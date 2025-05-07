Рыбинск - город купцов и бурлаков

Прогулка по Рыбинску откроет вам тайны прошлого: купеческие особняки, набережная Волги и уникальные памятники ждут вашего внимания
В 19 веке о Рыбинске знали все в России. На набережной Волги толпились очереди из огромных барж с зерном и солью.

В городе работали десятки заводов и фабрик, а местные купцы друг за другом строили роскошные особняки.

Гуляя по историческому центру Рыбинска, вы увидите артефакты ушедших эпох и узнаете много интересного о прошлом города.
5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Увидеть старинные купеческие дома
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по набережной Волги
  • 🗿 Рассмотреть памятник Бурлаку
  • ⛪ Посетить Спасо-Преображенский собор
  • 🔥 Полюбоваться пожарной каланчой
  • 🖼️ Оценить стилизованные вывески
Рыбинск - город купцов и бурлаков
Рыбинск - город купцов и бурлаков
Рыбинск - город купцов и бурлаков
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Старинные купеческие дома
  • Набережная Волги
  • Памятник Бурлаку
  • Спасо-Преображенский собор
  • Памятник Ленину
  • Пожарная каланча

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На экскурсии вы:

  • полюбуетесь старинными купеческими домами, улицами и площадями
  • прогуляетесь по набережной Волги и увидите памятник Бурлаку
  • рассмотрите Спасо-Преображенский собор 19 века
  • оцените необычный памятник Ленину, который называют «Ленин в зимнем»
  • увидите пожарную каланчу — последнюю и самую высокую в России
  • полюбуетесь местными оригинальными вывесками, стилизованными под старину

Я расскажу:

  • в каком старинном здании водятся привидения
  • почему наш город так любят кинематографисты
  • откуда у памятника бурлаку тельняшка
  • как в Рыбинске появился свой уникальный дизайн-код, и город стал музеем под открытым небом

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Спасо-Преображенский собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Н
7 мая 2025
Очень понравилась прогулка по Рыбинску с Дарьей. Посмотрели на город её глазами, и город нам понравился! Узнали много исторических фактов. Спасибо!
А
29 апр 2025
Очень понравилась экскурсия: интересно, насыщенно, обошли весь центр Рыбинска. Спасибо Дарье!
Очень понравилась экскурсия: интересно, насыщенно, обошли весь центр Рыбинска. Спасибо Дарье!Очень понравилась экскурсия: интересно, насыщенно, обошли весь центр Рыбинска. Спасибо Дарье!Очень понравилась экскурсия: интересно, насыщенно, обошли весь центр Рыбинска. Спасибо Дарье!Очень понравилась экскурсия: интересно, насыщенно, обошли весь центр Рыбинска. Спасибо Дарье!Очень понравилась экскурсия: интересно, насыщенно, обошли весь центр Рыбинска. Спасибо Дарье!Очень понравилась экскурсия: интересно, насыщенно, обошли весь центр Рыбинска. Спасибо Дарье!Очень понравилась экскурсия: интересно, насыщенно, обошли весь центр Рыбинска. Спасибо Дарье!
Б
28 апр 2025
Большое спасибо Дарье за экскурсию!
Было очень интересно слушать знающего и готового к разным вопросам человека.
Л
25 апр 2025
Очень довольны, что пригласили в качестве гида Дарью. Получилось содержательное, последовательное и при этом живое знакомство с Рыбинском, в котором мы были впервые. Дарья знает каждый дом в своем городе! Пройдите по интересным местам Рыбинска с Дарьей!
И еще - Дарья посоветовала, где можно поесть (на разный вкус и кошелек), где купить подарки из Рыбинска.
А
20 апр 2025
Прекрасная экскурсия! С учетом пожеланий в том числе. Благодарим и рекомендуем!
М
18 янв 2025
Спасибо большое Дарье за интересную экскурсию. Всё прошло легко, интересно и познавательно. ☺️

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