1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Вот это Рязань! Уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города
Начало: На площади Маргелова
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рязань: путешествие сквозь века - история, мифы, легенды
Исследуйте сокровища Рязани: от Успенского собора до легенд о Евпатии Коловрате на индивидуальной экскурсии
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рязанские истории любви: индивидуальная экскурсия по городу
Вас ждет увлекательное путешествие по страницам романтической истории Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Соборная площадь
Завтра в 08:30
21 июня в 13:00
3 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рязань сквозь века: уникальное путешествие по историческим местам
Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии
Начало: У памятника Евпатию Коловрату
18 июня в 09:00
19 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
На машине времени по историческим эпохам Рязани
Познайте Рязань через архитектурные шедевры разных веков, открывая исторические тайны на комфортной автоэкскурсии
Начало: На улице Кремлевский Вал
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛиза4 июня 2024Замечательная экскурсия. Были большой компанией, остались очень довольны. В Рязани третий раз, а узнали много нового! Ольга замечательный экскурсовод и рассказчик. Однозначно рекомендую всем!
- ООльга27 мая 2024Отличная экскурсия и отличный гид Николай! Было очень легко и интересно, даже ребенку 11 лет все 2,5 часа прогулки было увлекательно!)
- ЛЛариса27 мая 2024Город красив, чистый,много истории, зелёный, фантаны, гостипримный, кормят вкусно. Экскурсия на 4. Экскурсовода наша компания предпочитает весёлого, активного с горящими глазами, одним словом фаната своей работы.
- ННаталья26 мая 2024Хочу поблагодарить Дмитрия за содержательную экскурсию. Были учтены все нюансы нашего путешествия, от встречи на пристани до сокращения пешеходной части.
- ААлла23 мая 2024Были на экскурсии с Петром. Понравилось все. 2часа просто пролетели.
- ТТатьяна20 мая 2024Увлекательная история города!!! Были с 10-летним ребенком, вопросы на внимательность и смекалку привносят азарт, знания и ответы с позитивными эмоциями остаются на долго с нами!!! Спасибо, рекомендуем с радостью! (Индивидуальный подход и быстрая обратная связь)
- ЕЕкатерина20 мая 2024Роман - отличный гид, знающий и понимающий аудиторию. Город понравился только благодаря его потрясающим качеством рассказчика! Всем рекомендую!
- ИИрина19 мая 2024Заказывали экскурсию у Ольги, все было просто замечательно, рассказывает легко и интересно. Спасибо большое
- ССергей19 мая 2024Евгений отлично провел экскурсию, интересные факты, истории и легенды о Рязанском крае, его жителях и событиях. Время с увлекательными страницами истории Рязани пролетело незаметно.
- ААнна19 мая 2024Выбрали Евгения, так как он лично проводит экскурсию, и можно было понять, что именно у нему и попадем. Евгений впечатлил цитированием стихов, отвечал на вопросы и знает хорошо историю.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Соборная площадь»
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