3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
«Росписи затопленных земель»: экскурсия по историческому Рыбинску
Приглашаем на уникальное путешествие по Рыбинску, где вы окунетесь в мир мологских традиций и узоров
Начало: Исторический центр
Завтра в 16:00
1 сен в 08:00
9 000₽ за всё до 7 чел.
1 час
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
Завтра в 12:00
12 авг в 11:00
от 2 600₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
Прогулка по Рыбинску с посещением литературного музея, где узнаете о жизни и творчестве известных писателей, связанных с этим городом
Начало: Возле памятника Ушакову
14 авг в 09:30
15 авг в 09:30
от 3 600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРимма6 августа 2024Благодарим и организаторов экскурсии, и экскурсовода Юлию за путешествие по прекрасному городу Рыбинск. Для первого ознакомительного посещения этого города вполне
- ММария31 июля 2024Что понравилось: Алексей как человек, открытый, гибкий, заинтересованный, подскажет, ответит, проявит внимание. Хороший мастеркласс, хорошая сувенирка. Алексея рекомендуем. Такие как
- ААнастасия29 мая 2024Алексей- Великолепный знаток города и не только, знает историю страны в целом, прекрасно даёт материал, вниманием детей тоже смог завладеть!) спасибо большое, Алексей!
- ЮЮлия26 мая 2024Экскурсия просто шикарная!!!! Всё настолько понравилось, что слов не хватает!!! Одни только хорошие эмоции, восторг и радость, что мы взяли
- ЮЮлия24 мая 2024Спасибо Юле за запоминающуюся прогулку по Рыбинску. Легко, познавательно, с юмором. На мой взгляд, имерсивные прогулки - идеальный вариант, если
- ЮЮлия18 мая 2024Необычный формат, но нам понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Нескучные экскурсии»
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