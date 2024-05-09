Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
Авторский тур в Рязани

Погулять по Рязанскому кремлю, увидеть археологические артефакты и изучить усадьбы Константиново

Приглашаем в путешествие по землям древнего Рязанского княжества, которые таят в себе сокровища «Русской Трои».

Мы погуляем по деревянной резной Рязани, посетим теремной Дворец Олега с россыпями археологических сокровищ, а также увидим впечатляющую мультимедийную диораму «Разорение Рязани ханом Батыем».

Вас ждёт романтическая экскурсия в привольное Константиново, где родился и вырос Сергей Есенин, а в селе Пощупово мы побываем в величественном монастыре, куда маленького Серёжу водила любимая бабушка.
Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
Ближайшие даты:
9
мая
29
июн
27
июл
24
авг
21
сен
3
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.

Настоятельно рекомендуем приобретать билеты туда и обратно на экспресс-электричку Москва-Рыбное № 7040о заранее, т. к. в день отправления билетов может не быть. Продажа билетов в кассах открывается за 10 суток, в летний период время выезда может меняться.
Рекомендованные поезда:
Москва-Рыбное пригородный поезд 7040 отправление из Москвы 07:16, прибытие в Рыбное 09:43
Рязань-Москва пригородный поезд 7045 отправление из Рязани 16:40, прибытие в Москву 19:15

Проживание. Двухместное в гостинице “Амакс Конгресс-отель”.

Питание. Один завтрак, остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.

Программа тура по дням

1 день

Родина Есенина и обзорная экскурсия по Рязани

Утром встречаемся на привокзальной площади в городе Рыбное. Знакомимся и отправляемся в путешествие! Мы посетим локации, связанные с детством и жизнью Есенина: зайдём в Иоанно-Богословский монастыре, куда бабушка часто водила маленького внука, увидим коллекцию личных вещей Есенина в музее-заповеднике в Константиново.

После исследуем живописную усадьбу помещицы Лидии Кашиной, чей образ стал основой для поэмы «Анна Снегина», и заглянем в родительский дом, где вырос поэт и до сих пор растёт посаженный им тополь. Затем побываем на каретном дворе — современном арт-пространстве, и в Земской школе, где училась будущая знаменитость. После поднимемся на высокий берег Оки — смотровую площадку, с которой открывается панорама на ленту реки и простирающиеся за ней бескрайние луга.

Обед — по желанию за дополнительную плату. Во второй половине дня вас ждёт обзорная экскурсия по тихим улочкам Рязани, которые скрывают резные теремки и сокровища «Русской Трои», где всё дышит историей.

Под вечер насыщенного дня — размещение в гостинице и отдых.

Родина Есенина и обзорная экскурсия по РязаниРодина Есенина и обзорная экскурсия по РязаниРодина Есенина и обзорная экскурсия по РязаниРодина Есенина и обзорная экскурсия по РязаниРодина Есенина и обзорная экскурсия по РязаниРодина Есенина и обзорная экскурсия по РязаниРодина Есенина и обзорная экскурсия по РязаниРодина Есенина и обзорная экскурсия по РязаниРодина Есенина и обзорная экскурсия по РязаниРодина Есенина и обзорная экскурсия по РязаниРодина Есенина и обзорная экскурсия по РязаниРодина Есенина и обзорная экскурсия по Рязани
2 день

Солотчинский монастырь и Рязанский кремль

После завтрака отправимся в живописный Солотчинский монастырь — тихий оазис и памятник нарышкинского барокко. Затем поглубже изучим Рязань: пройдём по Рязанскому кремлю с жемчужинами древнерусского зодчества, посетим Дворец Олега с россыпью археологических сокровищ и увидим мультимедийную диораму «Разорение Рязани ханом Батыем».

После обеда, который также можно дополнительно заказать при покупке тура, — трансфер на вокзал.

Солотчинский монастырь и Рязанский кремльСолотчинский монастырь и Рязанский кремльСолотчинский монастырь и Рязанский кремльСолотчинский монастырь и Рязанский кремльСолотчинский монастырь и Рязанский кремльСолотчинский монастырь и Рязанский кремль

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Один завтрак
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до села Рыбное
  • Ужины
  • Два обед. Стоимость - 1200 рублей с человека, при желании можно заказать при покупке тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Рыбное Рязанской области, утро
Завершение: Город Рыбное Рязанской области, обед
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Рязани

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхСвятые места2-дневные турыВсе турыМонастыри, церкви, храмыРязанский КремльПопулярные местаКремльУсадьбы и дворцыЕсенин

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