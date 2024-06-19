Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто)

Индивидуальная экскурсия по местам, связанным с жизнью Сергея Есенина. Посетите Константиново, старинные села и монастыри, насладитесь природой и историей
Чтобы ощутить дух Рязанской земли, отправляйтесь в Константиново. Пройдете по местам детства Сергея Есенина, осмотрите усадьбу Кашиных.

Вдохновитесь атмосферой старинных сел, попробуете монастырскую выпечку и полюбуетесь русскими просторами, воспетыми поэтом.

Программа включает посещение дома Есениных, храма Казанской иконы Божией Матери, Иоанно-Богословского монастыря и усадьбы Пироговых. Поездка на вашем авто с гидом, старт из Рязани или Рязанской области
4.95
65 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌳 Посещение родины Сергея Есенина
  2. 🏛️ Осмотр древних монастырей
  3. 🍞 Дегустация монастырской выпечки
  4. 🚗 Удобное путешествие на вашем авто
  5. 🏡 Визит в старинные села и усадьбы
Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто)
Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто)
Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Дом Есениных
  • Храм Казанской иконы Божией Матери
  • Усадьба Кашиных
  • Иоанно-Богословский монастырь
  • Усадьба Пироговых

Описание экскурсии

Есенинский след в Константинове

Мы отправимся в живописное село на крутом берегу Оки: именно здесь в конце 19 века родился Сергей Есенин. Вы побываете в доме Есениных, изучите их усадьбу и найдёте тот самый одинокий тополь, посаженный самим поэтом. В Константинове мы осмотрим белокаменный храм Казанской иконы Божией Матери. Выйдем к живописному берегу Оки, откуда Есенин любовался рассветами и проходящими кораблями. А в усадьбе помещиков Кашиных вспомним знаменитую поэму «Анна Снегина», ведь прообразом главной героини стала хозяйка имения.

Самобытные села и монастыри

От родового гнезда Есенина мы отправимся вдоль Оки и проедем через древние сёла Кузьминское, Иванчино и Аксёново. Следом посетим Иоанно-Богословский монастырь 12 века, в котором не раз бывал поэт. Здесь вы встретите самую высокую колокольню в Рязанской области и раскроете тайну подземного хода. По пути к святому источнику мы сделаем привал в дубраве, выпьем ароматный травяной чай с монастырской выпечкой. А напоследок заглянем в Новосёлки: ажурные резные наличники на сотнях колоритных домиков, усадьба оперных певцов Пироговых и секреты уникальной местной малины — всё это позволит проникнуться уютной атмосферой села, которая так вдохновляла Есенина.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в музей-заповедник Есенина — 300 руб. для школьников и пенсионеров (необходимы документы), 600 руб. для взрослых, усадьба Пироговых — 50-100 руб. /чел.
  • Точка старта экскурсии согласовывается в индивидуальном порядке (можно стартовать из Рязани и из Рязанской области), базовая точка старта — город Рыбное
  • Каждому путешественнику стакан ароматного травяного чая в подарок
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на вашем транспорте (обязательно место для гида)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Рязани или Рыбном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 65 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Елена)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Елена)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Елена)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Елена)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Нурдаева)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Дарья)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Дарья)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Дарья)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Дарья)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Дарья)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Дарья)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Дарья)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Дарья)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Дарья)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Нина)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Нина)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Нина)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Нина)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Нина)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Ирина)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Евгения)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Евгения)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Евгения)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Андрей)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Андрей)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Андрей)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Екатерина)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Екатерина)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Екатерина)Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто) (Екатерина)
Елена
19 июн 2024
Отличную экскурсию провела нам Людмила. Надо признать, что наша компания не была знатоками творчества Есенина — школьная программа, со временем подзабытая. Людмила с теплотой и искренней любовью к истории поэта
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словно прокрутила кинопленку жизни выдающегося человека, делая мягкие акценты. Исходя из полученной информации, предлагалось выводы делать самим, уважительно выслушивалось мнения каждого. На все вопросы знает ответы; видно, что глубоко в теме.
Бонусом был музей Пироговых (это расширяет кругозор) и приятное чаепитие. А завершало турне посещение Иоанно-Богословского мужского монастыря, удивительным образом сбереженного от разорения Ханом Батыем через заступничество одноименной иконы. Нам повезло попасть в главный храм обители - Иоанно-Богословский собор, который открыт не всегда, да и еще и со священнослужителем, послушать его рассказ про этот храм из первых уст, и его рассуждения о благодати и её силе. Это было особое, сильное впечатление!
Вся экскурсия была связана точками пересечения, как пространственно-видовыми, так и событийными, сквозь время. В целом прогулка была не утомительна, так что смело принимайте решение. Если ваш запрос к экскурсии похож на наш (увидеть есенинские места, расширить свой кругозор, посетить древний монастырь) - вам сюда.
Нам было важно нормально покушать после экскурсии - нам подсказали хорошее место. Если в ваши планы больше вписывается плотное чаепитие - вам подскажут где прикупить сытные пироги. Но об этом лучше предупредить на старте.

