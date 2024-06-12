Во время экскурсии в Окский заповедник вы проведете день на природе вдалеке от городской суеты. Погрузитесь в мир журавлей и зубров. Увидите, что в этих краях была активная жизнь предпринимателей в дореволюционной России.
Узнаете историю одного из богатейших сел Российской империи, прогуляетесь по развалинам стекольного завода и посетите музей сельского быта.
Узнаете историю одного из богатейших сел Российской империи, прогуляетесь по развалинам стекольного завода и посетите музей сельского быта.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Что вас ожидает:
- Питомники журавлей и зубров
- Развалины стекольного завода
- Эстакада на р. Пра
- Экологическая тропа
- Музей сельского быта
- По желанию: музей космонавтики
Описание экскурсии
Во время поездки в Окский заповедник вы насладитесь тишиной и спокойствием природы. Увидите грациозных журавлей, услышите их голоса, и если повезет, то и птенцов и танцы птиц, а также мощных зубров. Мы полазим по развалинам стекольного завода, который был построен в XIX веке. Выйдем на эстакаду на высоком берегу реки Пра. Прогуляемся по экологической тропе по болоту. При хорошей погоде пообедаем на берегу реки Пра или в специально отведенном месте на свежем воздухе. Нагулявшись, мы отправимся в музей сельского быта. В музее вы увидите предметы и инструменты, которые использовались в быту и сельском хозяйстве на Руси в прошлом веке. Вы сможете ощутить атмосферу того времени и узнать больше о жизни людей, живших в деревнях. Если останется время, то зайдем к устроителю музея в гости, где послушаем его рассказы за чашкой чая. По желанию можем побывать в музее космонавтики, чтобы увидеть настоящий спускаемый аппарат космического корабля и познакомиться с познакомиться с биографией К. Циолковского. Важная информация:
- Возьмите с собой репелленты от комаров и клещей.
- Дорога в одну сторону занимает около 2 часов.
- Программа может быть скорректирована в зависимости от погоды.
- Возьмите с собой перекус и чай/кофе.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Питомники журавлей и зубров
- Развалины стекольного завода
- Эстакада на р. Пра
- Экологическая тропа
- Музей сельского быта
- По желанию: музей космонавтики
Что включено
- Услуги гида
- Путевая информация
Что не входит в цену
- Если вы не на своем транспорте, то гид Вам предоставит легковой автомобиль (до 3 человек) - 2400 руб.
- Посещение обоих питомников - 200 руб. с человека
- Посещение Музея сельского быта и поход в гости к устроителю музея - рекомендовано от 300 до 700 руб. с человека
- Музей космонавтики - 100 руб. с человека, экскурсия по музею - 400 руб. за группу
- За дополнительную плату вы можете побывать в музее природы, пообедать в кафе, купить сувениры
- Вход на территорию Окского государственного заповедника - 200 руб. /чел. Есть льготы, берите соответствующие документы. Без оплаты невозможно посещение питомников, остатков завода, выход к р. Пра, прогулка по экологической тропе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Соборная. триумфальная арка
Завершение: Пл. Соборная, триумфальная арка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой репелленты от комаров и клещей
- Дорога в одну сторону - около 2 часов
- Программа может быть скорректирована в зависимости от погоды
- Возьмите с собой перекус и чай/кофе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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