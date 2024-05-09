Погулять по Рязанскому кремлю, увидеть археологические артефакты и изучить усадьбы Константиново
Мы погуляем по деревянной резной Рязани, посетим теремной Дворец Олега с россыпями археологических сокровищ, а также увидим впечатляющую мультимедийную диораму «Разорение Рязани ханом Батыем».
Вас ждёт романтическая экскурсия в привольное Константиново, где родился и вырос Сергей Есенин, а в селе Пощупово мы побываем в величественном монастыре, куда маленького Серёжу водила любимая бабушка.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 900 ₽
Описание
Организационные детали
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.
Настоятельно рекомендуем приобретать билеты туда и обратно на экспресс-электричку Москва-Рыбное № 7040о заранее, т. к. в день отправления билетов может не быть. Продажа билетов в кассах открывается за 10 суток, в летний период время выезда может меняться.
Рекомендованные поезда:
Москва-Рыбное пригородный поезд 7040 отправление из Москвы 07:16, прибытие в Рыбное 09:43
Рязань-Москва пригородный поезд 7045 отправление из Рязани 16:40, прибытие в Москву 19:15
Проживание. Двухместное в гостинице “Амакс Конгресс-отель”.
Питание. Один завтрак, остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.
Программа тура по дням
Родина Есенина и обзорная экскурсия по Рязани
Утром встречаемся на привокзальной площади в городе Рыбное. Знакомимся и отправляемся в путешествие! Мы посетим локации, связанные с детством и жизнью Есенина: зайдём в Иоанно-Богословский монастыре, куда бабушка часто водила маленького внука, увидим коллекцию личных вещей Есенина в музее-заповеднике в Константиново.
После исследуем живописную усадьбу помещицы Лидии Кашиной, чей образ стал основой для поэмы «Анна Снегина», и заглянем в родительский дом, где вырос поэт и до сих пор растёт посаженный им тополь. Затем побываем на каретном дворе — современном арт-пространстве, и в Земской школе, где училась будущая знаменитость. После поднимемся на высокий берег Оки — смотровую площадку, с которой открывается панорама на ленту реки и простирающиеся за ней бескрайние луга.
Обед — по желанию за дополнительную плату. Во второй половине дня вас ждёт обзорная экскурсия по тихим улочкам Рязани, которые скрывают резные теремки и сокровища «Русской Трои», где всё дышит историей.
Под вечер насыщенного дня — размещение в гостинице и отдых.
Солотчинский монастырь и Рязанский кремль
После завтрака отправимся в живописный Солотчинский монастырь — тихий оазис и памятник нарышкинского барокко. Затем поглубже изучим Рязань: пройдём по Рязанскому кремлю с жемчужинами древнерусского зодчества, посетим Дворец Олега с россыпью археологических сокровищ и увидим мультимедийную диораму «Разорение Рязани ханом Батыем».
После обеда, который также можно дополнительно заказать при покупке тура, — трансфер на вокзал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Один завтрак
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты на достопримечательности
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до села Рыбное
- Ужины
- Два обед. Стоимость - 1200 рублей с человека, при желании можно заказать при покупке тура