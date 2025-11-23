Мини-группа
до 10 чел.
Рыбинск и его сюжеты
Путешествие по Рыбинску откроет вам тайны старинных улиц и литературных героев. Узнайте, как город на Волге стал источником вдохновения для писателей
Начало: На набережной реки Черёмухи
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
«Росписи затопленных земель»: экскурсия по историческому Рыбинску
Приглашаем на уникальное путешествие по Рыбинску, где вы окунетесь в мир мологских традиций и узоров
Начало: Исторический центр
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
Поговорить о литературной жизни города и узнать, как переделать гардероб казино в музей
Начало: Возле памятника Ушакову
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 3900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны рыбинских узоров
Путешествие в историю рыбинских ремёсел и орнаментов. Изучите изразцы, посетите музей и создайте керамический сувенир
Начало: На Красной площади
20 дек в 10:00
21 дек в 10:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия23 ноября 2025Прекрасная, интересная и наполненная экскурсия! И шикарный мастер-класс. И конечно же экскурсовод - харизматичный и знающий)
- ЛЛюдмила3 ноября 2025Большое спасибо Александру за замечательную экскурсию. Узнали много интересных фактов. Литературный музей - очень уютный. Желаем развития и благодарных слушателей)
- ААнна17 июля 2025Недавно мы посетили экскурсию Поэзия и проза Рыбинска и остались в полном восторге! Экскурсовод Александр оказался настоящим знатоком литературы и
- LLidia9 июля 2025Отлично!!! Спасибо Наталье.
- ССветлана23 июня 2025Экскурсия -супер познавательная и полезная! Можно актуализировать все свои знания литературы и плюс узнать много нового и неожиданного. Такая интересная
- ЕЕлена3 февраля 2025С огромным интересом приняли участие в авторской экскурсии Александра. Открыли для себя Рыбинск с неожиданной литературно-поэтической стороны. Узнали много нового
- ААлександр16 сентября 2024Увлекательное путешествие по центральной части Рыбинска с погружением в жизнь гостей и жителей города с литературным прошлым и настоящим. Экскурсия отлично раскрывает влияние города на творчество поэтов и писателей и, взаимно, влияние этих людей на жизнь города в разные эпохи.
- ООльга9 августа 2024Как за один день получить массу приятных впечатлений от пребывания в незнакомом городе? Теперь мы точно знаем, что с отличным
