Добро пожаловать в нашу арт-мастерскую! Мы расскажем о древнем искусстве выделки кожи и покажем, в каком виде материал поступает с производства. Вы увидите, как рождаются кожаные изделия ручной работы. Попробуете свои силы в этом ремесле — и сделаете уникальную обложку на паспорт своими руками.
Описание мастер-класса
На экскурсии по мастерской вы увидите, какие инструменты и механизмы мы используем, полюбуетесь готовыми изделиями. Узнаете о технологиях работы с кожей и познакомитесь с историей возникновения ремесла.
А затем — мастер-класс по изготовлению обложки на паспорт. Вы выберете один из двух вариантов дизайна и создадите собственное изделие под нашим чутким руководством.
Организационные детали
- Экскурсия подходит для детей старше 14 лет
- Все материалы для мастер-класса включены в стоимость
- Экскурсию и мастер-класс для вас проведу я или мой коллега
в воскресенье в 13:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|7000 ₽
|Студенты
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Московском шоссе
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Самаре
Всем привет! Меня зовут Юлия. Я — владелица и ведущий мастер кожевенной арт-мастерской. Мы работаем с 2015 года. Все наши изделия и аксессуары создаются исключительно вручную! Каждое изделие уникально и неповторимо и предназначено для того, чтоб служить долго и радовать каждый день.Задать вопрос
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