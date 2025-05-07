В 19 веке о Рыбинске знали все в России. На набережной Волги толпились очереди из огромных барж с зерном и солью.
В городе работали десятки заводов и фабрик, а местные купцы друг за другом строили роскошные особняки.
Гуляя по историческому центру Рыбинска, вы увидите артефакты ушедших эпох и узнаете много интересного о прошлом города.
В городе работали десятки заводов и фабрик, а местные купцы друг за другом строили роскошные особняки.
Гуляя по историческому центру Рыбинска, вы увидите артефакты ушедших эпох и узнаете много интересного о прошлом города.
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть старинные купеческие дома
- 🚶♂️ Прогуляться по набережной Волги
- 🗿 Рассмотреть памятник Бурлаку
- ⛪ Посетить Спасо-Преображенский собор
- 🔥 Полюбоваться пожарной каланчой
- 🖼️ Оценить стилизованные вывески
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Старинные купеческие дома
- Набережная Волги
- Памятник Бурлаку
- Спасо-Преображенский собор
- Памятник Ленину
- Пожарная каланча
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На экскурсии вы:
- полюбуетесь старинными купеческими домами, улицами и площадями
- прогуляетесь по набережной Волги и увидите памятник Бурлаку
- рассмотрите Спасо-Преображенский собор 19 века
- оцените необычный памятник Ленину, который называют «Ленин в зимнем»
- увидите пожарную каланчу — последнюю и самую высокую в России
- полюбуетесь местными оригинальными вывесками, стилизованными под старину
Я расскажу:
- в каком старинном здании водятся привидения
- почему наш город так любят кинематографисты
- откуда у памятника бурлаку тельняшка
- как в Рыбинске появился свой уникальный дизайн-код, и город стал музеем под открытым небом
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Спасо-Преображенский собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 186 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Дарья, я квалифицированный гид по Рыбинску. В Рыбинске я родилась и выросла, знаю его и люблю. Я приглашаю вас на увлекательную прогулку по нашему замечательному городу и с радостью покажу вам его самые интересные достопримечательности.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
7 мая 2025
Очень понравилась прогулка по Рыбинску с Дарьей. Посмотрели на город её глазами, и город нам понравился! Узнали много исторических фактов. Спасибо!
А
Анастасия
29 апр 2025
Очень понравилась экскурсия: интересно, насыщенно, обошли весь центр Рыбинска. Спасибо Дарье!
Б
Березина
28 апр 2025
Большое спасибо Дарье за экскурсию!
Было очень интересно слушать знающего и готового к разным вопросам человека.
Было очень интересно слушать знающего и готового к разным вопросам человека.
Л
Леонид
25 апр 2025
Очень довольны, что пригласили в качестве гида Дарью. Получилось содержательное, последовательное и при этом живое знакомство с Рыбинском, в котором мы были впервые. Дарья знает каждый дом в своем городе! Пройдите по интересным местам Рыбинска с Дарьей!
И еще - Дарья посоветовала, где можно поесть (на разный вкус и кошелек), где купить подарки из Рыбинска.
И еще - Дарья посоветовала, где можно поесть (на разный вкус и кошелек), где купить подарки из Рыбинска.
А
Алена
20 апр 2025
Прекрасная экскурсия! С учетом пожеланий в том числе. Благодарим и рекомендуем!
М
Мария
18 янв 2025
Спасибо большое Дарье за интересную экскурсию. Всё прошло легко, интересно и познавательно. ☺️
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