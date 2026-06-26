На мастер-классе вы познакомитесь с основами ручной ковки и своими руками создадите авторское кольцо для себя или близкого человека.
Это не просто украшение, а символ ваших чувств, в который вы вложите своё время, энергию и самые важные намерения. Недаром на Руси говорили не только «играть свадьбу», но и «ковать судьбу».
Это не просто украшение, а символ ваших чувств, в который вы вложите своё время, энергию и самые важные намерения. Недаром на Руси говорили не только «играть свадьбу», но и «ковать судьбу».
Описание мастер-класса
Атмосфера настоящей кузницы
Мастер-класс проходит в современной творческой кузнице, наполненной инструментами, авторскими работами и особой энергией ремесленного пространства.
Погружение в мир кузнечного ремесла
Вы познакомитесь с историей кузнечного искусства, узнаете о традициях обработки металла и увидите, как рождаются изделия ручной работы.
Первые навыки ручной ковки
Под руководством мастера вы освоите базовые техники работы с металлом, познакомитесь с инструментами и пройдёте подробный инструктаж по технике безопасности.
Создание собственного кольца
Шаг за шагом вы изготовите уникальное кольцо, придав ему форму, характер и индивидуальные детали. Готовое изделие станет памятным символом ваших чувств и совместного опыта.
Организационные детали
- Место проведения находится в кузнечной мастерской и оборудовано всем необходимым
- Возраст участников от 16 до 70 лет
- В стоимость входит изготовление украшения от задумки до реализации проекта
- Готовое изделие получаете по завершению мастер -ласса
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Академика Платонова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Я кузнец с опытом с 2012 года, родился и вырос в Самаре. С детства меня притягивало изящество металла во всех его проявлениях — то, как он гармонично дополняет архитектуру моего
Входит в следующие категории Самары
Похожие экскурсии на «Властелин колец: мастер-класс в Самаре»
Мини-группа
до 10 чел.
Самара. Путешествие во времени
Обзорная экскурсия по городу в мини-группе
Начало: На площади Революции
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
1700 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Дворики старой Самары
Прочувствовать самарский колорит на прогулке по потайным уголкам города
Начало: Улица Куйбышева, 81
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5400 ₽
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Исследуйте непарадную Самару: аутентичные дворики, местные байки и артефакты из прошлых эпох. Откройте город с новой стороны, полной деталей и колорита
Начало: В районе улицы Ленинградской
6 июл в 10:30
7 июл в 10:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Первый взгляд на Самару
Узнайте о Самаре с её улицами и площадями, ощутите её колорит и историю. Путешествие на авто с прогулками в ключевых местах города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
от 5000 ₽ за человека