В гости к известным рязанцам
Отправляясь в «гости» к известным рязанцам, вы сможете посетить Константиново, где расположена усадьба Есениных. Прогуляетесь по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода, посетите дом Есениных и усадьбу Л. И. Кашиной, заглянете в Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово. Познакомитесь с самой Рязанью во время обзорной экскурсии по городу с прогулкой по территории Рязанского Кремля, «зайдете в гости» к известному учёному, академику И. П. Павлову в Музей-усадьбу его имени.
Ближайшие даты:
18
мая
мая
15
июн
июн
13
июл
июл
10
авг
авг
7
сен
сен
5
окт
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Гостиница 3* «Ловеч» (Двухместный номер)
|10 600 ₽
|Гостиница 3* «Ловеч» (Одноместный номер)
|11 700 ₽
|Гостиница 3* «Ловеч» (Дополнительное место)
|10 600 ₽
|Гостиница 4* «Форум» (Дополнительное место)
|11 600 ₽
|Гостиница 4* «Форум» (Двухместный номер)
|11 600 ₽
|Гостиница 4* «Форум» (Одноместный номер)
|14 250 ₽
|Гостиница 3* «Приокская» (Двухместный номер)
|10 700 ₽
|Гостиница 3* «Приокская» (Одноместный номер)
|12 400 ₽
|Гостиница 3* «Приокская» (Дополнительное место)
|10 700 ₽
|Гостиница 4* «Амакс» (Двухместный номер)
|12 600 ₽
|Гостиница 4* «Амакс» (Одноместный номер)
|15 800 ₽
|Гостиница 4* «Амакс» (Дополнительное место)
|12 600 ₽
|Гостиница 4* «Старый город» (Двухместный номер)
|12 950 ₽
|Гостиница 4* «Старый город» (Одноместный номер)
|16 100 ₽
|Гостиница «Старый город» (Дополнительное место)
|12 950 ₽
Что вас ожидает:
- Константиново
- Литературный музей
- Церковь Казанской иконы Божией Матери
- Усадьба Л.И. Кашиной
- Свято-Иоанно-Богословский монастырь
- Рязанский Арбат
- Рязанский Кремль
- Успенский собор
- Музей-усадьба академика И.П. Павлова
Описание
Родина поэта Первый день тура пройдет в рязанских окрестностях. В Константиново вы посетите шесть экспозиций, посвященных Есенину: усадьбу его родителей, земскую школу, усадьбу Л. И Кашиной, дом священника И. Я Смирнова, литературный музей и Каретный двор. Каждая из локаций познакомит вас с биографией поэта, раскроет его судьбу и творчество. После мы отправимся в Пощупово, где посетим Свято-Иоанно-Богословский монастырь. Именно сюда молодого Сережу Есенина водила на службу его бабушка. Знакомство с Рязанью и дом академика Павлова Отдохнув в гостинице, на следующий день начнем знакомство с Рязанью. На автобусе проедемся по главным достопримечательностям, а затем разомнемся прогулкой по «рязанскому Арбату». После нас ждет экскурсия в мемориальном Музее-усадьбе академика И. П. Павлова, великого ученого, первого русского Нобелевского лауреата. Этот уютный и «обжитой» музей — подлинный дом семьи маститого академика, образец усадебной постройки конца XIX века. Здесь любовно сохранена домашняя обстановка и воссоздана атмосфера любящей семьи истинной русской интеллигенции. Организационные детали • Компания оставляет за собой право изменять порядок программы, отель, не уменьшая ее общего объема.
С апреля по август 2024 года в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина будут проводиться ремонтно-реставрационные работы. Важная информация: Туристам, добирающимся на поезде до Рязани, рекомендуем приобретать билеты на поезда: 7040 и 740ж, т. к. они самые комфортные по времени прибытия к началу туров (встреча на вокзалах Рязань-I и Рязань-II с 10:05 до 10:35).
Смотрите ближайшие свободные даты
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Константиново
- Литературный музей
- Церковь Казанской иконы Божией Матери
- Усадьба Л.И. Кашиной
- Свято-Иоанно-Богословский монастырь
- Рязанский Арбат
- Рязанский Кремль
- Успенский собор
- Музей-усадьба академика И.П. Павлова
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание по программе
- Входные билеты
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Комиссия агентствам
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите ближайшие свободные даты
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Экскурсию необходимо будет оплатить заранее в офисе. После бронирования с вами свяжется гид по телефону и подробнее расскажет про место встречи и оплату экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Рязани
Похожие туры из Рязани
скидка
12%
Авторский тур
2 дня
В гости к известным рязанцам
Россия, Рязань
5 окт
2 ноя
30 ноя
от 1200010 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В гости к известным рязанцам. Летний тур
Россия, Рязань
18 мая
15 июня
13 июля
10 авг
от 10 600₽ за человека