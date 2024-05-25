А Александр Древние храмы Рязани Всё отлично.

М Марина Всё о Рязани в самом сердце города Экскурсия очень понравилась! Прекрасный гид Анастасия рассказала все интересно, доступно, просто супер!

Е Евгений Всё о Рязани в самом сердце города читать дальше текстов. У Петра отличное чувство юмора и он очень артистичный. Поэтому экскурсия получается интересной. Причём как для знатоков истории, так и для тех, кто только начинает её изучать. Однозначно рекомендуем всем, кто желает познакомится с Рязанью, сделать выбор в пользу Петра. Нам очень понравился наш гид - Пётр. Материал структурирован, всё логично и понятно, только важная информация. Речь живая, без заученных

О Олеся Всё о Рязани в самом сердце города Очень понравилось! Было интересно, познавательно!

Н Наиля Кремль - сердце Рязани Огромное спасибо Андрею за интересную содержательную экскурсию, за внимательное отношение к экскурсантам. На экскурсии узнали много интересного и неожиданного. Отдельное спасибо за голопузого мужика.

В Валентина Кремль - сердце Рязани Экскурсия была 28 января 2024 года. Андрей замечательный экскурсовод, влюбленный в свою профессию и свой город. Экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали много интересных фактов, о которых ранее ничего не слышали. Андрей настоящий профессионал!!!!!

И Инна Древние храмы Рязани Большое спасибо Дмитрию за экскурсию! Интересно, последовательно, профессионально

М Мария Кремль - сердце Рязани Сегодня были на экскурсии по Кремлю. Гид Андрей очень увлеченный, знающий, любящий историю и свой город человек! Все члены нашей группы остались очень довольны. Решили вернуться в Рязань летом (сегодня замёрзли), и подробнее ознакомиться с городом обязательно с Андреем.