Магия символов: мастер-класс по гаданию на кофе на песке и метафорическим картам
Увидеть то, что обычно недоступно невооружённому глазу, в одном из самых мистических мест Самары
Добро пожаловать в кофейню, которая открывается только для особых гостей! Вы научитесь варить кофе на песке и гадать на кофейной гуще.
Получите предсказание и узнаете, как создать собственные метафорические карты. Познакомитесь с магическими секретами, выпьете чашечку кофе с вкусным десертом. И всё это — в старинном особняке, полном легенд!
Сначала — кофе. Мы расскажем, как правильно приготовить напиток для предсказаний, поделимся интересными фактами о кофе и гаданиях. Конечно же, сварим каждому по чашке — и погадаем на кофейной гуще.
Затем — метафорические карты. Вы достанете одну карту из авторской колоды и получите ответ на важный вопрос. А после мы раскроем секреты создания собственной колоды и объясним, как правильно читать карты.
И кое-что ещё! Мы познакомим вас с историей особняка (кстати, а что скрывает старинный шкаф?). За чашечкой кофе или чая с вкусным десертом вы узнаете о магических секретах приготовления еды, основных правилах любых предсказаний и многом другом!
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия рассчитана на людей, увлечённых мистикой и предсказаниями. А ещё она подойдёт любителям вкусного кофе и десертов, ценителям тайных мест старой части города. И тем, кто хочет научится тайнам кофегадания и кофеварения.
Организационные детали
Экскурсию можно провести в ночное время — подробности в переписке
Программа не рекомендуется путешественникам младше 16 лет
Можно провести экскурсию для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я, хозяйка музея, или один из моих помощников
В стоимость включено
Чашка свежесваренного кофе
Гадание на кофейной гуще
Гадание на метафорических картах
Мастер-класс по созданию своей колоды карт
Кофейная пара для эспрессо, в которой вы будете гадать
Фирменный чай, десерт на выбор (трубочка, моти, «Павлова»), орехи и сухофрукты
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 448 туристов
Меня зовут Вера, я хозяйка и создательница Музея Городских Легенд. Это одно из самых удивительных и мистических мест в Самаре. Музей создан в 2014 году с целью сохранения исторической среды и легенд для жителей и гостей города. Ждём вас в гости!