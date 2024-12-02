2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеАвтомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре с посещением старого города, Жигулевского комбината, набережной и других знаковых мест
Завтра в 09:30
7 дек в 09:30
6 650₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный микс по-самарски
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
Завтра в 10:00
8 дек в 09:00
6 650₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Удивляйтесь! Восхищайтесь! Это - Самара
Автопешеходная экскурсия по знаковым достопримечательностям города
Завтра в 10:00
7 дек в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 декабря 2024Экскурсия отличная!
- ТТатьяна23 ноября 2024Удивительно интересная получилась экскурсия! Мы в восторге! Елена - классный экскурсовод!!!
- РРуслан4 ноября 2024Елена, Замечательный знаток своего города. От этой Экскурсии очень многое узнал о городе Самара. Гид на все 5 баллов по 5 бальной шкале!!! Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Ракета-носитель «Союз»»
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