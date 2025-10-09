Индивидуальная
до 8 чел.
Историческая экскурсия по Рязанскому кремлю с видом с колокольни
Погрузитесь в эпоху князей и святых Рязани, исследуя древние соборы и поднимаясь на звонницу для незабываемых видов
Начало: Площадь перед Соборной колокольней
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
5900 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая прогулка по Рязани
Обзорная экскурсия по Рязани с рассказами о её истории и знаменитых жителях. Узнайте о местных достопримечательностях и получите памятные сувениры
13 окт в 17:00
14 окт в 17:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Рязанские истории любви: индивидуальная экскурсия по городу
Вас ждет увлекательное путешествие по страницам романтической истории Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Соборная площадь
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Деревянная Рязань» - погружение в историю
Вас ждет увлекательное путешествие по деревянной Рязани, где каждый дом расскажет свою уникальную историю
Начало: На Первомайском проспекте
1 янв в 09:00
2 янв в 09:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Поэты и святыни Солотчи
Погрузитесь в атмосферу древней Солотчи, где история переплетается с творчеством. Прогулка по монастырю и лесу подарит незабываемые впечатления
Начало: Памятник Ленину, пл. Монастырская, поселок Солотча
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
