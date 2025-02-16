Добро пожаловать в нашу арт-мастерскую! Мы расскажем о древнем искусстве выделки кожи и покажем, в каком виде материал поступает с производства. Вы увидите, как рождаются кожаные изделия ручной работы. Попробуете свои силы в этом ремесле — и сделаете уникальную обложку на паспорт своими руками.

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Описание мастер-класса

На экскурсии по мастерской вы увидите, какие инструменты и механизмы мы используем, полюбуетесь готовыми изделиями. Узнаете о технологиях работы с кожей и познакомитесь с историей возникновения ремесла.

А затем — мастер-класс по изготовлению обложки на паспорт. Вы выберете один из двух вариантов дизайна и создадите собственное изделие под нашим чутким руководством.

Организационные детали