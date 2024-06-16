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больше остановок с выходом из автобуса в самой Рязани. В Рыбацкой деревне времени практически нет, хорошие фотографии успеть сделать нереально. А вообще - узнавайте точнее по самой программе, вдруг для Вас что-то важно. Программа не соответствует - например на маяк Вы подняться не успеете. И по Почтовой улице мы гуляли уже сами.