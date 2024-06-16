1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Путешествие по Рязани и Солотче: кремль, Арбат и монастырь
Присоединяйтесь к экскурсии по Рязани и Солотче! Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ж/д вокзалы - суббота, лобби отелей - воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
27 июля в 10:30
24 авг в 10:30
3 450₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия в Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
Погрузитесь в атмосферу есенинских мест. Узнайте больше о жизни и творчестве великого поэта, посетив его родное село Константиново
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: 3, 7 января
13 июля в 10:30
28 июля в 09:30
4 750₽ за человека
Групповая
3 часа
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Начало: Ж/д вокзалы - суббота. Отели (по прог-ме) воскрес
14 июля в 09:30
27 июля в 10:30
1 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
14 июля в 09:30
11 авг в 09:30
3 650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла16 июня 2024Замечательная экскурсия! Спасибо большое Ольге Евгеньевне за интересный рассказ, гостеприимство и организацию!
- ККармилова2 июня 2024Экскурсия понравилась, очень интересная, познавательная. Экскурсовод Галина -эрудированный, общительный человек. Три часа пролетели незаметно. Благодарность водителю за следованию по маршруту.
- ЮЮрий27 мая 2024Увидели дом Есенина, храм где его крестили, школу куда он ходил. Окунулись в историю. Во время экскурсии в музее, рядом
- ТТатьяна13 мая 2024Отличный гид, есть что плсмотреть.
- ЕЕлена3 мая 2024Спасибо большое за хороший день! В целом от экскурсии впечатление приятное. Очень хорошая и милая гид-сопровождающий. Места красивые. Думали будет
- ААнна2 мая 2024Добрый день! Экскурсия нам понравилась) приятно было посмотреть на город с исторической точки зрения! Кто приезжает в город без автомобиля, очень удобный формат. Много времени провели у Рязанского Кремля, но там есть о чем поговорить и рассказать
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «От ж/д вокзала»
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