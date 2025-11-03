читать дальше

много новой информации о Рязани, о знаменитых людях, здесь бывавших, родившихся и проживавших, история города подробно была рассказана, Кремль, соборы - узнали обо всём. Светлана очень чуткий и тактичный человек, потрясающие интересно рассказала нам обо всём, ответила на все вопросы, оберегала нас от всех выступов, ямок, неровностей на дорогах, лестницах и порожках в храмах. Подсказала где лучше купить сувениры, покушать, куда ещё можно сходить. С удовольствием воспользовались её рекомендациями. Спасибо огромное за такое ответственное отношение к своему делу и гостям города! От души всем рекомендую Светлану в качестве экскурсовода!