Вы верите в целебную энергию природы? Если ваш ответ «да» и тем более «нет», я приглашаю вас поехать со мной в исключительное место — Окский заповедник. Воздух здесь свеж, наполнен ароматами хвои и разнотравья. Сосны могучи и высоки, виды с речных берегов восхитительны, а лесные жители — уникальны. Мне не придётся убеждать вас в силе природы — она всё сделает сама.

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Описание

Что вас ожидает

Наш путь лежит в Окский биосферный заповедник — место с чистейшим воздухом, богатым растительным разнообразием и волшебной способностью успокаивать и одновременно бодрить. Мы посетим два питомника — зубровый и журавлиный. Вы увидите могучих зубров, которых невозможно встретить в дикой природе, и стерхов — грациозных белых журавлей, занесённых в Красную книгу. Я отведу вас в настоящее место силы на реке Пра — полюбоваться ею с живописного обрыва можно в любую погоду.

На обратном пути мы заедем в колоритный посёлок Брыкин Бор и зайдём в местный Музей природы, основанный учёным-таксидермистом. А ещё сможем посетить конюшню, где вы прокатитесь на лошадях.

Организационные детали

В автомобиле есть детское кресло и бустер по необходимости

В стоимость экскурсии входят трансфер, входные билеты в оба питомника и музей

Дополнительные расходы