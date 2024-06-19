Вдохновитесь атмосферой старинных сел, попробуете монастырскую выпечку и полюбуетесь русскими просторами, воспетыми поэтом.
Программа включает посещение дома Есениных, храма Казанской иконы Божией Матери, Иоанно-Богословского монастыря и усадьбы Пироговых. Поездка на вашем авто с гидом, старт из Рязани или Рязанской области
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Посещение родины Сергея Есенина
- 🏛️ Осмотр древних монастырей
- 🍞 Дегустация монастырской выпечки
- 🚗 Удобное путешествие на вашем авто
- 🏡 Визит в старинные села и усадьбы
Что можно увидеть
- Дом Есениных
- Храм Казанской иконы Божией Матери
- Усадьба Кашиных
- Иоанно-Богословский монастырь
- Усадьба Пироговых
Описание экскурсии
Есенинский след в Константинове
Мы отправимся в живописное село на крутом берегу Оки: именно здесь в конце 19 века родился Сергей Есенин. Вы побываете в доме Есениных, изучите их усадьбу и найдёте тот самый одинокий тополь, посаженный самим поэтом. В Константинове мы осмотрим белокаменный храм Казанской иконы Божией Матери. Выйдем к живописному берегу Оки, откуда Есенин любовался рассветами и проходящими кораблями. А в усадьбе помещиков Кашиных вспомним знаменитую поэму «Анна Снегина», ведь прообразом главной героини стала хозяйка имения.
Самобытные села и монастыри
От родового гнезда Есенина мы отправимся вдоль Оки и проедем через древние сёла Кузьминское, Иванчино и Аксёново. Следом посетим Иоанно-Богословский монастырь 12 века, в котором не раз бывал поэт. Здесь вы встретите самую высокую колокольню в Рязанской области и раскроете тайну подземного хода. По пути к святому источнику мы сделаем привал в дубраве, выпьем ароматный травяной чай с монастырской выпечкой. А напоследок заглянем в Новосёлки: ажурные резные наличники на сотнях колоритных домиков, усадьба оперных певцов Пироговых и секреты уникальной местной малины — всё это позволит проникнуться уютной атмосферой села, которая так вдохновляла Есенина.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в музей-заповедник Есенина — 300 руб. для школьников и пенсионеров (необходимы документы), 600 руб. для взрослых, усадьба Пироговых — 50-100 руб. /чел.
- Точка старта экскурсии согласовывается в индивидуальном порядке (можно стартовать из Рязани и из Рязанской области), базовая точка старта — город Рыбное
- Каждому путешественнику стакан ароматного травяного чая в подарок
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на вашем транспорте (обязательно место для гида)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Пунктуальный, внимательный, интеллигентный))
Идеальное сочетание поэзии Есенина с просторами Руси и историей))
Большое спасибо))
Экскурсия в Константиново была незабываема и отлично организована. Большое спасибо Дмитрию, успехов в работе, всего самого доброго!