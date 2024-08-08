8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к природе: из Рязани в Окский заповедник
Приглашаем в путешествие по Окскому заповеднику: встреча с уникальной флорой и фауной, вдохновляющие пейзажи и чистый воздух
Начало: Возле ТРЦ «Круиз»
«Наш путь лежит в Окский биосферный заповедник — место с чистейшим воздухом, богатым растительным разнообразием и волшебной способностью успокаивать и одновременно бодрить»
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
8 670₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
Отправляйтесь в Окский заповедник в Рязани! В группе до 3 человек вы увидите журавлей и зубров, прогуляетесь по лесу и посетите Музей сельского быта
Начало: На Соборной площади
«Журавли и зубры в Окском заповеднике»
11 авг в 08:00
15 авг в 08:00
102009 180₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Земли благословенный уголок: из Рязани - в Окский заповедник (на вашем авто)
Побывать на уникальных природных территориях с заповедным статусом и в старинных русских сёлах
«Окский биосферный заповедник, питомники чистокровных зубров — животных каменного века — а также питомник журавлей и музей природы заповедника»
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга8 августа 2024Замечательная экскурсия к зубрам и журавлям с замечательным экскурсоводом Анной. Редко встречаешь человека, который искренне влюблен в свой край, его
- ССергей22 июня 2024Поездка очень понравилась. Гид Анна всё прекрасно и доступно рассказывала, довольно интересно, в дороге не скучали. Покатались на лошадях, побывали в гостях у зубров и журавлей. Также посетили два музея. Поездка определённо понравилась!
- ММилла16 июня 2024Поездка с Анной понравилась не только мне, но, что более ценно, двум моим подросткам) Насладились красивейшей русской природой, надышались лесным воздухом,
- ННаталья28 мая 2024Замечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкость в планах, умении находить
- ННаталья13 августа 2023Отличная экскурсия в Окский заповедник! Повезло и с программой и с погодой. Мы очень довольны.
- AAndrey7 июня 2023Экскурсия отличная, посмотрели на зубров, журавлей, прогулялись по берегу реки, экскурсовод рассказала много интересного про историю края, заехали в музей сельского быта - очень много интересных экспонатов домашнего обихода, сельскохозяйственной и домашней утвари начала прошлого века. Экскурсия очень понравилась, рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Заповедники»
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