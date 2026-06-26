На мастер-классе вы познакомитесь с основами ручной ковки и своими руками создадите авторское кольцо для себя или близкого человека. Это не просто украшение, а символ ваших чувств, в который вы вложите своё время, энергию и самые важные намерения. Недаром на Руси говорили не только «играть свадьбу», но и «ковать судьбу».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

от 5000 ₽ за человека

Ваш гид в Самаре

Описание мастер-класса

Атмосфера настоящей кузницы

Мастер-класс проходит в современной творческой кузнице, наполненной инструментами, авторскими работами и особой энергией ремесленного пространства.

Погружение в мир кузнечного ремесла

Вы познакомитесь с историей кузнечного искусства, узнаете о традициях обработки металла и увидите, как рождаются изделия ручной работы.

Первые навыки ручной ковки

Под руководством мастера вы освоите базовые техники работы с металлом, познакомитесь с инструментами и пройдёте подробный инструктаж по технике безопасности.

Создание собственного кольца

Шаг за шагом вы изготовите уникальное кольцо, придав ему форму, характер и индивидуальные детали. Готовое изделие станет памятным символом ваших чувств и совместного опыта.

Организационные детали