Волжский мост – экскурсии в Рыбинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Волжский мост» в Рыбинске, цены от 3120 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рыбинск для новичков
Пешая
28 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом
Начало: На ул. Стоялой
Завтра в 09:30
21 дек в 09:00
3600 за всё до 4 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое
Пешая
156 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
Завтра в 09:00
22 дек в 09:00
4000 за всё до 6 чел.
Рыбинск впервые
Пешая
скидка
20%
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск впервые
История, архитектура и загадки города на обзорной экскурсии
Начало: На Красной площади
Завтра в 10:00
21 дек в 10:00
39003120 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 декабря 2024
    Рыбинск: из настоящего в прошлое
    Большое спасибо Елене за великолепную экскурсию. Очень интересный материал поданный человеком влюбленным в свой город. Много интересного и увлекательного материала.
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    Рассказала и показала все чтобы составить свой образ этого прекрасного города. Могу смело рекомендовать Елену всем кто приезжает в этот город.

  • М
    Марина
    10 декабря 2024
    Рыбинск: из настоящего в прошлое
    Благодарим Елену за прекрасную экскурсию. Она была интересна и познавательна. Мы заслушались, забыли о времени и чуть не опоздали на поезд. Это мнение всей нашей группы из 6 человек.
  • Г
    Галина
    8 декабря 2024
    Рыбинск для новичков
    Ольга очень любит свой город и даже принимала участие для его облагораживания. Нам очень понравилась информативная, позитивная, легкая, почти дружеская
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    прогулка по городу. Она заразила нас своей любовью к родному городу и очень хочется приехать туда снова, но только летом. Успехов Вам Ольга и большое спасибо!

  • И
    Ирина
    6 декабря 2024
    Рыбинск: из настоящего в прошлое
    ЕЛЕНА! СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ДОСТАВЛЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. ОТКРЫЛИ ДЛЯ СЕБЯ РЫБИНСК С САМОЙ ЛУЧШЕЙ СТОРОНЫ. ЭКСКУРСИЯ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ.
  • Н
    Надежда
    21 ноября 2024
    Рыбинск для новичков
    Ольга захватила наше внимание с первых минут, даже наших 10летних детей, заинтересовала своими рассказами, историческими фактами, захотелось все узнать глубже
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    и для продолжения мы пошли в краеведческий музей, где все увидели наглядно. Если не боитесь Холодов, то в осенне-зимнее время тоже рекомендую выбираться на экскурсии, нет никаких толп и у всех знаковых мест можно постоять и послушать информацию не торопясь. К Ольге, думаю, ещё вернемся.

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  • П
    Полина
    12 ноября 2024
    Рыбинск для новичков
    Благодарю за интересное знакомство с городом.

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Волжский мост»

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  2. Красная площадь
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Старый город
  6. Часовня Николая Чудотворца
  7. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в декабре 2024
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