Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборВоенный Куйбышев и бункер Сталина
Погрузиться в героическое прошлое Самары и оказаться на глубине 37 метров
Начало: Недалеко от Самарского академического театра оперы...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
11 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
Автомобильное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Самара. Путешествие во времени
Обзорная экскурсия по городу в мини-группе
Начало: На площади Революции
20 дек в 13:00
27 дек в 13:00
1500 ₽ за человека
