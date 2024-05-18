В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь)
Групповой тур в Рязани

В гости к известным рязанцам

Отправляясь в «гости» к известным рязанцам, вы сможете посетить Константиново, где расположена усадьба Есениных. Прогуляетесь по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода, посетите дом Есениных и усадьбу Л. И. Кашиной, заглянете в Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово. Познакомитесь с самой Рязанью во время обзорной экскурсии по городу с прогулкой по территории Рязанского Кремля, «зайдете в гости» к известному учёному, академику И. П. Павлову в Музей-усадьбу его имени.
В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь)
В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь)
В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь)
Ближайшие даты:
18
мая
15
июн
13
июл
10
авг
7
сен
5
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Гостиница 3* «Ловеч» (Двухместный номер)10 600 ₽
Гостиница 3* «Ловеч» (Одноместный номер)11 700 ₽
Гостиница 3* «Ловеч» (Дополнительное место)10 600 ₽
Гостиница 4* «Форум» (Дополнительное место)11 600 ₽
Гостиница 4* «Форум» (Двухместный номер)11 600 ₽
Гостиница 4* «Форум» (Одноместный номер)14 250 ₽
Гостиница 3* «Приокская» (Двухместный номер)10 700 ₽
Гостиница 3* «Приокская» (Одноместный номер)12 400 ₽
Гостиница 3* «Приокская» (Дополнительное место)10 700 ₽
Гостиница 4* «Амакс» (Двухместный номер)12 600 ₽
Гостиница 4* «Амакс» (Одноместный номер)15 800 ₽
Гостиница 4* «Амакс» (Дополнительное место)12 600 ₽
Гостиница 4* «Старый город» (Двухместный номер)12 950 ₽
Гостиница 4* «Старый город» (Одноместный номер)16 100 ₽
Гостиница «Старый город» (Дополнительное место)12 950 ₽

Что вас ожидает:

  • Константиново
  • Литературный музей
  • Церковь Казанской иконы Божией Матери
  • Усадьба Л.И. Кашиной
  • Свято-Иоанно-Богословский монастырь
  • Рязанский Арбат
  • Рязанский Кремль
  • Успенский собор
  • Музей-усадьба академика И.П. Павлова

Описание

Родина поэта Первый день тура пройдет в рязанских окрестностях. В Константиново вы посетите шесть экспозиций, посвященных Есенину: усадьбу его родителей, земскую школу, усадьбу Л. И Кашиной, дом священника И. Я Смирнова, литературный музей и Каретный двор. Каждая из локаций познакомит вас с биографией поэта, раскроет его судьбу и творчество. После мы отправимся в Пощупово, где посетим Свято-Иоанно-Богословский монастырь. Именно сюда молодого Сережу Есенина водила на службу его бабушка. Знакомство с Рязанью и дом академика Павлова Отдохнув в гостинице, на следующий день начнем знакомство с Рязанью. На автобусе проедемся по главным достопримечательностям, а затем разомнемся прогулкой по «рязанскому Арбату». После нас ждет экскурсия в мемориальном Музее-усадьбе академика И. П. Павлова, великого ученого, первого русского Нобелевского лауреата. Этот уютный и «обжитой» музей — подлинный дом семьи маститого академика, образец усадебной постройки конца XIX века. Здесь любовно сохранена домашняя обстановка и воссоздана атмосфера любящей семьи истинной русской интеллигенции. Организационные детали • Компания оставляет за собой право изменять порядок программы, отель, не уменьшая ее общего объема.
С апреля по август 2024 года в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина будут проводиться ремонтно-реставрационные работы. Важная информация: Туристам, добирающимся на поезде до Рязани, рекомендуем приобретать билеты на поезда: 7040 и 740ж, т. к. они самые комфортные по времени прибытия к началу туров (встреча на вокзалах Рязань-I и Рязань-II с 10:05 до 10:35).

Смотрите ближайшие свободные даты

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Константиново
  • Литературный музей
  • Церковь Казанской иконы Божией Матери
  • Усадьба Л.И. Кашиной
  • Свято-Иоанно-Богословский монастырь
  • Рязанский Арбат
  • Рязанский Кремль
  • Успенский собор
  • Музей-усадьба академика И.П. Павлова
Что включено
  • Проживание в отеле
  • Питание по программе
  • Входные билеты
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Комиссия агентствам
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите ближайшие свободные даты
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Экскурсию необходимо будет оплатить заранее в офисе. После бронирования с вами свяжется гид по телефону и подробнее расскажет про место встречи и оплату экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Рязани

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