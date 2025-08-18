В выходные посетили город Рыбинск. Выбрали формат экскурсии на велосипеде! Очень интересный и не стандартный формат, смогли увидеть много интересный мест города, благодаря тому, что передвигались на велосипеде. В городе

на велосипеде передвигаться очень лего, много велодорожек. Удобно, что экскурсия начинает в центре городе, где есть место по прокату Велосипедов. Экскурсию проводил Гид Александр, который видно, что очень влюблен в свой город. В лёгкой и доступной форме рассказал об основных достопримечательностях города. Рекомендуем данную экскурсию!

Отличный формат экскурсии на велосипедах! И послушать интересное о городе, и покататься, и больше увидеть. Взяли велики на прокат до вечера и еще с удовольствием покатались по набережной. Спасибо!

Александр провёл запоминающуюся велоэкскурсию, в дождь ☔, проехали по значимым местам города, ребятам всё зашло, что-то выделить тут нельзя по местам, мы увидели всё, соборы, дворы, биржи, Красная площадь, вывески, театры… получили незабываемые моменты, фотографии, эмоции.

Спасибо Александру за экскурсию. В такой жаркий день, который был на нас, если бы не столь увлекательный форма, как обзорная экскурсия на велосипеде, то мы бы мало, что увидели. А так с увлекательным рассказом и динамичным передвижением по городу, мы смогли подробно познакомиться с городом!!!