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подзабытая. Людмила с теплотой и искренней любовью к истории поэта словно прокрутила кинопленку жизни выдающегося человека, делая мягкие акценты. Исходя из полученной информации, предлагалось выводы делать самим, уважительно выслушивалось мнения каждого. На все вопросы знает ответы; видно, что глубоко в теме. Бонусом был музей Пироговых (это расширяет кругозор) и приятное чаепитие. А завершало турне посещение Иоанно-Богословского мужского монастыря, удивительным образом сбереженного от разорения Ханом Батыем через заступничество одноименной иконы. Нам повезло попасть в главный храм обители - Иоанно-Богословский собор, который открыт не всегда, да и еще и со священнослужителем, послушать его рассказ про этот храм из первых уст, и его рассуждения о благодати и её силе. Это было особое, сильное впечатление! Вся экскурсия была связана точками пересечения, как пространственно-видовыми, так и событийными, сквозь время. В целом прогулка была не утомительна, так что смело принимайте решение. Если ваш запрос к экскурсии похож на наш (увидеть есенинские места, расширить свой кругозор, посетить древний монастырь) - вам сюда. Нам было важно нормально покушать после экскурсии - нам подсказали хорошее место. Если в ваши планы больше вписывается плотное чаепитие - вам подскажут где прикупить сытные пироги. Но об этом лучше предупредить на старте.