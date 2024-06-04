Л Лиза Рязань сквозь века Замечательная экскурсия. Были большой компанией, остались очень довольны. В Рязани третий раз, а узнали много нового! Ольга замечательный экскурсовод и рассказчик. Однозначно рекомендую всем!

О Ольга Вот это Рязань! Экскурсия для открытий Отличная экскурсия и отличный гид Николай! Было очень легко и интересно, даже ребенку 11 лет все 2,5 часа прогулки было увлекательно!)

Л Лариса На машине времени по Рязани Город красив, чистый,много истории, зелёный, фантаны, гостипримный, кормят вкусно. Экскурсия на 4. Экскурсовода наша компания предпочитает весёлого, активного с горящими глазами, одним словом фаната своей работы.

Н Наталья На машине времени по Рязани читать дальше Очень приятный молодой человек с обширными знаниями, умением подать информацию и чувством юмора!! Любит и знает свой город. Знакомясь с такими замечательными молодыми людьми сердце переполняет гордость за нашу молодежь!! Желаем ему дальнейших успехов! Всем рекомендую этого экскурсовода!! Хочу поблагодарить Дмитрия за содержательную экскурсию. Были учтены все нюансы нашего путешествия, от встречи на пристани до сокращения пешеходной части.

А Алла Вот это Рязань! Экскурсия для открытий Были на экскурсии с Петром. Понравилось все. 2часа просто пролетели.

Т Татьяна Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани Увлекательная история города!!! Были с 10-летним ребенком, вопросы на внимательность и смекалку привносят азарт, знания и ответы с позитивными эмоциями остаются на долго с нами!!! Спасибо, рекомендуем с радостью! (Индивидуальный подход и быстрая обратная связь)

Е Екатерина Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани Роман - отличный гид, знающий и понимающий аудиторию. Город понравился только благодаря его потрясающим качеством рассказчика! Всем рекомендую!

И Ирина Рязань сквозь века Заказывали экскурсию у Ольги, все было просто замечательно, рассказывает легко и интересно. Спасибо большое

С Сергей Рязань: история, мифы и легенды Евгений отлично провел экскурсию, интересные факты, истории и легенды о Рязанском крае, его жителях и событиях. Время с увлекательными страницами истории Рязани пролетело незаметно.