Дворец князя Олега – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец князя Олега» в Рязани, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древние храмы Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7 000 за всё до 8 чел.
Всё о Рязани в самом сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
3 700 за всё до 9 чел.
Кремль - сердце Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    25 мая 2024
    Древние храмы Рязани
    Всё отлично.
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Экскурсия очень понравилась! Прекрасный гид Анастасия рассказала все интересно, доступно, просто супер!
  • Е
    Евгений
    11 мая 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Нам очень понравился наш гид - Пётр. Материал структурирован, всё логично и понятно, только важная информация. Речь живая, без заученных
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    текстов. У Петра отличное чувство юмора и он очень артистичный. Поэтому экскурсия получается интересной. Причём как для знатоков истории, так и для тех, кто только начинает её изучать. Однозначно рекомендуем всем, кто желает познакомится с Рязанью, сделать выбор в пользу Петра.

  • О
    Олеся
    10 мая 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Очень понравилось! Было интересно, познавательно!
  • Н
    Наиля
    25 февраля 2024
    Кремль - сердце Рязани
    Огромное спасибо Андрею за интересную содержательную экскурсию, за внимательное отношение к экскурсантам. На экскурсии узнали много интересного и неожиданного. Отдельное спасибо за голопузого мужика.
  • В
    Валентина
    30 января 2024
    Кремль - сердце Рязани
    Экскурсия была 28 января 2024 года. Андрей замечательный экскурсовод, влюбленный в свою профессию и свой город. Экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали много интересных фактов, о которых ранее ничего не слышали. Андрей настоящий профессионал!!!!!
  • И
    Инна
    10 января 2024
    Древние храмы Рязани
    Большое спасибо Дмитрию за экскурсию! Интересно, последовательно, профессионально
  • М
    Мария
    10 декабря 2023
    Кремль - сердце Рязани
    Сегодня были на экскурсии по Кремлю. Гид Андрей очень увлеченный, знающий, любящий историю и свой город человек! Все члены нашей группы остались очень довольны. Решили вернуться в Рязань летом (сегодня замёрзли), и подробнее ознакомиться с городом обязательно с Андреем.
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Древние храмы Рязани
    Дмитрий - академически эрудированный рассказчик, имеющий редкую аккредитацию на экскурсии по храмам Рязани. Показывал, рассказывал, объяснял, провел экскурсию по редким местам города, куда не заводил никто из предыдующих экскурсоводов. Нам понравилось!:)

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Дворец князя Олега»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Кремль - сердце Рязани
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Дворец князя Олега" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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