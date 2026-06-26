Из аэропорта в отель: обзорно-исторический трансфер в Самаре

Начните знакомство с Самарой прямо по дороге из аэропорта! Вас ждут волжские панорамы, Жигулёвские горы, необычные архитектурные объекты и множество интересных историй, которые помогут почувствовать характер города с первых часов пребывания в нём.
Описание трансфер
- Новая самарская набережная, о которой не знают даже местные жители
- Завораживающий вид со смотровой площадки над Волгой
- «Летающая тарелка» для любителей футбола и ценителей всего большого
Я расскажу, почему аэропорт находится так далеко от Самары, как и при каких обстоятельствах образовалась «засечная черта», о ключевой битве, ознаменовавшей закат Золотой Орды, а также о планах, которые были разрушены Второй мировой войной.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Lada Vesta SW или в ретро-формате на ГАЗ-24 (по согласованию)
- Подходит детям с 7 лет с интересом к истории и усидчивостью
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 316 туристов
Дипломированный учитель истории и обществознания с семнадцатилетним стажем в самарском такси. Знаю и очень люблю свой город. Помимо экскурсий занимаюсь социальными проектами и веду страничку в соцсетях, посвящённую истории Самары.
Входит в следующие категории Самары
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