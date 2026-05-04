не получилось - то время не подошло, то стоимость. Решила попробовать данный формат и не пожалела. Все удобно, самостоятельно определяешь время пребывания на конкретном объекте, никто никуда не торопит, никого нигде не ждёшь, можешь идти по подготовленному маршруту, а можешь составить сам, все ясно и просто. Персонально тебе рассказывает исторические сведения приятный мужской голос из наушника))), по пути можешь завернуть в любую кофейню перекусить/отдохнуть и идти дальше, или не идти, или продолжить маршрут на следующий день. В общем я такое люблю - свободно, спокойно, без посторонних людей, своим темпом. Очень рекомендую!