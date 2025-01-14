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не скучно, с любовью к родному краю, даже многое запоминается, несмотря на то, что мы были в январские праздники. Ксения очень любезно откликнулась на нашу просьбу и организовала нам дегустацию напитков фирменнего Рыбинского завода "Богемия" с рассказом разных историй о нем и владельцах. И вообще, когда гид с душой относится к городу, к истории, к туристам, это так радует и так располагает. Благодаря Ксении и неспешной прогулке (несмотря на -10градусов) мы окунулись в эпоху купечества, узнали много интересного про бурлачество, Богемию, про город, про места съемок "12 стульев" и т. д. Отдельное спасибо Ксении за советы - куда еще можно сходить на следующий день: Музей Новогодней игрушки посетили, масло, рыбу и сувениры купили. Ксения, еще раз с наступившим годом, здоровья, удачи и процветания!