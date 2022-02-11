В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина

Вас ждет зимняя сказочная экскурсия в старинное рязанское село в Константиново, подарившее миру замечательного поэта

Групповая
Вас ждет зимняя сказочная экскурсия в старинное рязанское село в Константиново, подарившее миру замечательного поэта.

Вы посетите дом Есениных и усадьба Л. И. Кашиной, Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.

Сюда на службу часто приходил с бабушкой и юный Сережа Есенин.
В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина

Что вы можете увидеть 🤩

  • Константиново
  • Усадьба Есениных
  • Усадьба Кашиной
  • Свято-Иоанно-Богословский монастырь в Пощупово
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Программа:

  • 10:05 - 10:15 ж/д вокзал Рязань-I у справочного бюро: гид с оранжевой табличкой «Рязань».
  • 10:20 - 10:35 ж/д вокзал Рязань-II на перроне у здания вокзала под электронными часами.
  • Отправление в Константиново — на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия. Вас ждет зимняя сказочная экскурсия в старинное рязанское село, подарившее миру замечательного поэта. Зимой в Константиново совершенно особая атмосфера: деревья окружены снегом, ели повесили громадные тяжелые лапы, березы склонились и согнулись макушками до самой земли и стали кружевными арками.
В центре села расположена усадьба Есениных. Здесь в 1871 году дед поэта построил дом, где 21 сентября 1895 года родился Сергей Александрович Есенин. Со временем обветшавший дедовский дом снесли, и на его месте в 1909 году был выстроен новый, меньших размеров. Именно с ним ассоциируется есенинский поэтический образ «золотой бревенчатой избы». Рядом высится толстенный тополь, посаженный поэтом, и белоснежные березы. И они все еще растут, пережив поэта почти на столетие…
Рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери располагается усадьба последней константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной. В доме Кашиной Сергей Есенин бывал не раз, поскольку с хозяйкой его связывали дружеские отношения. Музейные экспозиции занимают первый этаж «дома с мезонином». Экспонаты рассказывают нам о жизни семьи Кашиной, её гостях, односельчанах поэта.
Посещение музеев: дом Есениных и усадьба Л. И. Кашиной.

Обед в кафе.

Отъезд в Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово. Сюда на службу часто приходил с бабушкой и юный Сережа Есенин. Согласно летописи, обитель основана греческими монахами в конце XII века. Вот это древность! Эти же монахи принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой
(отсюда и название монастыря). По одной из легенд, эта икона неоднократно спасала монастырь от разорения во время нашествия татаро-монгол на рязанские земли. Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря.
16:30 Отъезд в Рязань. Трансфер в гостиницы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание по программе
  • Входные билеты и экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ж / д вокзале Рязань-I, ж / д вокзал Рязань-II
Когда и сколько длится
Когда: 3, 7 января
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Экскурсию необходимо будет оплатить заранее в офисе. После бронирования с вами свяжется гид по телефону и подробнее расскажет про место встречи и оплату экскурсии. Если у вас возникнут вопросы, вы можете связаться с гидом сами по телефону +79038370011
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

3, 7 января

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