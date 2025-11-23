читать дальше

экскурсоводом и погружением с его помощью в историю и современную жизнь провинциального городка. Выбор темы экскурсии был не случайным - нам хотелось не только пройтись по историческому центру Рыбинска, но и познакомиться с его литературным наследием. Александр профессионально организовал нашу встречу, провёл по красивым, пропитанным историей и людьми улочкам и бульварам, увлекательно по-хозяйски делился с нами интересными историями жизни города, терпеливо ожидал нас в минуты фото-сеансов, разделил с нами порцию внезапно начавшегося дождя, от которого мы с пользой спрятались в Литературном музее. В нём Александр с нескрываемым упоением рассказал нам о знаменитых поэтах-земляках Льве Ошанине и Николае Якушев и их вкладе в развитие поэзии и литературы в целом на Ярославской земле. Надо сказать, что музей совсем молодой и находится в своём становлении, но Александр с коллегами уже вложили в него частичку своей души и с нетерпением ждут новых посетителей. Очень рекомендуем данную экскурсию гостям города Рыбинска, а Александру желаем новых интересных встреч с гостями и процветания созданному с коллегами Литературному музею.