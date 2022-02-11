Что вы можете увидеть 🤩

Программа:

10:05 - 10:15 ж/д вокзал Рязань-I у справочного бюро: гид с оранжевой табличкой «Рязань».

10:20 - 10:35 ж/д вокзал Рязань-II на перроне у здания вокзала под электронными часами.

Отправление в Константиново — на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия. Вас ждет зимняя сказочная экскурсия в старинное рязанское село, подарившее миру замечательного поэта. Зимой в Константиново совершенно особая атмосфера: деревья окружены снегом, ели повесили громадные тяжелые лапы, березы склонились и согнулись макушками до самой земли и стали кружевными арками.

В центре села расположена усадьба Есениных. Здесь в 1871 году дед поэта построил дом, где 21 сентября 1895 года родился Сергей Александрович Есенин. Со временем обветшавший дедовский дом снесли, и на его месте в 1909 году был выстроен новый, меньших размеров. Именно с ним ассоциируется есенинский поэтический образ «золотой бревенчатой избы». Рядом высится толстенный тополь, посаженный поэтом, и белоснежные березы. И они все еще растут, пережив поэта почти на столетие…

Рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери располагается усадьба последней константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной. В доме Кашиной Сергей Есенин бывал не раз, поскольку с хозяйкой его связывали дружеские отношения. Музейные экспозиции занимают первый этаж «дома с мезонином». Экспонаты рассказывают нам о жизни семьи Кашиной, её гостях, односельчанах поэта.

Посещение музеев: дом Есениных и усадьба Л. И. Кашиной.

Обед в кафе.

Отъезд в Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово. Сюда на службу часто приходил с бабушкой и юный Сережа Есенин. Согласно летописи, обитель основана греческими монахами в конце XII века. Вот это древность! Эти же монахи принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой

(отсюда и название монастыря). По одной из легенд, эта икона неоднократно спасала монастырь от разорения во время нашествия татаро-монгол на рязанские земли. Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря.

16:30 Отъезд в Рязань. Трансфер в гостиницы.