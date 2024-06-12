Возьмите с собой репелленты от комаров и клещей.

Дорога в одну сторону занимает около 2 часов.

Программа может быть скорректирована в зависимости от погоды.

Возьмите с собой перекус и чай/кофе.

Во время поездки в Окский заповедник вы насладитесь тишиной и спокойствием природы. Увидите грациозных журавлей, услышите их голоса, и если повезет, то и птенцов и танцы птиц, а также мощных зубров. Мы полазим по развалинам стекольного завода, который был построен в XIX веке. Выйдем на эстакаду на высоком берегу реки Пра. Прогуляемся по экологической тропе по болоту. При хорошей погоде пообедаем на берегу реки Пра или в специально отведенном месте на свежем воздухе. Нагулявшись, мы отправимся в музей сельского быта. В музее вы увидите предметы и инструменты, которые использовались в быту и сельском хозяйстве на Руси в прошлом веке. Вы сможете ощутить атмосферу того времени и узнать больше о жизни людей, живших в деревнях. Если останется время, то зайдем к устроителю музея в гости, где послушаем его рассказы за чашкой чая. По желанию можем побывать в музее космонавтики, чтобы увидеть настоящий спускаемый аппарат космического корабля и познакомиться с познакомиться с биографией К. Циолковского. Важная информация: