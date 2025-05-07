Н Наталья Очень понравилась прогулка по Рыбинску с Дарьей. Посмотрели на город её глазами, и город нам понравился! Узнали много исторических фактов. Спасибо!

А Анастасия Очень понравилась экскурсия: интересно, насыщенно, обошли весь центр Рыбинска. Спасибо Дарье!

Б Березина Большое спасибо Дарье за экскурсию!

Было очень интересно слушать знающего и готового к разным вопросам человека.

Л Леонид Очень довольны, что пригласили в качестве гида Дарью. Получилось содержательное, последовательное и при этом живое знакомство с Рыбинском, в котором мы были впервые. Дарья знает каждый дом в своем городе! Пройдите по интересным местам Рыбинска с Дарьей!

И еще - Дарья посоветовала, где можно поесть (на разный вкус и кошелек), где купить подарки из Рыбинска.

А Алена Прекрасная экскурсия! С учетом пожеланий в том числе. Благодарим и рекомендуем!