Стоялая улица – экскурсии в Рыбинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Стоялая улица» в Рыбинске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Рыбинск для новичков
Пешая
31 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом
Начало: На ул. Стоялой
13 фев в 09:00
14 фев в 09:00
3600 за всё до 4 чел.
Рыбинск: край бурлаков, хлеба и хмеля
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбинск: край бурлаков, хлеба и хмеля
Погрузитесь в атмосферу золотого века Рыбинска, узнав о бурлаках и купцах. Прогулка по историческим улицам с удивительными историями и архитектурой
Начало: На Лоцманском бульваре
Завтра в 10:00
12 фев в 10:00
3500 за всё до 6 чел.
Рыбинск в объективе кинокамеры
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Рыбинск в объективе кинокамеры
По улице Стоялая - от фильма «12 стульев» до киноквеста в театре
Начало: На Волжской набережной
16 фев в 12:00
23 фев в 12:00
4000 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    14 января 2025
    Рыбинск для новичков
    Хорошая, информативная и "живая" экскурсия
  • Т
    Татьяна
    14 января 2025
    Рыбинск: край бурлаков, хлеба и хмеля
    Большое спасибо Ксении за интересно и познавательно проведенное время. Маршрут охватывает всю основную туристическую часть города. Исторический материал Ксения преподносит
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    не скучно, с любовью к родному краю, даже многое запоминается, несмотря на то, что мы были в январские праздники. Ксения очень любезно откликнулась на нашу просьбу и организовала нам дегустацию напитков фирменнего Рыбинского завода "Богемия" с рассказом разных историй о нем и владельцах. И вообще, когда гид с душой относится к городу, к истории, к туристам, это так радует и так располагает. Благодаря Ксении и неспешной прогулке (несмотря на -10градусов) мы окунулись в эпоху купечества, узнали много интересного про бурлачество, Богемию, про город, про места съемок "12 стульев" и т. д. Отдельное спасибо Ксении за советы - куда еще можно сходить на следующий день: Музей Новогодней игрушки посетили, масло, рыбу и сувениры купили. Ксения, еще раз с наступившим годом, здоровья, удачи и процветания!

  • Ю
    Юлия
    3 января 2025
    Рыбинск для новичков
    Очень познавательная и содержательная экскурсия. Ольга прекрасно знает историю города и различные уникальные исторические факты. После экскурсии с удовольствием пересмотрела
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    фильм "12 стульев" с Арчилом Гомиашвили…. который снимался в Рыбинске, а наш экскурсионный маршрут (в том числе) был как раз по местам и ракурсам из фильма. Спасибо! Рекомендуем!

    Очень познавательная и содержательная экскурсия. Ольга прекрасно знает историю города и различные уникальные исторические факты. ПослеОчень познавательная и содержательная экскурсия. Ольга прекрасно знает историю города и различные уникальные исторические факты. После
  • Т
    Татьяна
    2 января 2025
    Рыбинск для новичков
    Ольга отличный рассказчик знающий свой город. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Стоялая улица»

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  2. Самое главное
  3. Красная площадь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Часовня Николая Чудотворца
  7. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в феврале 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Стоялая улица" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 4000. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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