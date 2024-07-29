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история памятника Ленину на главной площади Рязани, история пешеходной улицы, покажет интересные памятники города: подарок З. Прилепина, памятник Косопузу, очень интересный памятник С. А. Есенину и много других интересных мест. К концу экскурсии мы подошли к музею Леденца, где нас ждала не менее интересная экскурсия и мастер-класс по раскрашиванию петушка. В музей шоколада мы записывались уже сами. Определить, в каком музее интереснее, невозможно, интересно в обоих. К посещению экскурсии рекомендую.