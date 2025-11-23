Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Рыбинске

Найдено 5 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Рыбинске, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рыбинск и его сюжеты
Пешая
2 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Рыбинск и его сюжеты
Путешествие по Рыбинску откроет вам тайны старинных улиц и литературных героев. Узнайте, как город на Волге стал источником вдохновения для писателей
Начало: На набережной реки Черёмухи
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
1300 ₽ за человека
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
На машине
3 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
«Росписи затопленных земель»: экскурсия по историческому Рыбинску
Приглашаем на уникальное путешествие по Рыбинску, где вы окунетесь в мир мологских традиций и узоров
Начало: Исторический центр
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое
Пешая
2 часа
173 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
Поговорить о литературной жизни города и узнать, как переделать гардероб казино в музей
Начало: Возле памятника Ушакову
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 3900 ₽ за всё до 10 чел.
Тайны рыбинских узоров: авторская экскурсия с мастер-классом 7+
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны рыбинских узоров
Путешествие в историю рыбинских ремёсел и орнаментов. Изучите изразцы, посетите музей и создайте керамический сувенир
Начало: На Красной площади
20 дек в 10:00
21 дек в 10:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    23 ноября 2025
    Тайны рыбинских узоров: авторская экскурсия с мастер-классом 7+
    Прекрасная, интересная и наполненная экскурсия! И шикарный мастер-класс. И конечно же экскурсовод - харизматичный и знающий)
    Прекрасная, интересная и наполненная экскурсия! И шикарный мастер-класс. И конечно же экскурсовод - харизматичный и знающий)
  • Л
    Людмила
    3 ноября 2025
    Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
    Большое спасибо Александру за замечательную экскурсию. Узнали много интересных фактов. Литературный музей - очень уютный. Желаем развития и благодарных слушателей)
  • А
    Анна
    17 июля 2025
    Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
    Недавно мы посетили экскурсию Поэзия и проза Рыбинска и остались в полном восторге! Экскурсовод Александр оказался настоящим знатоком литературы и
    читать дальше

    истории города.
    Мы услышали множество интересных фактов о знаменитых писателях и поэтах, которые связаны с Рыбинском, а также о тех событиях и личностях, которые вдохновили их на творчество. В процессе маршрута мы смогли посмотреть на город глазами писателей, узнали как город был описан у того или иного автора в произведении.
    Чувствовалось, что Александр искренне любит свою работу и готов делиться своими знаниями с другими.
    Большое спасибо экскурсоводу за его увлечение и профессионализм! Рекомендую всем любителям литературы и тем, кто хочет узнать больше о культурной жизни Рыбинска.

  • L
    Lidia
    9 июля 2025
    Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
    Отлично!!! Спасибо Наталье.
  • С
    Светлана
    23 июня 2025
    Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
    Экскурсия -супер познавательная и полезная! Можно актуализировать все свои знания литературы и плюс узнать много нового и неожиданного. Такая интересная
    читать дальше

    информация о истории литературной жизни города делает представление о Рыбинске более объëмным. Сам Александр достоин отдельных слов восхищения за свою неиссякаемую энергию, креативность, творческость. Желаем скорейшего воплощения всем его проектам!

    
  • Е
    Елена
    3 февраля 2025
    Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
    С огромным интересом приняли участие в авторской экскурсии Александра. Открыли для себя Рыбинск с неожиданной литературно-поэтической стороны. Узнали много нового
    читать дальше

    и удивительного в Литературном музее,созданном Александром и его единомышленниками с огромной любовью и профессионализмом. Уверены, что у Рыбинска счастливое будущее, поскольку его настоящее в руках таких знающих и любящих свой город энтузиастов, как Александр. С благодарностью, Елена и Иван.

  • А
    Александр
    16 сентября 2024
    Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
    Увлекательное путешествие по центральной части Рыбинска с погружением в жизнь гостей и жителей города с литературным прошлым и настоящим. Экскурсия отлично раскрывает влияние города на творчество поэтов и писателей и, взаимно, влияние этих людей на жизнь города в разные эпохи.
  • О
    Ольга
    9 августа 2024
    Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
    Как за один день получить массу приятных впечатлений от пребывания в незнакомом городе? Теперь мы точно знаем, что с отличным
    читать дальше

    экскурсоводом и погружением с его помощью в историю и современную жизнь провинциального городка. Выбор темы экскурсии был не случайным - нам хотелось не только пройтись по историческому центру Рыбинска, но и познакомиться с его литературным наследием. Александр профессионально организовал нашу встречу, провёл по красивым, пропитанным историей и людьми улочкам и бульварам, увлекательно по-хозяйски делился с нами интересными историями жизни города, терпеливо ожидал нас в минуты фото-сеансов, разделил с нами порцию внезапно начавшегося дождя, от которого мы с пользой спрятались в Литературном музее. В нём Александр с нескрываемым упоением рассказал нам о знаменитых поэтах-земляках Льве Ошанине и Николае Якушев и их вкладе в развитие поэзии и литературы в целом на Ярославской земле. Надо сказать, что музей совсем молодой и находится в своём становлении, но Александр с коллегами уже вложили в него частичку своей души и с нетерпением ждут новых посетителей. Очень рекомендуем данную экскурсию гостям города Рыбинска, а Александру желаем новых интересных встреч с гостями и процветания созданному с коллегами Литературному музею.

