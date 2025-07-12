Индивидуальная
до 5 чел.
По старинному Рыбинску на велосипеде: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, проезжая по его историческому центру и останавливаясь у знаковых мест
Начало: Ул. Крестовая, 70
«Аренда велосипедов оплачивается отдельно: 250 ₽ в час или 600 ₽ за день»
Завтра в 16:00
30 июл в 12:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
На своих велосипедах - по всему Рыбинску
Прокатитесь по историческим местам Рыбинска на велосипеде. Откройте для себя богатую историю города и насладитесь его красотой
Начало: На Волжской набережной
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
На своих велосипедах - по всему Рыбинску
Путешествие по Рыбинску на велосипеде: откройте для себя историю города, от древнего Усть-Шексна до современности, через значимые места
Начало: Рыбинск, Волжская наб. 2
2 авг в 09:00
3 авг в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 июля 2025Первое знакомство с городом произвело самые хорошие впечатления. Мы выбрали велосипедный маршрут в обществе гида Натальи и остались очень довольны
- ААнна28 июня 2025Отличная экскурсия - прогулка. Интересно, динамично Обычно дети не очень радуются экскурсиям по городу. А тут и взрослым интересно и дети довольны прокатиться на велосипедах. Спасибо большое Александру
- ЮЮрий21 июня 2025Великолепная экскурсия! Погода помешала нам сесть на велосипеды, но не помешала узнать Рыбинск благодаря Наталье. Интересно, с юмором, все основные места и истории города теперь мы знаем! Спасибо огромное!
- ССветлана16 июня 2025Всё было замечено, даже повезло с погодой. На велосипедах можно увидеть намного больше, чем на обычной экскурсии. Рекомендую.
- ЛЛариса26 мая 2025Одна из лучших экскурсий!! Прекрасная подача материала, вовлеченность в культуру города. Спасибо огромное!! Идея с велосипедами "сыграла" - дала возможность расширить масштаб экскурсий
- ЛЛюдмила6 мая 2025Были на 1 мая в Рыбинске, отличный, красивый и уютный город. Очень понравилась экскурсия на велосипедах с Александром. Очень интересно рассказал об истории города, с шутками, получили только хорошие эмоции. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «На велосипеде»
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Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июле 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "На велосипеде" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 4500. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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