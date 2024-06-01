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Юля и Иван очень любят свой край и с искренней радостью делятся его красотой. Нам повезло увидеть Молодецкий курган весь в цвету (а это что-то невероятное, тут особенная флора) и совсем без других посетителей. Виды с гор Отважной и Шишки тоже захватывают дух. Великолепно организованное путешествие, отдельное спасибо за чай, снеки и душевный обед в отличном ресторане с видом на Волгу!) Очень рады знакомству, будем рекомендовать всем друзьям)