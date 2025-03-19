Магия символов: мастер-класс по гаданию на кофе на песке и метафорическим картам

Увидеть то, что обычно недоступно невооружённому глазу, в одном из самых мистических мест Самары
Добро пожаловать в кофейню, которая открывается только для особых гостей! Вы научитесь варить кофе на песке и гадать на кофейной гуще. Получите предсказание и узнаете, как создать собственные метафорические карты. Познакомитесь с магическими секретами, выпьете чашечку кофе с вкусным десертом. И всё это — в старинном особняке, полном легенд!
Магия символов: мастер-класс по гаданию на кофе на песке и метафорическим картам
Магия символов: мастер-класс по гаданию на кофе на песке и метафорическим картам
Магия символов: мастер-класс по гаданию на кофе на песке и метафорическим картам
Ближайшие даты:
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Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание мастер-класса

Сначала — кофе. Мы расскажем, как правильно приготовить напиток для предсказаний, поделимся интересными фактами о кофе и гаданиях. Конечно же, сварим каждому по чашке — и погадаем на кофейной гуще.

Затем — метафорические карты. Вы достанете одну карту из авторской колоды и получите ответ на важный вопрос. А после мы раскроем секреты создания собственной колоды и объясним, как правильно читать карты.

И кое-что ещё! Мы познакомим вас с историей особняка (кстати, а что скрывает старинный шкаф?). За чашечкой кофе или чая с вкусным десертом вы узнаете о магических секретах приготовления еды, основных правилах любых предсказаний и многом другом!

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия рассчитана на людей, увлечённых мистикой и предсказаниями. А ещё она подойдёт любителям вкусного кофе и десертов, ценителям тайных мест старой части города. И тем, кто хочет научится тайнам кофегадания и кофеварения.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести в ночное время — подробности в переписке
  • Программа не рекомендуется путешественникам младше 16 лет
  • Можно провести экскурсию для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я, хозяйка музея, или один из моих помощников

В стоимость включено

  • Чашка свежесваренного кофе
  • Гадание на кофейной гуще
  • Гадание на метафорических картах
  • Мастер-класс по созданию своей колоды карт
  • Кофейная пара для эспрессо, в которой вы будете гадать
  • Фирменный чай, десерт на выбор (трубочка, моти, «Павлова»), орехи и сухофрукты
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Музея Городских Легенд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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