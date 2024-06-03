1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Дворикам старой Самары: история, архитектура, жизнь
Погрузитесь в атмосферу старой Самары, пройдя по её историческим дворикам, полным удивительных историй и архитектурных открытий
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
Сегодня в 14:00
12 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Самарская Лука: путешествие по волжским панорамам и истории
Погрузитесь в мир величественных пейзажей и завораживающих историй Самарской Луки. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey3 июня 2024Не занудно и познавательно.
- ЯЯрослав2 июня 2024Экскурсию однозначно рекомендую. Экскурсовод Ольга очень интересно рассказывала об истории Самары, местных легендах и преданиях. Виды со смотровых площадок просто
- ДДарья2 июня 2024Спасибо Алексею за интересную подачу информации. Экскурсия была очень познавательной и интересной!
- ЮЮлия26 мая 2024Потрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. Оказалось, что это очень интересно,
- РРегина26 мая 2024Безумно рада, что попала к Екатерине на экскурсию! Благодаря ей первые впечатления о Самаре восхитительные, очень быстро прошло время, маршрут насыщенный, атмосфера приятная. Спасибо большое!
- NNatalya23 мая 2024Были в новогодние праздники. Не смотря на сильны мороз, не замерзли, Екатерина нас берегла, периодически заходя в разные места согреться.
- ГГалина16 мая 2024Несмотря на проливной дождь и ветер, экскурсия была прекрасная, мы получили массу положительных эмоций: столько всего увидели, столько всего услышали, в Самару вернулись на кораблике по Волге - день удался! Спасибо организаторам, экскурсоводу Ольге и отличному водителю!
- OOlga13 мая 2024Очень интересная и душевная экскурсия получилась. Гид Екатерина провела нас по самым знаковым местам старого города, а рассказ о Самаре получился таким увлекательным, что интересно было всем. Хочется вернуться еще!
- ЮЮрий9 октября 2023В Самару мы собрались очень быстро, посмотрев ютубный ролик о Самарской Луке и не один. День приезда утром - обзорная экскурсия
- ССергей9 августа 2023Огни вечерней Самары или самарские сумеркиОчень сильно понравилась экскурсия. Алена прекрасный экскурсовод. Все было очень здорово
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Ночные»
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