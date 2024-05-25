1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
3 700₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр25 мая 2024Всё отлично.
- ММарина25 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Прекрасный гид Анастасия рассказала все интересно, доступно, просто супер!
- ЕЕвгений11 мая 2024Нам очень понравился наш гид - Пётр. Материал структурирован, всё логично и понятно, только важная информация. Речь живая, без заученных
- ООлеся10 мая 2024Очень понравилось! Было интересно, познавательно!
- ННаиля25 февраля 2024Огромное спасибо Андрею за интересную содержательную экскурсию, за внимательное отношение к экскурсантам. На экскурсии узнали много интересного и неожиданного. Отдельное спасибо за голопузого мужика.
- ВВалентина30 января 2024Экскурсия была 28 января 2024 года. Андрей замечательный экскурсовод, влюбленный в свою профессию и свой город. Экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали много интересных фактов, о которых ранее ничего не слышали. Андрей настоящий профессионал!!!!!
- ИИнна10 января 2024Большое спасибо Дмитрию за экскурсию! Интересно, последовательно, профессионально
- ММария10 декабря 2023Сегодня были на экскурсии по Кремлю. Гид Андрей очень увлеченный, знающий, любящий историю и свой город человек! Все члены нашей группы остались очень довольны. Решили вернуться в Рязань летом (сегодня замёрзли), и подробнее ознакомиться с городом обязательно с Андреем.
- ЕЕлена7 ноября 2023Дмитрий - академически эрудированный рассказчик, имеющий редкую аккредитацию на экскурсии по храмам Рязани. Показывал, рассказывал, объяснял, провел экскурсию по редким местам города, куда не заводил никто из предыдующих экскурсоводов. Нам понравилось!:)
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Дворец князя Олега»
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