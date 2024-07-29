3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
Отыскать «живые» талисманы Рязани и сыграть с ними в гляделки
Начало: Памятник ленину, площадь ленина
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Групповая
Спектакль-променад «Тайны города Р»
Прикоснуться к истории города, вплетённой в сказку о любви Скомороха и Василисы (в группе)
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 15:00
15 авг в 18:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 июля 2024Были с детьми на экскурсии у Ольги. Детям по 10 лет и 1 ребенку 8 лет. Все очень понравилось. Ольга
- ММария8 июля 2024Спасибо большое Александру за экскурсию! Творческий, весёлый, удивительный человек! Дочке 12 лет тоже очень понравился! Нестандартный маршрут, места, которые сами никогда бы не увидели и не нашли!
- ЛЛюдмила8 июля 2024Экскурсию для нас проводила Марина Алексеевна, человек, который очень много и интересно рассказывает о прошлом и настоящем города. Например, удивительная
- ММихаил11 мая 2024Отличная увлекательная экскурсия от Александра, рекомендую к посещению👍👍👍
- ННиконова7 мая 20241. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но он и в описание
- ИИрина18 апреля 2024Нам все очень понравилось 🤗 спасибо за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «От Площади Ленина»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Рязани в августе 2024
Сейчас в Рязани в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 5 340. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Рязани на 2024 год по теме «От Площади Ленина», 26 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь