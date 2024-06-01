1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарской области, где вас ждут величественные горы, морские пейзажи и загадки истории
Начало: В удобном для вас месте в Самаре
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
«Как волжский закат может стать соавтором художественного фильма»
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города
Начало: В любой точке города
«И, конечно, сможете оценить красоту и очарование вечерней набережной со множеством красивейших террас — любимого места отдыха самарцев, о котором будет отдельная увлекательная история»
12 июня в 17:00
16 июня в 17:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда1 июня 2024Активный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машине было не жарко, предложена
- ИИрина19 мая 2024Ходили на экскурсию: Самарская набережная: 5 км волжского гедонизма! Очень понравилось! Экскурсовод полностью погрузила в историю и жизнь города! Плюс, музыкальное сопровождение! Рекомендую всем приезжающим, для первого знакомства с этим прекрастным городом!
- ААнтонина17 мая 2024Благодарим Юлию и Ивана за совершенно незабываемые, фантастические впечатления! Мы увидели невероятно красивые места, не охваченные пока большим туристическим потоком.
- ТТатьяна16 мая 2024По приезду в Самару сразу же решила прогуляться по набережной Волги с Аллой. Экскурсию заказала заранее, т. к. на неё
- ДДмитрий12 мая 2024Хотя погода была не очень - ветер и прохладно, экскурсия понравилась. Алла, экскусовод, очень интересный рассказчик и организатор, есть фото
- ССергей1 мая 2024Просто отличное путешествие! Гид знает вообще всё про город и было неожиданно понять, что у каждого дома в городе есть
- ННаталья31 октября 2023Остались самые теплые воспоминания. Рекомендую.
- ССергей9 августа 2023Огни вечерней Самары или самарские сумеркиОчень сильно понравилась экскурсия. Алена прекрасный экскурсовод. Все было очень здорово
- НН21 июля 2023Огни вечерней Самары или самарские сумеркиЭкскурсия с Аленой была очень интересная. Прошла на одном дыхании. Она показала красивые места Самары, рассказала много загадочных и мистических историй из прошлого. Было что посмотреть и послушать. Спасибо большое.
- NNadin25 июня 2023Отличный экскурсовод, любящий свое дело и свой город. Много новой живой информации о городе, с необычными историями, с заходами во дворы и дворики. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Вечерние»
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