Ночные прогулки и экскурсии Самары

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Самаре, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворики старой Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
75 отзывов
Экскурсия по Дворикам старой Самары: история, архитектура, жизнь
Погрузитесь в атмосферу старой Самары, пройдя по её историческим дворикам, полным удивительных историй и архитектурных открытий
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 400 за всё до 10 чел.
По старинным улицам Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
71 отзыв
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
Сегодня в 14:00
12 июня в 17:00
4 000 за всё до 7 чел.
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Самарская Лука: путешествие по волжским панорамам и истории
Погрузитесь в мир величественных пейзажей и завораживающих историй Самарской Луки. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergey
    3 июня 2024
    Дворики старой Самары
    Не занудно и познавательно.
  • Я
    Ярослав
    2 июня 2024
    Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
    Экскурсию однозначно рекомендую. Экскурсовод Ольга очень интересно рассказывала об истории Самары, местных легендах и преданиях. Виды со смотровых площадок просто
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    шикарные, эту красоту нужно увидеть своими глазами. Обратно в Самару лучше возвращаться на теплоходе, так вы увидите красоты Самары и Самарской Луки еще и непосредственно с Волги.

  • Д
    Дарья
    2 июня 2024
    Дворики старой Самары
    Спасибо Алексею за интересную подачу информации. Экскурсия была очень познавательной и интересной!
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Дворики старой Самары
    Потрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. Оказалось, что это очень интересно,
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    вот где настоящий дух города. Всем нам очень понравилось, время прошло незаметно. Гид Алексей очень доступно, с юмором рассказал историю каждого дворика. Очень рекомендую посмотреть на город через эту призму

    Потрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. ОказалосьПотрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. ОказалосьПотрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. ОказалосьПотрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. ОказалосьПотрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. ОказалосьПотрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. ОказалосьПотрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. ОказалосьПотрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. ОказалосьПотрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. ОказалосьПотрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. Оказалось
  • Р
    Регина
    26 мая 2024
    По старинным улицам Самары
    Безумно рада, что попала к Екатерине на экскурсию! Благодаря ей первые впечатления о Самаре восхитительные, очень быстро прошло время, маршрут насыщенный, атмосфера приятная. Спасибо большое!
  • N
    Natalya
    23 мая 2024
    По старинным улицам Самары
    Были в новогодние праздники. Не смотря на сильны мороз, не замерзли, Екатерина нас берегла, периодически заходя в разные места согреться.
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    3 часа экскурсии прошли на одном дыхании. Экскурсия настолько увлекательна и познавательна, что расставаться не хотелось. Екатерина потрясающе рассказывает, увлекательно, познавательно, хочется ее слушать и слушать. Лучшая историческая экскурсия в Самаре!

  • Г
    Галина
    16 мая 2024
    Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
    Несмотря на проливной дождь и ветер, экскурсия была прекрасная, мы получили массу положительных эмоций: столько всего увидели, столько всего услышали, в Самару вернулись на кораблике по Волге - день удался! Спасибо организаторам, экскурсоводу Ольге и отличному водителю!
  • O
    Olga
    13 мая 2024
    По старинным улицам Самары
    Очень интересная и душевная экскурсия получилась. Гид Екатерина провела нас по самым знаковым местам старого города, а рассказ о Самаре получился таким увлекательным, что интересно было всем. Хочется вернуться еще!
  • Ю
    Юрий
    9 октября 2023
    Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
    В Самару мы собрались очень быстро, посмотрев ютубный ролик о Самарской Луке и не один. День приезда утром - обзорная экскурсия
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    от Елены, целый день - три обзорные площадки с видами Самарской Луки от Ольги - собственно цель поездки, ну и день отъезда вечером - прогулка по Самаре с посещением Кухмистерской фон Вакано - как дань памяти и уважения фон Вакано. Выбранные Ольгой для экскурсии три обзорные площадки для показа видов Самарской Луки, особенно Смотровая площадка в селе Ширяево, не смогли конкурировать с Ютубными роликами снятыми при помощи дронов с видами Самарской Луки и со знаковых мест Самарской Луки, ради которых мы и поехали в Самару. Надо было сначала съездить в Самару, возможно, восхититься видами и просторами Самарской Луки от Ольги, а уже затем дополнить впечатления ютубными роликами. Но тогда бы мы не собрались в Самару. Ольге спасибо. Самарская Лука не на один день.

  • С
    Сергей
    9 августа 2023
    Огни вечерней Самары или самарские сумерки
    Очень сильно понравилась экскурсия. Алена прекрасный экскурсовод. Все было очень здорово

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Ночные»

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Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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