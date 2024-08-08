Экскурсии по заповедникам из Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Рязани, цены от 6 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
На машине
Конные прогулки
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к природе: из Рязани в Окский заповедник
Приглашаем в путешествие по Окскому заповеднику: встреча с уникальной флорой и фауной, вдохновляющие пейзажи и чистый воздух
Начало: Возле ТРЦ «Круиз»
«Наш путь лежит в Окский биосферный заповедник — место с чистейшим воздухом, богатым растительным разнообразием и волшебной способностью успокаивать и одновременно бодрить»
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
8 670 за всё до 3 чел.
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
На машине
скидка
10%
7 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
Отправляйтесь в Окский заповедник в Рязани! В группе до 3 человек вы увидите журавлей и зубров, прогуляетесь по лесу и посетите Музей сельского быта
Начало: На Соборной площади
«Журавли и зубры в Окском заповеднике»
11 авг в 08:00
15 авг в 08:00
102009 180 за всё до 3 чел.
Земли благословенный уголок: из Рязани - в Окский заповедник (на вашем авто)
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Земли благословенный уголок: из Рязани - в Окский заповедник (на вашем авто)
Побывать на уникальных природных территориях с заповедным статусом и в старинных русских сёлах
«Окский биосферный заповедник, питомники чистокровных зубров — животных каменного века — а также питомник журавлей и музей природы заповедника»
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    8 августа 2024
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Замечательная экскурсия к зубрам и журавлям с замечательным экскурсоводом Анной. Редко встречаешь человека, который искренне влюблен в свой край, его
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    историю и живущих в нем людей и стремится передать тебе частичку своей любви. После экскурсии мы почувствовали себя вдохновленными! Спасибо огромное за экскурсию и за море положительных эмоций!

  • С
    Сергей
    22 июня 2024
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Поездка очень понравилась. Гид Анна всё прекрасно и доступно рассказывала, довольно интересно, в дороге не скучали. Покатались на лошадях, побывали в гостях у зубров и журавлей. Также посетили два музея. Поездка определённо понравилась!
    Поездка очень понравилась. Гид Анна всё прекрасно и доступно рассказывала, довольно интересно, в дороге не скучалиПоездка очень понравилась. Гид Анна всё прекрасно и доступно рассказывала, довольно интересно, в дороге не скучалиПоездка очень понравилась. Гид Анна всё прекрасно и доступно рассказывала, довольно интересно, в дороге не скучалиПоездка очень понравилась. Гид Анна всё прекрасно и доступно рассказывала, довольно интересно, в дороге не скучали
  • М
    Милла
    16 июня 2024
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Поездка с Анной понравилась не только мне, но, что более ценно, двум моим подросткам) Насладились красивейшей русской природой, надышались лесным воздухом,
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    повстречали двух зубров. Узнали от Анны много новой и интересной информации о восстановлении популяции зубров, журавлей. Рекомендуем брать поездку по лесу на лошадях!!! Себе я не отказала в этом удовольствии и получила заряд бодрости, массу положительных эмоций от общения с лошадьми.

    Поездка с Анной понравилась не только мне, но, что более ценно, двум моим подросткам)
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
    Замечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкость в планах, умении находить
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    общий язык с ребенком 10 лет, который не видел такого количества комаров:) Целый день прошел, как в компании давно знакомого человека, поэтому было очень комфортно. Побывали в доме, где родился Циолковский, увидели журавлей, зубров, немного прошлись по эко-тропе (была весна и было много воды еще), восхитил дом-музей сельского быта, где все можно потрогать, обо всем узнать и спросить, очень интересно!!! Спасибо Елене за компанию!

    Замечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкость
  • Н
    Наталья
    13 августа 2023
    В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
    Отличная экскурсия в Окский заповедник! Повезло и с программой и с погодой. Мы очень довольны.
  • A
    Andrey
    7 июня 2023
    В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
    Экскурсия отличная, посмотрели на зубров, журавлей, прогулялись по берегу реки, экскурсовод рассказала много интересного про историю края, заехали в музей сельского быта - очень много интересных экспонатов домашнего обихода, сельскохозяйственной и домашней утвари начала прошлого века. Экскурсия очень понравилась, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Заповедники»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
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  3. Земли благословенный уголок: из Рязани - в Окский заповедник (на вашем авто)
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  2. Самое главное
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  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в августе 2024
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