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от Елены, целый день - три обзорные площадки с видами Самарской Луки от Ольги - собственно цель поездки, ну и день отъезда вечером - прогулка по Самаре с посещением Кухмистерской фон Вакано - как дань памяти и уважения фон Вакано. Выбранные Ольгой для экскурсии три обзорные площадки для показа видов Самарской Луки, особенно Смотровая площадка в селе Ширяево, не смогли конкурировать с Ютубными роликами снятыми при помощи дронов с видами Самарской Луки и со знаковых мест Самарской Луки, ради которых мы и поехали в Самару. Надо было сначала съездить в Самару, возможно, восхититься видами и просторами Самарской Луки от Ольги, а уже затем дополнить впечатления ютубными роликами. Но тогда бы мы не собрались в Самару. Ольге спасибо. Самарская Лука не на один день.