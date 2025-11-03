Индивидуальная
до 9 чел.
В трендеИндивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3800 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Историческое путешествие по Рязани
Уникальная экскурсия по Рязани: прикоснитесь к истории древнейших храмов, узнайте тайны местных легенд и откройте для себя неизвестные факты города
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЗагадки старинной Рязани
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнав её тайны и легенды. Откройте для себя купеческие дома и уникальные памятники
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань косопузая: прогулка по историческому центру
Пройти по живописным старинным улицам в компании рязанского историка и узнать городские секреты
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборВот это Рязань! Уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города
Начало: На площади Маргелова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Внутри и около Рязанского кремля
Рязанский кремль - это начало города, с которого стоит начать своё знакомство. Исследуйте архитектуру, узнайте историю и найдите рязанское счастье
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Рязань
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, прогуливаясь по её историческим местам. Узнайте о жизни великих людей и легендах города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
15 дек в 09:30
16 дек в 09:00
4700 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
За счастьем в Рязань
Погрузитесь в атмосферу Рязани, исследуя её старинные здания и памятники. Узнайте о богатырях и знаменитых писателях, получив карту-квест в подарок
Начало: На площади Ленина
14 дек в 11:00
20 дек в 14:00
5500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
Полюбоваться замысловатой архитектурой города под старинные легенды и узнать всю правду о рязанцах
Начало: На улице Семинарская
14 дек в 11:00
21 дек в 10:45
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Начало: На улице Почтовой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственные места Рязани: погружение в историю города
Загляните в прошлое Рязани: тайны старинных домов и парков ждут вас в увлекательной экскурсии по губернскому городу
Начало: Центральный вход библиотеки ИМ.М. Горького
Сегодня в 16:30
Завтра в 17:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань сквозь века: уникальное путешествие по историческим местам
Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии
Начало: У памятника Евпатию Коловрату
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Всё о Рязани в самом сердце города
Узнайте тайны древней Рязани, пройдя по её историческим местам. Откройте для себя архитектурные шедевры и легенды, которые оживят прошлое
Начало: На Соборной площади
13 дек в 13:00
20 дек в 13:00
800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина3 ноября 2025Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Екатерина учла всё наши пожелания и очень интересно рассказала о городе.
Посмотрели все главные достопримечательности города. Подсказала, что посмотреть самостоятельно, сориентировала, где покушать.
Огромное ей спасибо.
- ННаталья31 октября 2025Экскурсию проводила Екатерина.
Материал подавался конкретный, без воды. Использовались фотографии. На все вопросы были даны ответы. Слушать было интересно. Спасибо.
- ЮЮлия5 октября 2025Прекрасная экскурсия и замечательный гид Людмила оставили только положительные впечатления от Рязани. Интересный и содержательный рассказ о событиях истории, известных
- ММаксим15 сентября 2025Было очень интересно и познавательно. Главное не скучно)))
- ЕЕлена8 августа 2025Познавательная, интересная экскурсия. 2,5 часа пролетели. Очень советую посетить эту экскурсию и отдельная огромная благодарность экскурсоводу Надежде. Спасибо большое, после таких экскурсий хочется приехать в Рязань еще не раз.
- ИИрина19 июля 2025Великолепная экскурсия с гидом Екатериной. Интересно, тепло, с большой любовью к Рязани, настолько увлекательно, что захотелось приезжать снова и снова.
- ММила17 июля 2025Интересная экскурсия от увлеченного, знающего человека! Нам повезло общаться с Дмитрием! Рекомендуем!
- ССергей17 июля 2025Большое спасибо Дмитрию за интересную экскурсию по старинной и в то же время современной Рязани. Увидели и послушали рассказ не
- ЭЭлина15 июня 2025Очень понравилась экскурсия!
Надежда очень глубоко знает историю своего края и просто погрузила нас в старинную эпоху, после чего просто влюбляешься в этот город и его окраины.
- ССергей15 мая 2025Наш экскурсовод Людмила Васильевна была для нас с женой прекрасным подарком! Знания во многих направлениях культуры, рассказ в виде доверительной беседы очаровали нас! Спасибо большое!
- ННаталья10 мая 2025Прекрасная девушка Екатерина. Много знает,хорошо и не скучно рассказывает. Любит свой край и умеет передать эту любовь людям. Благодаря общению с ней захотелось еще приехать в Рязань
- ЕЕлена2 мая 2025Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Гид Лидия великолепный рассказчик, нашей компании, включая ребенка 8-ми лет, все очень понравилось! Узнали много нового и интересного!
- ООльга2 мая 2025Наша экскурсия прошла с гидом Светланой! Мы погуляли по территории кремля, посмотрели на множество соборов необычайной красоты и величия. Несмотря
- ННаталия2 мая 2025Очень интересная экскурсия, много рассказали нам, все с юмором, весело и легко всё прошло.
- ММаргарита31 марта 2025Экскурсию проводила Людмила. Всем рекомендую попасть на экскурсию к Людмиле. Много интересной информации, чувство юмора и стихи - это была замечательная прогулка по Рязани.
- ММарина23 марта 2025Экскурсию проводила Людмила: отличный гид, с глубокими знаниями и умением донести их до слушателя. Было так интересно, что практически 3 часа пролетели незаметно. После экскурсии мы просто влюбились в Рязань. Вернёмся обязательно, Людмила, спасибо!
- ЕЕлена11 февраля 20258 февраля были на экскурсии по Рязани с замечательной Светланой. Экскурсия была очень интересная, содержательная, увлекательная. Время пролетело незаметно. Узнали
- ААнна12 января 2025Екатерина - лучший экскурсовод, которого мы встречали за последние годы. Не смотря на то, что экскурсия длилась 2,5 часа в январе и мы были с маленькими детьми, все прошло очень легко, быстро и познавательно! Спасибо вам!
- ТТатьяна15 декабря 2024Блестящая экскурсия, Дмитрий профессионал, прекрасный знаток истории края и патриот своего города. Очень живо, глубоко, познавательно, остроумно. Рекомендую!!
- ТТатьяна4 ноября 2024Добрый день!
Вчера с подругой посетили старинный город Рязань! Экскурсию для нас провела гид Светлана. Светлана показала себя интересным и эрудированным
