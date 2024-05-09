Утром встречаемся на привокзальной площади в городе Рыбное. Знакомимся и отправляемся в путешествие! Мы посетим локации, связанные с детством и жизнью Есенина: зайдём в Иоанно-Богословский монастыре, куда бабушка часто водила маленького внука, увидим коллекцию личных вещей Есенина в музее-заповеднике в Константиново.

После исследуем живописную усадьбу помещицы Лидии Кашиной, чей образ стал основой для поэмы «Анна Снегина», и заглянем в родительский дом, где вырос поэт и до сих пор растёт посаженный им тополь. Затем побываем на каретном дворе — современном арт-пространстве, и в Земской школе, где училась будущая знаменитость. После поднимемся на высокий берег Оки — смотровую площадку, с которой открывается панорама на ленту реки и простирающиеся за ней бескрайние луга.

Обед — по желанию за дополнительную плату. Во второй половине дня вас ждёт обзорная экскурсия по тихим улочкам Рязани, которые скрывают резные теремки и сокровища «Русской Трои», где всё дышит историей.

Под вечер насыщенного дня — размещение в гостинице и отдых.