Улица Мюнстерская – экскурсии в Рязани

Найдено 16 экскурсий в категории «Улица Мюнстерская» в Рязани, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Всё о Рязани в самом сердце города
Пешая
1.5 часа
187 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
В тренде
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3800 ₽ за всё до 9 чел.
Рязань: история, мифы и легенды
Пешая
2.5 часа
93 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Историческое путешествие по Рязани
Уникальная экскурсия по Рязани: прикоснитесь к истории древнейших храмов, узнайте тайны местных легенд и откройте для себя неизвестные факты города
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Загадки старинной Рязани
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Загадки старинной Рязани
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнав её тайны и легенды. Откройте для себя купеческие дома и уникальные памятники
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Рязань косопузая: прогулка по историческому центру
Пешая
2 часа
100 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань косопузая: прогулка по историческому центру
Пройти по живописным старинным улицам в компании рязанского историка и узнать городские секреты
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
Пешая
2.5 часа
330 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Вот это Рязань! Уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города
Начало: На площади Маргелова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Начинается земля, как известно, от Кремля…
Пешая
1.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Внутри и около Рязанского кремля
Рязанский кремль - это начало города, с которого стоит начать своё знакомство. Исследуйте архитектуру, узнайте историю и найдите рязанское счастье
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3900 ₽ за всё до 10 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
Пешая
2 часа
205 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5300 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Рязань
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Рязань
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, прогуливаясь по её историческим местам. Узнайте о жизни великих людей и легендах города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Легенды и байки Рязани
Пешая
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
15 дек в 09:30
16 дек в 09:00
4700 ₽ за всё до 8 чел.
За счастьем в Рязань
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
За счастьем в Рязань
Погрузитесь в атмосферу Рязани, исследуя её старинные здания и памятники. Узнайте о богатырях и знаменитых писателях, получив карту-квест в подарок
Начало: На площади Ленина
14 дек в 11:00
20 дек в 14:00
5500 ₽ за человека
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
Пешая
2.5 часа
371 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
Полюбоваться замысловатой архитектурой города под старинные легенды и узнать всю правду о рязанцах
Начало: На улице Семинарская
14 дек в 11:00
21 дек в 10:45
1200 ₽ за человека
Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Начало: На улице Почтовой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5200 ₽ за всё до 10 чел.
Кремль - сердце Рязани
Пешая
2 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Таинственные места губернской Рязани
Пешая
2 часа
117 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственные места Рязани: погружение в историю города
Загляните в прошлое Рязани: тайны старинных домов и парков ждут вас в увлекательной экскурсии по губернскому городу
Начало: Центральный вход библиотеки ИМ.М. Горького
Сегодня в 16:30
Завтра в 17:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Рязань сквозь века
Пешая
2.5 часа
118 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань сквозь века: уникальное путешествие по историческим местам
Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии
Начало: У памятника Евпатию Коловрату
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Всё о Рязани в самом сердце города (в группе)
Пешая
1.5 часа
77 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Всё о Рязани в самом сердце города
Узнайте тайны древней Рязани, пройдя по её историческим местам. Откройте для себя архитектурные шедевры и легенды, которые оживят прошлое
Начало: На Соборной площади
13 дек в 13:00
20 дек в 13:00
800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    3 ноября 2025
    Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Екатерина учла всё наши пожелания и очень интересно рассказала о городе.
    Посмотрели все главные достопримечательности города. Подсказала, что посмотреть самостоятельно, сориентировала, где покушать.
    Огромное ей спасибо.
  • Н
    Наталья
    31 октября 2025
    Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Экскурсию проводила Екатерина.
    Материал подавался конкретный, без воды. Использовались фотографии. На все вопросы были даны ответы. Слушать было интересно. Спасибо.
  • Ю
    Юлия
    5 октября 2025
    Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Прекрасная экскурсия и замечательный гид Людмила оставили только положительные впечатления от Рязани. Интересный и содержательный рассказ о событиях истории, известных
    читать дальше

    людях, красивые места - время пролетело незаметно! После экскурсии гид дала советы, где вкусно поесть и куда еще сходить, чтобы увидеть больше интересных и знаковых мест города. Спасибо Людмиле за профессионализм и содержательную экскурсию, остались только положительные впечатления.

