Экскурсии в Село Константиново и Пощупово из Рязани

Найдено 5 экскурсий в категории «Константиново» в Рязани, цены от 4 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Есенинскую Русь
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
64 отзыва
Путешествие в Есенинскую Русь: экскурсия по местам поэта
Встреча с Рязанской областью через призму жизни и творчества Сергея Есенина. Уникальный маршрут для ценителей истории
Начало: В Рязани или Рыбном
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 500 за всё до 8 чел.
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Посетите родные места Сергея Есенина, узнайте о его жизни и творчестве, полюбуйтесь рязанскими пейзажами и историческими достопримечательностями
Начало: На Соборной площади
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
8 500 за всё до 10 чел.
«Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
Индивидуальная
6.5 часов
27 отзывов
Поездка в Константиново: следами Есенина, история и природа Рязани
Исследуйте родину великого русского поэта, окунитесь в атмосферу его творчества и узнайте уникальные истории Константинова
Начало: На пл. Победы
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Путешествие по святым местам Рязанской области: Константиново и Пощупово
Вас ждет увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью великого поэта и древней русской историей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
61 отзыв
Экскурсия в Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
Погрузитесь в атмосферу есенинских мест. Узнайте больше о жизни и творчестве великого поэта, посетив его родное село Константиново
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: 3, 7 января
15 июня в 10:30
30 июня в 09:30
4 750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • B
    Bulakh
    1 июня 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто)
    Дмитрий делает отличные экскурсии!!! Уже не первый раз с ним познаем Рязань)) Пунктуальный, внимательный, интеллигентный)) Идеальное сочетание поэзии Есенина с просторами Руси и историей)) Большое спасибо))
  • Ю
    Юрий
    27 мая 2024
    В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
    Увидели дом Есенина, храм где его крестили, школу куда он ходил. Окунулись в историю. Во время экскурсии в музее, рядом
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    стояла другая группа и ее экскурсовод громко говорил отвлекать внимание. Жто было некомфортно. Считаю что экскурсионные группы надо разводить по времени и местам.

  • Д
    Дмитрий
    21 мая 2024
    Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем авто)
    Увлекательная экскурсия, гид эрудированный и приятный в общении человек. Узнали много интересных исторических фактов из истории края и его жителей.
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем авто)
    Заказывали у Ольги экскурсию для группы 10-классников. В восторге остались все: и дети, и классный руководитель! Насыщенно, доступно,очень интересно. Прекрасный диалог с детьми. Очень довольны. Спасибо большое.
  • А
    Андрей
    13 мая 2024
    В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
    Все великолепно!
  • Б
    Бородина
    3 мая 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто)
    Экскурсия прошла великолепно. Нас забрали от отеля Паустовский в Солотче на комфортабельном минивэне и по окончании привезли обратно в отель.
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    Программа была скорректирована под наши пожелания посмотреть и Рязань, и Константиново, и соседние деревушки. В программу входило посещение дома певцов Пироговых с чаепитием. Экскурсовод Дмитрий был великолепен. Образованный, разносторонне развитый, многогранный, начитанный, очень любящий свой край. Эта любовь к родным местам передалась и нам. Мы получили много информации, послушали замечательные стихи Есенина, сделали кучу замечательных фоток, и вернулись в отель в прекрасном настроении и с желанием посетить Рязань снова. Ставим Дмитрию наивысшую оценку за полученное удовольствие.

  • Н
    Нурдаева
    1 мая 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто)
    Мы рады были знакомству с Дмитрием. Он не только любит свой родной край, но и рассказывает о нём с любовью,
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    хорошо знает творчество С. Есенина и прекрасно читает стихи. Мы узнали много нового, посетили музей Пироговых. Дмитрий очень интересный собеседник, эрудит. Экскурсия в Константиново была незабываема и отлично организована. Большое спасибо Дмитрию, успехов в работе, всего самого доброго!

    Мы рады были знакомству с Дмитрием. Он не только любит свой родной край, но и рассказывает
  • О
    Ольга
    11 апреля 2024
    «Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
    Андрей - хороший рассказчик; умеет общаться с детьми, заинтересовать их, увлечь. Это ценно.
  • О
    Ольга
    7 марта 2024
    Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
    Самый лучший Гид Рязани-Людмила Сергеевна! Рекомендую с уверенностью! 25 февраля 2024 года, находясь в санатории "Старица", мне были организованы две
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    экскурсии, а моим экскурсоводом была удивительный, замечательный, добрый, внимательный Гид - Людмила Сергеевна. Её профессионализм достоин уважения без всяких сомнений! В доступной увлекательной форме экскурсовод удерживала моё внимание на протяжении всего времени. Плотность и объем информации, радушие и улыбка, заставляли ловить каждое слово, затаив дыхание. Людмила Сергеевна встретила меня, как родного человека. И начала удивлять! Радушие и улыбка Людмилы остается в моей памяти навсегда. Я была поражена столь глубокими знаниями, активностью и позитивом, исходящих от сердца. И она не только светила своими знаниями, но и зарядила атмосферой добра, радостью в глазах, а так же правильным образом жизни. Материала было столько, что ещё долго буду переваривать. Искренне благодарна ей за внимание, понимание, за неизгладимое впечатление! Ко мне подстроились случайные слушатели, потому как их тоже увлекло. История, даты, имена и цитаты сыпались на нас," как из рога изобилия". Для себя вынесла столько интересного об этом прекрасном городе Рязань и его окрестностях. Познакомилась с удивительной историей рязанского края. Узнала о самых интересных страницах его прошлой и нынешней жизни. С Людмилой Сергеевной посчастливилось побывать и насладиться чудесными местами. Это незабываемо! Благодать! Сердечно благодарю Людмилу

  • А
    Александр Иванович
    6 января 2024
    «Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
    Отлично всё было. Помоему,я уже писал.

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Константиново»

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  1. Путешествие в Есенинскую Русь
  2. Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
  3. «Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
  4. Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
  5. В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Константиново" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 750 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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