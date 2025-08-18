Прокатитесь по Рыбинску с ветерком и посетите все главные достопримечательности города во время увлекательной вело экскурсии! Маршрут построен таким образом, чтобы охватить как можно больше значимых и ярких мест.
Мы обязательно будем останавливаться, чтобы окунуться в историю Рыбинска, послушать рассказы о местных купцах и промышленниках, и многом-многом другом.
Описание экскурсииПо Рыбинску на велосипеде Формат велопрогулки позволит вам увидеть больше достопримечательностей за меньшее время, а также побывать там, куда не дойти пешком и не проехать на автобусе. На маршруте вы увидите:
- исторический центр города со стилизованными вывесками;
- дом, в котором ночевал Иоанн Кронштадтский;
- первый в России железобетонный шлюз;
- 5-этажную паровую мельницу и древнейшее здание в городе;
- синагогу и храм старообрядцев;
- место, где жили основатели киностудий MGM и 20th Century Fox;
- купеческие усадьбы, Новую и Старую хлебные биржи;
- Дом художников и железнодорожный вокзал;
- скульптуру «Остап Бендер и беспризорник» и многое-многое другое!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Никольская часовня
- Памятник Ошанину
- Новая и старая хлебные биржи
- Спасо-Преображенский собор
- Мост
- Красная площадь
- Памятник Ленину
- Пожарная каланча
- Польский костёл
- Дом художников
- Ж/д вокзал
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рыбинск, Волжская наб. 2
Завершение: Ул. Пушкина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Т
Татьяна
18 авг 2025
В выходные посетили город Рыбинск. Выбрали формат экскурсии на велосипеде! Очень интересный и не стандартный формат, смогли увидеть много интересный мест города, благодаря тому, что передвигались на велосипеде. В городе
Л
Лариса
3 авг 2024
Отличный формат экскурсии на велосипедах! И послушать интересное о городе, и покататься, и больше увидеть. Взяли велики на прокат до вечера и еще с удовольствием покатались по набережной. Спасибо!
О
Ольга
22 июл 2024
Александр провёл запоминающуюся велоэкскурсию, в дождь ☔, проехали по значимым местам города, ребятам всё зашло, что-то выделить тут нельзя по местам, мы увидели всё, соборы, дворы, биржи, Красная площадь, вывески, театры… получили незабываемые моменты, фотографии, эмоции.
А
Анастасия
6 авг 2023
Спасибо Александру за экскурсию. В такой жаркий день, который был на нас, если бы не столь увлекательный форма, как обзорная экскурсия на велосипеде, то мы бы мало, что увидели. А так с увлекательным рассказом и динамичным передвижением по городу, мы смогли подробно познакомиться с городом!!!
М
МАРИНА
27 мая 2023
Экскурсия понравилась. Прокатились на велосипедах по городу. Много интересного увидели и услышали,гид супер. Рекомендую экскурсию.
Входит в следующие категории Рыбинска
