1 чел.
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5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Есенинским местам в Рязани
Индивидуальная экскурсия по местам, связанным с жизнью Сергея Есенина. Посетите Константиново, старинные села и монастыри, насладитесь природой и историей
Начало: В Рязани или Рыбном
Завтра в 09:00
23 июля в 09:00
11 500₽ за всё до 8 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Посетите родные места Сергея Есенина, узнайте о его жизни и творчестве, полюбуйтесь рязанскими пейзажами и историческими достопримечательностями
Начало: На Соборной площади
24 июля в 10:00
28 июля в 10:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Есенинские места Рязанской области
Взглянуть на Есенина с новой стороны в путешествии на «малую Родину» поэта
Завтра в 08:00
23 июля в 08:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 июня 2024Отличную экскурсию провела нам Людмила. Надо признать, что наша компания не была знатоками творчества Есенина — школьная программа, со временем
- BBulakh1 июня 2024Дмитрий делает отличные экскурсии!!! Уже не первый раз с ним познаем Рязань)) Пунктуальный, внимательный, интеллигентный)) Идеальное сочетание поэзии Есенина с просторами Руси и историей)) Большое спасибо))
- ДДмитрий21 мая 2024Увлекательная экскурсия, гид эрудированный и приятный в общении человек. Узнали много интересных исторических фактов из истории края и его жителей.
- ООльга20 мая 2024Заказывали у Ольги экскурсию для группы 10-классников. В восторге остались все: и дети, и классный руководитель! Насыщенно, доступно,очень интересно. Прекрасный диалог с детьми. Очень довольны. Спасибо большое.
- ББородина3 мая 2024Экскурсия прошла великолепно. Нас забрали от отеля Паустовский в Солотче на комфортабельном минивэне и по окончании привезли обратно в отель.
- ААнна16 октября 2023Прекрасный Гид Ольга сделала наш день прекрасным и незабываемым! Очень душевно, познавательно, комфортно! Благодарим! 💓
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «По Есенинским местам»
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