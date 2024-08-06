Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Рыбинске, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
На машине
На микроавтобусе
21 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
«Росписи затопленных земель»: экскурсия по историческому Рыбинску
Приглашаем на уникальное путешествие по Рыбинску, где вы окунетесь в мир мологских традиций и узоров
Начало: Исторический центр
Завтра в 16:00
1 сен в 08:00
9 000 за всё до 7 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Пешая
12 отзывов
1 час
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
Завтра в 12:00
12 авг в 11:00
от 2 600 за человека
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
Прогулка по Рыбинску с посещением литературного музея, где узнаете о жизни и творчестве известных писателей, связанных с этим городом
Начало: Возле памятника Ушакову
14 авг в 09:30
15 авг в 09:30
от 3 600 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Римма
    6 августа 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Благодарим и организаторов экскурсии, и экскурсовода Юлию за путешествие по прекрасному городу Рыбинск. Для первого ознакомительного посещения этого города вполне
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    достаточная и заинтересовывающая информация. Кроме того, экскурсия проводится очень эмоционально и позитивно. Немаловажное преимущество - неутомительность в сочетании с полнотой информации.

  • М
    Мария
    31 июля 2024
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Что понравилось: Алексей как человек, открытый, гибкий, заинтересованный, подскажет, ответит, проявит внимание. Хороший мастеркласс, хорошая сувенирка. Алексея рекомендуем. Такие как
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    он развивают индустрию и город. Чего не хватило: осталось ощущение того, что не хватило глубины материала, историй личностей, исторических связей и пр. Немного по верхам информация. Нам показалось, что стоимость завышена. В любом случае вся семья осталась довольна (2 взр, реб. 11л).

  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Алексей- Великолепный знаток города и не только, знает историю страны в целом, прекрасно даёт материал, вниманием детей тоже смог завладеть!) спасибо большое, Алексей!
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Экскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг и радость, что мы взяли
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    такую экскурсию!!! Нам рассказали про что было, что стало, какие МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ проводились по этому проекту, посетили дамбу и посмотрели на памятник "Мать-Волга". На мастер-классе тоже всё понравилось, всё наши" подделки" пришли в целости и сохранности!!!! В общем, советую всём, не пожалеете!!! Жалко, что можно загрузить только 10 фотографий😅

    Экскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг иЭкскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг и
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Спасибо Юле за запоминающуюся прогулку по Рыбинску. Легко, познавательно, с юмором. На мой взгляд, имерсивные прогулки - идеальный вариант, если
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    собирается разновозрастная компания. Прекрасный звук, текст. Нам повезло с погодой - был хоть и прохладный, но солнечный вечер. Этим же вечером получили прекрасные фото с экскурсии. Действительно здорово, когда не нужно фотографировать во время мероприятия. Просто гуляешь и получаешь удовольствие! Юля - очень приятный в общении, коммуникабельный человек. Рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    18 мая 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Необычный формат, но нам понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
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  3. Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Красная площадь
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в августе 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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