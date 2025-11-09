Экскурсия «Рязань театральная» предлагает погрузиться в атмосферу искусства.
Участники узнают о Театральной площади, созданной по проекту Кио, посетят Театр драмы и Театр кукол, увидят дом Ирины Розановой и школу братьев Пироговых. Программа включает посещение театральной галереи и знакомство с историей рязанских театров.
Увлекательный маршрут позволяет узнать о жизни и творчестве знаменитых актёров и режиссёров, связанных с Рязанью
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Уникальная театральная атмосфера
- 📚 Интересные факты о знаменитостях
- 🏛 Посещение знаковых мест
- 🎨 Галерея ’Рязанское наследие’
- 🎬 Возможность актёрского тренинга
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Театральная площадь
- Театр драмы
- Театр кукол
- Дом Ирины Розановой
- Рязанская филармония
- Школа братьев Пироговых
- Улица Почтовая
- Театр юного зрителя
- Театральная галерея
Описание экскурсии
- Театральная площадь, построенная по проекту известного иллюзиониста Кио.
- Театр драмы, созданный в стиле сталинского классицизма.
- Театр кукол, в котором проходит международный фестиваль «Рязанские смотрины».
- Дом, где в юности жила народная артистка РФ Ирина Розанова.
- Рязанская филармония, построенная всего за четыре месяца и сразу ставшая центром культурной жизни города.
- Школа, в которой учились братья Алексей и Александр Пироговы — оперные певцы Большого театра.
- Улица Почтовая — в начале 20 века на ней располагались сразу пять синематографов.
- Старинное здание театра юного зрителя, бывшего до 1961 года театром драмы. Здесь в разное время служили Гиляровский, Эфрос, Миклашевская.
- Театральная галерея «Рязанское наследие театра и кино», хранящая память об артистах, так или иначе связанных с Рязанщиной.
Вы услышите:
- Как назывался первый рязанский театр.
- Где и как учился самый добрый король на свете — актёр Эраст Гарин.
- Что писал знаток Москвы Владимир Гиляровский о своей службе в Рязанском театре.
- Когда в рязанском драмтеатре выступала любовь Есенина — Августа Миклашевская.
- Какие знаменитые актёры и режиссеры причастны к Рязанскому краю.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, но по желанию мы можем провести её на вашем автомобиле.
- Обзорная программа длится 1, 5 часа + посещение галереи 45 минут.
- Отдельно оплачивается: билет в Театральную галерею — 550 ₽ за чел., тренинг по актёрскому мастерству или кинолекторий (по желанию) — 950 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Рязани
Провела экскурсии для 596 туристов
Я родилась и живу в Рязани, поэтому знаю о ней множество удивительных фактов и легенд и с радостью поделюсь ими со всеми желающими. Рязанщина — родина известных поэтов, учёных и
