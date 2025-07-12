Е Елена На своих велосипедах - по всему Рыбинску читать дальше её профессионализмом. Интересный маршрут, много остановок в знаковых для города местах, увлекательный рассказ человека, знающего и любящего родной край останутся доброй памятью о Рыбинске. Рекомендуем гида! 👍🏻👍🏻👍🏻 Первое знакомство с городом произвело самые хорошие впечатления. Мы выбрали велосипедный маршрут в обществе гида Натальи и остались очень довольны

А Анна По старинному Рыбинску на велосипеде Отличная экскурсия - прогулка. Интересно, динамично Обычно дети не очень радуются экскурсиям по городу. А тут и взрослым интересно и дети довольны прокатиться на велосипедах. Спасибо большое Александру

Ю Юрий На своих велосипедах - по всему Рыбинску Великолепная экскурсия! Погода помешала нам сесть на велосипеды, но не помешала узнать Рыбинск благодаря Наталье. Интересно, с юмором, все основные места и истории города теперь мы знаем! Спасибо огромное!

С Светлана На своих велосипедах - по всему Рыбинску Всё было замечено, даже повезло с погодой. На велосипедах можно увидеть намного больше, чем на обычной экскурсии. Рекомендую.

Л Лариса По старинному Рыбинску на велосипеде Одна из лучших экскурсий!! Прекрасная подача материала, вовлеченность в культуру города. Спасибо огромное!! Идея с велосипедами "сыграла" - дала возможность расширить масштаб экскурсий