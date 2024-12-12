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и для продолжения мы пошли в краеведческий музей, где все увидели наглядно. Если не боитесь Холодов, то в осенне-зимнее время тоже рекомендую выбираться на экскурсии, нет никаких толп и у всех знаковых мест можно постоять и послушать информацию не торопясь. К Ольге, думаю, ещё вернемся.