Отличную экскурсию провела нам Людмила. Надо признать, что наша компания не была знатоками творчества Есенина —Отличную экскурсию провела нам Людмила. Надо признать, что наша компания не была знатоками творчества Есенина —Отличную экскурсию провела нам Людмила. Надо признать, что наша компания не была знатоками творчества Есенина —Отличную экскурсию провела нам Людмила. Надо признать, что наша компания не была знатоками творчества Есенина —
B
1 июн 2024
Дмитрий делает отличные экскурсии!!! Уже не первый раз с ним познаем Рязань))
Пунктуальный, внимательный, интеллигентный))
Идеальное сочетание поэзии Есенина с просторами Руси и историей))
Большое спасибо))
Бородина
3 мая 2024
Экскурсия прошла великолепно. Нас забрали от отеля Паустовский в Солотче на комфортабельном минивэне и по окончании привезли обратно в отель. Программа была скорректирована под наши пожелания посмотреть и Рязань, и
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Константиново, и соседние деревушки. В программу входило посещение дома певцов Пироговых с чаепитием. Экскурсовод Дмитрий был великолепен. Образованный, разносторонне развитый, многогранный, начитанный, очень любящий свой край. Эта любовь к родным местам передалась и нам. Мы получили много информации, послушали замечательные стихи Есенина, сделали кучу замечательных фоток, и вернулись в отель в прекрасном настроении и с желанием посетить Рязань снова. Ставим Дмитрию наивысшую оценку за полученное удовольствие.

Н
1 мая 2024
Мы рады были знакомству с Дмитрием. Он не только любит свой родной край, но и рассказывает о нём с любовью, хорошо знает творчество С. Есенина и прекрасно читает стихи. Мы узнали много нового, посетили музей Пироговых. Дмитрий очень интересный собеседник, эрудит.
Экскурсия в Константиново была незабываема и отлично организована. Большое спасибо Дмитрию, успехов в работе, всего самого доброго!
Мы рады были знакомству с Дмитрием. Он не только любит свой родной край, но и рассказывает
Е
27 апр 2024
Всем очень довольны. Экскурсия замечательная. Много интересного почерпнули для себя. Плюс бонус Музей Пироговых и мужской монастырь, а также село косопузых(плотников).
Ю
15 апр 2024
Невозможно описать словами насколько нам понравилась эта экскурсия. Дмитрий - это просто энциклопедия знаний. По любому вопросу - а мы их задавали много-много - у него есть интересный рассказ -
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причем на любую тему - про все на свете. Настолько легко и интересно общались почти 7 часов - столько по времени у нас получилась в результате экскурсия - время пролетело в один миг. Дмитрий настолько глубоко погрузил нас в атмосферу родной деревни Есенина. Когда с лету читал стихотворения поэта, которые моментально погружали в то время - когда каждое слов в самое сердце. Мы приехали без машины в Рязань. Дмитрий организовал машину и даже дорога туда и обратно была наполнена рассказами - а на обратном пути включал песни на стихи поэта, гимн города! поездка была наполнена смехом и радостью. Дмитрий помог нам полюбить свой родной край и уже так хотеть вернуться сюда. Советую от всей души. Константиново невозможно понять без таких рассказов, невозможно прочувствовать.

А
7 апр 2024
Все просто супер!
В
25 фев 2024
Экскурсовод Людмила. Все очень понравилось. Очень интересная экскурсия. Видно, что человек живет этим и вкладывает душу. Однозначно рекомендую.
Дарья
3 фев 2024
Великолепная экскурсия! Отправились на нее вчетвером (две пары) с Людмилой 20.01.2024. Приятная подача. Баланс пешей прогулки и нахождения внутри авто/помещений. Интересное содержание. Людмиле удалось увлечь рассказом о народном гении Есенине,
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то рассказывая факты, то читая его стихи (это прекрасно, спасибо!). При этом 5 часов экскурсии были посвящены не только поэту, но еще и истории Рязани, другим выдающимся личностям (например, оперные певцы Пироговы), религиозным святыням. Мы побывали на малой Родине Есенина в селе Константиново (дом поэта, соседний дом священника, усадьба Кашиных), а также на родине Пироговых в селе Новосёлки и в Иоанно-Богословском монастыре. Восторг! Рекомендую!!!

