Посмотреть, где живут зубры, покататься на лошадях и насладиться прогулкой по лесу
Вы верите в целебную энергию природы? Если ваш ответ «да» и тем более «нет», я приглашаю вас поехать со мной в исключительное место — Окский заповедник. Воздух здесь свеж, наполнен ароматами хвои и разнотравья. Сосны могучи и высоки, виды с речных берегов восхитительны, а лесные жители — уникальны. Мне не придётся убеждать вас в силе природы — она всё сделает сама.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наш путь лежит в Окский биосферный заповедник — место с чистейшим воздухом, богатым растительным разнообразием и волшебной способностью успокаивать и одновременно бодрить. Мы посетим два питомника — зубровый и журавлиный. Вы увидите могучих зубров, которых невозможно встретить в дикой природе, и стерхов — грациозных белых журавлей, занесённых в Красную книгу. Я отведу вас в настоящее место силы на реке Пра — полюбоваться ею с живописного обрыва можно в любую погоду.
На обратном пути мы заедем в колоритный посёлок Брыкин Бор и зайдём в местный Музей природы, основанный учёным-таксидермистом. А ещё сможем посетить конюшню, где вы прокатитесь на лошадях.
Организационные детали
- В автомобиле есть детское кресло и бустер по необходимости
- В стоимость экскурсии входят трансфер, входные билеты в оба питомника и музей
Дополнительные расходы
- Въезд на территорию Окского заповедника — 160 руб. с человека
- Катание на лошадях — около 500 руб. /30 мин. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле ТРЦ «Круиз»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Рязани
Здравствуйте! Меня зовут Анна, и я пять лет прожила в поселке Брыкин Бор — сердце Окского заповедника. Это место обладает особой энергетикой и производит глубокое впечатление на каждого. Именно поэтому я хочу поделиться эмоциями от пребывания там с вами ❤️
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