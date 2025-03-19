Добро пожаловать в кофейню, которая открывается только для особых гостей! Вы научитесь варить кофе на песке и гадать на кофейной гуще. Получите предсказание и узнаете, как создать собственные метафорические карты. Познакомитесь с магическими секретами, выпьете чашечку кофе с вкусным десертом. И всё это — в старинном особняке, полном легенд!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

за 1–2 человек или 5500 ₽ за человека, если вас больше

от 11 000 ₽ за 1–2 человек или 5500 ₽ за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Сначала — кофе. Мы расскажем, как правильно приготовить напиток для предсказаний, поделимся интересными фактами о кофе и гаданиях. Конечно же, сварим каждому по чашке — и погадаем на кофейной гуще.

Затем — метафорические карты. Вы достанете одну карту из авторской колоды и получите ответ на важный вопрос. А после мы раскроем секреты создания собственной колоды и объясним, как правильно читать карты.

И кое-что ещё! Мы познакомим вас с историей особняка (кстати, а что скрывает старинный шкаф?). За чашечкой кофе или чая с вкусным десертом вы узнаете о магических секретах приготовления еды, основных правилах любых предсказаний и многом другом!

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия рассчитана на людей, увлечённых мистикой и предсказаниями. А ещё она подойдёт любителям вкусного кофе и десертов, ценителям тайных мест старой части города. И тем, кто хочет научится тайнам кофегадания и кофеварения.

Организационные детали

Экскурсию можно провести в ночное время — подробности в переписке

Программа не рекомендуется путешественникам младше 16 лет

Можно провести экскурсию для большего количества человек, детали уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведу я, хозяйка музея, или один из моих помощников

В стоимость включено