Великолепная экскурсия! Отправились на нее вчетвером (две пары) с Людмилой 20.01.2024. Приятная подача. Баланс пешей прогулкиВеликолепная экскурсия! Отправились на нее вчетвером (две пары) с Людмилой 20.01.2024. Приятная подача. Баланс пешей прогулкиВеликолепная экскурсия! Отправились на нее вчетвером (две пары) с Людмилой 20.01.2024. Приятная подача. Баланс пешей прогулкиВеликолепная экскурсия! Отправились на нее вчетвером (две пары) с Людмилой 20.01.2024. Приятная подача. Баланс пешей прогулкиВеликолепная экскурсия! Отправились на нее вчетвером (две пары) с Людмилой 20.01.2024. Приятная подача. Баланс пешей прогулкиВеликолепная экскурсия! Отправились на нее вчетвером (две пары) с Людмилой 20.01.2024. Приятная подача. Баланс пешей прогулкиВеликолепная экскурсия! Отправились на нее вчетвером (две пары) с Людмилой 20.01.2024. Приятная подача. Баланс пешей прогулкиВеликолепная экскурсия! Отправились на нее вчетвером (две пары) с Людмилой 20.01.2024. Приятная подача. Баланс пешей прогулкиВеликолепная экскурсия! Отправились на нее вчетвером (две пары) с Людмилой 20.01.2024. Приятная подача. Баланс пешей прогулки
М
31 окт 2023
Вторая экскурсия с Дмитрием. Все замечательно! Хорошо продуманный маршрут, структурный и понятный материал, да и само место-фантастические виды и дух есенинского времени еще не выветрился
Е
9 окт 2023
Были на экскурсии с Дмитрием 03.10.23. Мне понравилось всё. Дмитрий пунктуальный, вежливый, заботливый экскурсовод (угощал нас травяным чаем собственного приготовления). Имеет обширные знания в различных областях. Интересно рассказывал о жизни
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Есенина, читал стихи, с удовольствием отвечал на вопросы. Экскурсия была последовательной и не утомительной. Рекомендую всем Дмитрия - экскурсовод от Бога! Когда буду еще раз в Рязани обязательно пойду на другие экскурсии вместе с ним.

Н
9 окт 2023
Экскурсия очень понравилась, несмотря на очень плохую погоду, дождь и ветер все равно остались хорошие впечатления. Нас было семь человек, мы везде ходили довольно свободно и могли легко воспринимать всю информацию. Особенно понравилось чаепитие в доме певцов Пироговых.
Экскурсия очень понравилась, несмотря на очень плохую погоду, дождь и ветер все равно остались хорошие впечатления.Экскурсия очень понравилась, несмотря на очень плохую погоду, дождь и ветер все равно остались хорошие впечатления.Экскурсия очень понравилась, несмотря на очень плохую погоду, дождь и ветер все равно остались хорошие впечатления.Экскурсия очень понравилась, несмотря на очень плохую погоду, дождь и ветер все равно остались хорошие впечатления.Экскурсия очень понравилась, несмотря на очень плохую погоду, дождь и ветер все равно остались хорошие впечатления.
м
20 сен 2023
Вместо Дмитрия к нам приехала Людмила (для нас это проблемой, если что, не оказалось, пусть и вас это не смущает, если вдруг так случится), поэтому отзыв будет о ней: сказать
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что нам понравилось - не сказать ничего. То, в какой манере Людмила проводит экскурсию - что-то с чем-то. Ощущение, что ты оказался в какой-то сказке. Людмила своим тембром голоса, своей интонацией постепенно погружает тебя в тот волшебный мир поэта, переносит тебя в его эпоху, в его мысли, чувства, мироощущение. Вы насладитесь поистине волшебным миром слова (помимо мира, который будет окружать вас в тот момент), услышите стихи Есенина, а также стихи собственного сочинения (не менее прекрасные, чем у знаменитого поэта). А ближе к завершению экскурсии вас угостят самым вкусным чаем на свете. Людмила, спасибо вам огромное, вы прекрасны) Желаем новых творческих побед, и, конечно же, вдохновения)
Если вам нужна не просто сухая экскурсия, а романтичное и живое преподношение - вам точно к Людмиле) Рекомендуем от души)

И
30 авг 2023
Экскурсию проводила Людмила. Спасибо ей огромное. Получили огромное удовольствие. Людмила человек очень знающий, столько интересного всего рассказала. А сколько стихов читала…. День пролетел незаметно, положительных эмоций хватит на долгое время. Спасибо!!!!
Роман
20 авг 2023
Спасибо огромное Дмитрию за великолепно организованную и максимально интересную экскурсию. Слушать Дмитрия одно удовольствие, узнаешь много нового и интересного. В течение всей экскурсии Дмитрий декламировал стихи Есенина и ты мог
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увидеть все эти места глазами поэта и попытаться почувствовать переживания автора.
На одной из локаций Дмитрий угощал нас "разваром" из оригинального набора трав. Хочется написать и рассказать о многом, но лучше всего взять эту экскурсию и получить истинное удовольствие от общения с профессионалом своего дела!
Максимальные рекомендации для посещения этой экскурсии!!!

Входит в следующие категории Рязани

ИндивидуальныеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеСвятые местаВыездныеМонастыри, церкви, храмыКонстантиновоИоанно-Богословский монастырьПопулярные местаМузей-заповедник ЕсенинаМузеиПрирода и пейзажиПо Есенинским местамЕсенин

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