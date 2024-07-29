От Площади Ленина – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «От Площади Ленина» в Рязани, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
Пешая
15 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
5 200 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
Пешая
11 отзывов
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
Отыскать «живые» талисманы Рязани и сыграть с ними в гляделки
Начало: Памятник ленину, площадь ленина
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 340 за всё до 10 чел.
Спектакль-променад «Тайны города Р»
Пешая
1.5 часа
Групповая
Спектакль-променад «Тайны города Р»
Прикоснуться к истории города, вплетённой в сказку о любви Скомороха и Василисы (в группе)
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 15:00
15 авг в 18:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 июля 2024
    Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
    Были с детьми на экскурсии у Ольги. Детям по 10 лет и 1 ребенку 8 лет. Все очень понравилось. Ольга
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    рассказала в доступной для детей форме много интересного о городе и его истории. Спасибо большое! Обязательно вернемся в этот прекрасный город!

  • М
    Мария
    8 июля 2024
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Спасибо большое Александру за экскурсию! Творческий, весёлый, удивительный человек! Дочке 12 лет тоже очень понравился! Нестандартный маршрут, места, которые сами никогда бы не увидели и не нашли!
    Спасибо большое Александру за экскурсию! Творческий, весёлый, удивительный человек! Дочке 12 лет тоже очень понравился! Нестандартный
  • Л
    Людмила
    8 июля 2024
    Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
    Экскурсию для нас проводила Марина Алексеевна, человек, который очень много и интересно рассказывает о прошлом и настоящем города. Например, удивительная
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    история памятника Ленину на главной площади Рязани, история пешеходной улицы, покажет интересные памятники города: подарок З. Прилепина, памятник Косопузу, очень интересный памятник С. А. Есенину и много других интересных мест. К концу экскурсии мы подошли к музею Леденца, где нас ждала не менее интересная экскурсия и мастер-класс по раскрашиванию петушка. В музей шоколада мы записывались уже сами. Определить, в каком музее интереснее, невозможно, интересно в обоих. К посещению экскурсии рекомендую.

    Экскурсию для нас проводила Марина Алексеевна, человек, который очень много и интересно рассказывает о прошлом иЭкскурсию для нас проводила Марина Алексеевна, человек, который очень много и интересно рассказывает о прошлом иЭкскурсию для нас проводила Марина Алексеевна, человек, который очень много и интересно рассказывает о прошлом иЭкскурсию для нас проводила Марина Алексеевна, человек, который очень много и интересно рассказывает о прошлом и
  • М
    Михаил
    11 мая 2024
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    Отличная увлекательная экскурсия от Александра, рекомендую к посещению👍👍👍
  • Н
    Никонова
    7 мая 2024
    Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
    1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но он и в описание
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    не входил. Это скорее уточнение для тех, кто смотрит отзывы, чтобы учитывали. 2. Большое количество интересных историй про пребывание в Рязани писателей. И на что их, писателей, Рязань вдохновляла. 3. Ребенку было интересно искать грибы с глазами. 4. Наверное, наша группа оказалась не целевой аудиторией для современного искусства, в частности графити. Это немного смазало впечатление. Но это частное мнение.

    1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но
  • И
    Ирина
    18 апреля 2024
    Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
    Нам все очень понравилось 🤗 спасибо за экскурсию
    Нам все очень понравилось 🤗 спасибо за экскурсиюНам все очень понравилось 🤗 спасибо за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «От Площади Ленина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
  2. Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
  3. Спектакль-променад «Тайны города Р»
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в августе 2024
Сейчас в Рязани в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 5 340. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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