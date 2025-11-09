Инна — ваш гид в Рязани

Провела экскурсии для 596 туристов

читать дальше путешественников, и вы откроете для себя их имена, совершая со мной путешествие по следам знаменитых рязанцев. Я аттестованный гид, постоянно совершенствую свои знания и умения. Мои авторские экскурсии помогут вам погрузиться в удивительный мир истории моей малой родины. Организую для вас яркие впечатления и отличное настроение!

Я родилась и живу в Рязани, поэтому знаю о ней множество удивительных фактов и легенд и с радостью поделюсь ими со всеми желающими. Рязанщина — родина известных поэтов, учёных и