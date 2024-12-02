Ракета-носитель «Союз» – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Ракета-носитель «Союз»» в Самаре, цены от 6 650 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Обзорная экскурсия по Самаре
На машине
273 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре с посещением старого города, Жигулевского комбината, набережной и других знаковых мест
Завтра в 09:30
7 дек в 09:30
6 650 за всё до 4 чел.
Идеальный микс по-самарски
На машине
142 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный микс по-самарски
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
Завтра в 10:00
8 дек в 09:00
6 650 за всё до 4 чел.
Удивляйтесь! Восхищайтесь! Это - Самара
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Удивляйтесь! Восхищайтесь! Это - Самара
Автопешеходная экскурсия по знаковым достопримечательностям города
Завтра в 10:00
7 дек в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Ракета-носитель «Союз»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Самаре
  2. Идеальный микс по-самарски
  3. Удивляйтесь! Восхищайтесь! Это - Самара
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Самарская набережная
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Особняк Курлиных
  9. Бункер Сталина
  10. Иверский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Самаре в декабре 2024
Сейчас в Самаре в категории "Ракета-носитель «Союз»" можно забронировать 3 экскурсии от 6 650 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 415 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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