1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом
Начало: На ул. Стоялой
13 фев в 09:00
14 фев в 09:00
3600₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбинск: край бурлаков, хлеба и хмеля
Погрузитесь в атмосферу золотого века Рыбинска, узнав о бурлаках и купцах. Прогулка по историческим улицам с удивительными историями и архитектурой
Начало: На Лоцманском бульваре
Завтра в 10:00
12 фев в 10:00
3500₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Рыбинск в объективе кинокамеры
По улице Стоялая - от фильма «12 стульев» до киноквеста в театре
Начало: На Волжской набережной
16 фев в 12:00
23 фев в 12:00
4000₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей14 января 2025Хорошая, информативная и "живая" экскурсия
- ТТатьяна14 января 2025Большое спасибо Ксении за интересно и познавательно проведенное время. Маршрут охватывает всю основную туристическую часть города. Исторический материал Ксения преподносит
- ЮЮлия3 января 2025Очень познавательная и содержательная экскурсия. Ольга прекрасно знает историю города и различные уникальные исторические факты. После экскурсии с удовольствием пересмотрела
- ТТатьяна2 января 2025Ольга отличный рассказчик знающий свой город. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Стоялая улица»
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