  • М
    Максим
    15 сентября 2025
    Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Было очень интересно и познавательно. Главное не скучно)))
  • Е
    Елена
    8 августа 2025
    Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Познавательная, интересная экскурсия. 2,5 часа пролетели. Очень советую посетить эту экскурсию и отдельная огромная благодарность экскурсоводу Надежде. Спасибо большое, после таких экскурсий хочется приехать в Рязань еще не раз.
  • И
    Ирина
    19 июля 2025
    Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Великолепная экскурсия с гидом Екатериной. Интересно, тепло, с большой любовью к Рязани, настолько увлекательно, что захотелось приезжать снова и снова.
  • М
    Мила
    17 июля 2025
    Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Интересная экскурсия от увлеченного, знающего человека! Нам повезло общаться с Дмитрием! Рекомендуем!
  • С
    Сергей
    17 июля 2025
    Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Большое спасибо Дмитрию за интересную экскурсию по старинной и в то же время современной Рязани. Увидели и послушали рассказ не
    читать дальше

    только о знаковых зданиях, храмах, улицах, исторических фактах,но и узнали почему грибы с глазами, почему мужики косопузые и в каких ресторанах можно попробовать авторские рязанские блюда.

  • Э
    Элина
    15 июня 2025
    Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия!
    Надежда очень глубоко знает историю своего края и просто погрузила нас в старинную эпоху, после чего просто влюбляешься в этот город и его окраины.
  • С
    Сергей
    15 мая 2025
    Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Наш экскурсовод Людмила Васильевна была для нас с женой прекрасным подарком! Знания во многих направлениях культуры, рассказ в виде доверительной беседы очаровали нас! Спасибо большое!
  • Н
    Наталья
    10 мая 2025
    Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Прекрасная девушка Екатерина. Много знает,хорошо и не скучно рассказывает. Любит свой край и умеет передать эту любовь людям. Благодаря общению с ней захотелось еще приехать в Рязань
  • Е
    Елена
    2 мая 2025
    Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Гид Лидия великолепный рассказчик, нашей компании, включая ребенка 8-ми лет, все очень понравилось! Узнали много нового и интересного!
  • О
    Ольга
    2 мая 2025
    Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Наша экскурсия прошла с гидом Светланой! Мы погуляли по территории кремля, посмотрели на множество соборов необычайной красоты и величия. Несмотря
    читать дальше

    на то что погода менялась от ясной до дождливой несколько раз за 5', нас это нисколько не напугало и не омрачило. Светлана рассказала много интересного, мы были с детьми подростками и Светлана пыталась заинтересовать их, задавала вопросы, втягивала в диалоги чтобы немного их расшевелить, и ей это удалось. В общем мы и от поездки и от экскурсии остались в восторге. Спасибо за прекрасно проведённое время😊

  • Н
    Наталия
    2 мая 2025
    Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Очень интересная экскурсия, много рассказали нам, все с юмором, весело и легко всё прошло.
  • М
    Маргарита
    31 марта 2025
    Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Экскурсию проводила Людмила. Всем рекомендую попасть на экскурсию к Людмиле. Много интересной информации, чувство юмора и стихи - это была замечательная прогулка по Рязани.
  • М
    Марина
    23 марта 2025
    Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Экскурсию проводила Людмила: отличный гид, с глубокими знаниями и умением донести их до слушателя. Было так интересно, что практически 3 часа пролетели незаметно. После экскурсии мы просто влюбились в Рязань. Вернёмся обязательно, Людмила, спасибо!
  • Е
    Елена
    11 февраля 2025
    Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    8 февраля были на экскурсии по Рязани с замечательной Светланой. Экскурсия была очень интересная, содержательная, увлекательная. Время пролетело незаметно. Узнали
    читать дальше

    много новой информации о Рязани, о знаменитых людях, здесь бывавших, родившихся и проживавших, история города подробно была рассказана, Кремль, соборы - узнали обо всём. Светлана очень чуткий и тактичный человек, потрясающие интересно рассказала нам обо всём, ответила на все вопросы, оберегала нас от всех выступов, ямок, неровностей на дорогах, лестницах и порожках в храмах. Подсказала где лучше купить сувениры, покушать, куда ещё можно сходить. С удовольствием воспользовались её рекомендациями. Спасибо огромное за такое ответственное отношение к своему делу и гостям города! От души всем рекомендую Светлану в качестве экскурсовода!

  • А
    Анна
    12 января 2025
    Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Екатерина - лучший экскурсовод, которого мы встречали за последние годы. Не смотря на то, что экскурсия длилась 2,5 часа в январе и мы были с маленькими детьми, все прошло очень легко, быстро и познавательно! Спасибо вам!
  • Т
    Татьяна
    15 декабря 2024
    Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Блестящая экскурсия, Дмитрий профессионал, прекрасный знаток истории края и патриот своего города. Очень живо, глубоко, познавательно, остроумно. Рекомендую!!
  • Т
    Татьяна
    4 ноября 2024
    Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
    Добрый день!
    Вчера с подругой посетили старинный город Рязань! Экскурсию для нас провела гид Светлана. Светлана показала себя интересным и эрудированным
    читать дальше

    рассказчиком. Узнали много интересного, посмотрели много старины! Было прохладно, маршрут был грамотно построен, переодически заходили отогреваться «под крышу». Всем рекомендуем экскурсию в ее исполнении!

