Вас ждёт неспешная прогулка в дружеской атмосфере. Мы вдохновимся стариной и современностью купеческого города, побываем в самых живописных локациях.
Вы будете наслаждаться красотой Рыбинска, а я поймаю самые тёплые моменты — и сохраню их для вас на атмосферных фотографиях.
Вы будете наслаждаться красотой Рыбинска, а я поймаю самые тёплые моменты — и сохраню их для вас на атмосферных фотографиях.
Описание фото-прогулки
- Мы прогуляемся по Волжской набережной
- Посмотрим на аутентичные фасады зданий, стилизованные под старину вывески магазинов
- Посетим бульвар на берегу Черёмухи
- Рассмотрим Волжский мост, Спасо-Преображенский собор, хлебную биржу, памятники Льву Ошанину и бурлаку
Ваша задача — наслаждаться прогулкой и красотой города. А я поймаю в кадр ваши искренние эмоции и сделаю для вас портреты на память!
Организационные детали
- Снимаю на полнокадровые зеркальные аппараты Canon со сменной оптикой
- После прогулки в течение 1–3 дней вы получите на свой электронный адрес 50 фото в ретуши, остальные исходники (400–500) в цветокоррекции
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Стоялая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Рыбинске
Родился и вырос в Рыбинске. Много лет занимаюсь фотографией: свадьбы, семейные фотосессии, альбомы для выпускников школ и детских садов. Стремлюсь к тому, чтобы каждая фотография отражала уникальность и красоту момента, который она запечатлевает. Историей родного города увлекаюсь с детства, готов рассказать интересные вещи.
Входит в следующие категории Рыбинска
Похожие экскурсии из Рыбинска
Групповая
до 15 чел.
О Рыбинске - с любовью
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 13:00
27 дек в 13:00
30 дек в 13:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Рыбинск
Прогулка по Рыбинску: история, архитектура и знаменитые земляки. Узнайте о соборе, биржах и жизни в городе сегодня
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Рыбинск и его сюжеты
Путешествие по Рыбинску откроет вам тайны старинных улиц и литературных героев. Узнайте, как город на Волге стал источником вдохновения для писателей
Начало: На набережной реки Черёмухи
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
1300 ₽ за человека