Музей Эльдара Рязанова – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Эльдара Рязанова» в Самаре, цены от 1350 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Пешая
На машине
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Погрузитесь в атмосферу Самары: от памятника Ленину до Волжских видов. Откройте для себя контрасты и истории города за 3 часа
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
7400 ₽ за всё до 3 чел.
Истории старой Самары
Пешая
3 часа
137 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Истории старой Самары
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: См. календарь
1 янв в 13:30
2 янв в 14:00
1500 ₽ за человека
Аудиогид «Волшебный калейдоскоп Самары: Путешествие по сказочным уголкам»
2 часа
-
10%
Аудиогид
Аудиогид «Волшебный калейдоскоп Самары: Путешествие по сказочным уголкам»
Начало: Особняк купца И.А. Те-Клодта
1350 ₽1500 ₽ за человека

