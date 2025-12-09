Откройте для себя Самару, в которой история переплетается со сказкой! Наша аудиоэкскурсия проведет вас по уютным улочкам.
Вы встретите любимых книжных героев, отыщете места для мечтаний в тихих скверах и узнаете городские легенды. Это прогулка — приключение, которое позволит взглянуть на город с другой стороны.
Описание аудиогидаОкунитесь в мир детства и сказок, которыми наполнены исторические уголки нашего замечательного города! Приглашаем вас в удивительную одиссею по живописной Самаре. Эта аудиоэкскурсия — не просто прогулка по городу, а настоящая сказка, в которой вы станете главным героем своего приключения. Только представьте себе: вы идёте по уютным улочкам, красивые здания шепчут о своих тайнах, а в воздухе витает аромат свежих булочек из пряничного домика! Здесь, в сердце города, царит атмосфера волшебства и вдохновения. Среди исторических улиц и домов вы встретите персонажей любимых детских книг — от искреннего Буратино до мудрого учёного кота. А вдоль тропинок романтичных скверов вы сможете найти свое место для мечтаний и насладиться вдохновляющими строками. А как же без Самарских шлетунов и аленького цветочка? Они становятся символами удачи и любви. Эта экскурсия — ваш шанс увидеть Самару с абсолютно новой стороны, погрузиться в её чудеса и сохранить в сердце воспоминания, которые согреют душу.
Как такового расписания нет, поскольку это самостоятельная аудиоэкскурсия. Выбирайте любую дату и время для бранирования, проходите аудиоэкскурсию в удобное для Вас время.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Особняк Клодта
- Литературный сквер
- Музей Рязанова
- Усадьба Толстого
- Дом Курлиной
- Сквер Аксакова
- Сквер Пушкина
- Площадь Куйбышева
Что включено
- 2-недельный доступ к аудиогиду
Что не входит в цену
- Наушники
- Билеты в музеи (по желанию)
- Еда, напитки и сувениры (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Особняк купца И.А. Те-Клодта
Завершение: Площадь Куйышева
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
