Соборная площадь – экскурсии в Рязани

Найдено 6 экскурсий в категории «Соборная площадь» в Рязани, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
140 отзывов
Вот это Рязань! Уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города
Начало: На площади Маргелова
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Рязань: история, мифы и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Рязань: путешествие сквозь века - история, мифы, легенды
Исследуйте сокровища Рязани: от Успенского собора до легенд о Евпатии Коловрате на индивидуальной экскурсии
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
4 000 за всё до 8 чел.
Рязанские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Рязанские истории любви: индивидуальная экскурсия по городу
Вас ждет увлекательное путешествие по страницам романтической истории Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Соборная площадь
Завтра в 08:30
21 июня в 13:00
3 500 за всё до 8 чел.
Рязань сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Рязань сквозь века: уникальное путешествие по историческим местам
Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии
Начало: У памятника Евпатию Коловрату
18 июня в 09:00
19 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
111 отзывов
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 800 за всё до 6 чел.
На машине времени по Рязани
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Популярное предложение
На машине времени по историческим эпохам Рязани
Познайте Рязань через архитектурные шедевры разных веков, открывая исторические тайны на комфортной автоэкскурсии
Начало: На улице Кремлевский Вал
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4 900 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лиза
    4 июня 2024
    Рязань сквозь века
    Замечательная экскурсия. Были большой компанией, остались очень довольны. В Рязани третий раз, а узнали много нового! Ольга замечательный экскурсовод и рассказчик. Однозначно рекомендую всем!
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
    Отличная экскурсия и отличный гид Николай! Было очень легко и интересно, даже ребенку 11 лет все 2,5 часа прогулки было увлекательно!)
  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    На машине времени по Рязани
    Город красив, чистый,много истории, зелёный, фантаны, гостипримный, кормят вкусно. Экскурсия на 4. Экскурсовода наша компания предпочитает весёлого, активного с горящими глазами, одним словом фаната своей работы.
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    На машине времени по Рязани
    Хочу поблагодарить Дмитрия за содержательную экскурсию. Были учтены все нюансы нашего путешествия, от встречи на пристани до сокращения пешеходной части.
    читать дальше

    Очень приятный молодой человек с обширными знаниями, умением подать информацию и чувством юмора!! Любит и знает свой город. Знакомясь с такими замечательными молодыми людьми сердце переполняет гордость за нашу молодежь!! Желаем ему дальнейших успехов! Всем рекомендую этого экскурсовода!!

  • А
    Алла
    23 мая 2024
    Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
    Были на экскурсии с Петром. Понравилось все. 2часа просто пролетели.
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
    Увлекательная история города!!! Были с 10-летним ребенком, вопросы на внимательность и смекалку привносят азарт, знания и ответы с позитивными эмоциями остаются на долго с нами!!! Спасибо, рекомендуем с радостью! (Индивидуальный подход и быстрая обратная связь)
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
    Роман - отличный гид, знающий и понимающий аудиторию. Город понравился только благодаря его потрясающим качеством рассказчика! Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Рязань сквозь века
    Заказывали экскурсию у Ольги, все было просто замечательно, рассказывает легко и интересно. Спасибо большое
  • С
    Сергей
    19 мая 2024
    Рязань: история, мифы и легенды
    Евгений отлично провел экскурсию, интересные факты, истории и легенды о Рязанском крае, его жителях и событиях. Время с увлекательными страницами истории Рязани пролетело незаметно.
    Евгений отлично провел экскурсию, интересные факты, истории и легенды о Рязанском крае, его жителях и событияхЕвгений отлично провел экскурсию, интересные факты, истории и легенды о Рязанском крае, его жителях и событиях
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Рязань: история, мифы и легенды
    Выбрали Евгения, так как он лично проводит экскурсию, и можно было понять, что именно у нему и попадем. Евгений впечатлил цитированием стихов, отвечал на вопросы и знает хорошо историю.

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Соборная площадь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
  2. Рязань: история, мифы и легенды
  3. Рязанские истории любви
  4. Рязань сквозь века
  5. Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Соборная площадь" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 500 до 4 900. Туристы уже оставили гидам 402 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Рязани на 2024 год по теме «Соборная площадь», 402 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам