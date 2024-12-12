1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом
Начало: На ул. Стоялой
Завтра в 09:30
21 дек в 09:00
3600₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
Завтра в 09:00
22 дек в 09:00
4000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск впервые
История, архитектура и загадки города на обзорной экскурсии
Начало: На Красной площади
Завтра в 10:00
21 дек в 10:00
39003120₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 декабря 2024Большое спасибо Елене за великолепную экскурсию. Очень интересный материал поданный человеком влюбленным в свой город. Много интересного и увлекательного материала.
- ММарина10 декабря 2024Благодарим Елену за прекрасную экскурсию. Она была интересна и познавательна. Мы заслушались, забыли о времени и чуть не опоздали на поезд. Это мнение всей нашей группы из 6 человек.
- ГГалина8 декабря 2024Ольга очень любит свой город и даже принимала участие для его облагораживания. Нам очень понравилась информативная, позитивная, легкая, почти дружеская
- ИИрина6 декабря 2024ЕЛЕНА! СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ДОСТАВЛЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. ОТКРЫЛИ ДЛЯ СЕБЯ РЫБИНСК С САМОЙ ЛУЧШЕЙ СТОРОНЫ. ЭКСКУРСИЯ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ.
- ННадежда21 ноября 2024Ольга захватила наше внимание с первых минут, даже наших 10летних детей, заинтересовала своими рассказами, историческими фактами, захотелось все узнать глубже
- ППолина12 ноября 2024Благодарю за интересное знакомство с городом.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Волжский мост»
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