинским местам»

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  1. Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто)
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  3. Есенинские места Рязанской области
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  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июле 2024
Сейчас в Рязани в категории "По Есенинским местам" можно забронировать 3 экскурсии от 8 500 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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