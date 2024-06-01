Вечерние экскурсии Самары

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Самаре, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарской области, где вас ждут величественные горы, морские пейзажи и загадки истории
Начало: В удобном для вас месте в Самаре
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 600 за всё до 3 чел.
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
«Как волжский закат может стать соавтором художественного фильма»
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 600 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города
Начало: В любой точке города
«И, конечно, сможете оценить красоту и очарование вечерней набережной со множеством красивейших террас — любимого места отдыха самарцев, о котором будет отдельная увлекательная история»
12 июня в 17:00
16 июня в 17:00
5 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    1 июня 2024
    Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
    Активный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машине было не жарко, предложена
    читать дальше

    вода. Огромное спасибо Юлии и Ивану за те виды и пейзажи, которые они нам показали на молодецком Кургане и отважном. Сделано большое количество фото и получено много эмоций🙏

    Активный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машине
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
    Ходили на экскурсию: Самарская набережная: 5 км волжского гедонизма! Очень понравилось! Экскурсовод полностью погрузила в историю и жизнь города! Плюс, музыкальное сопровождение! Рекомендую всем приезжающим, для первого знакомства с этим прекрастным городом!
  • А
    Антонина
    17 мая 2024
    Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
    Благодарим Юлию и Ивана за совершенно незабываемые, фантастические впечатления! Мы увидели невероятно красивые места, не охваченные пока большим туристическим потоком.
    читать дальше

    Юля и Иван очень любят свой край и с искренней радостью делятся его красотой. Нам повезло увидеть Молодецкий курган весь в цвету (а это что-то невероятное, тут особенная флора) и совсем без других посетителей. Виды с гор Отважной и Шишки тоже захватывают дух. Великолепно организованное путешествие, отдельное спасибо за чай, снеки и душевный обед в отличном ресторане с видом на Волгу!) Очень рады знакомству, будем рекомендовать всем друзьям)

    Благодарим Юлию и Ивана за совершенно незабываемые, фантастические впечатления! Мы увидели невероятно красивые места, не охваченныеБлагодарим Юлию и Ивана за совершенно незабываемые, фантастические впечатления! Мы увидели невероятно красивые места, не охваченныеБлагодарим Юлию и Ивана за совершенно незабываемые, фантастические впечатления! Мы увидели невероятно красивые места, не охваченныеБлагодарим Юлию и Ивана за совершенно незабываемые, фантастические впечатления! Мы увидели невероятно красивые места, не охваченные
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
    По приезду в Самару сразу же решила прогуляться по набережной Волги с Аллой. Экскурсию заказала заранее, т. к. на неё
    читать дальше

    очень большой спрос. Прекрасная экскурсия! С такой отдачей и знаниями гид Алла рассказал мне о достопримечательностях, исторических событиях и архитектуре набережной и Самары, о том как строился и рос город и о ее знаменитых жителях. Получила массу положительных эмоций. Алла не просто знаток материала, а она искренне увлеченный человек, вдохновляющий и талантливый!

  • Д
    Дмитрий
    12 мая 2024
    Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
    Хотя погода была не очень - ветер и прохладно, экскурсия понравилась. Алла, экскусовод, очень интересный рассказчик и организатор, есть фото
    читать дальше

    и аудио материалы по предмету рассказа. Рассказ содержит и легенды и исторические факты. 5 км пролетели не заметно в условиях гедеонизма! Всем советую.

    Хотя погода была не очень - ветер и прохладно, экскурсия понравилась. Алла, экскусовод, очень интересный рассказчик
  • С
    Сергей
    1 мая 2024
    Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
    Просто отличное путешествие! Гид знает вообще всё про город и было неожиданно понять, что у каждого дома в городе есть
    читать дальше

    какая-то своя история. Оказалось приятно погрузиться в историю города, посмотреть самые классные туристические места. На самом деле, не ожидали увидеть вот такое в Самарской области. Места просто необыкновенные и подъем к ним (он не тяжёлый, но может чуточку утомить) того стоил. Сделали много классных фото, видео и набрались впечатлений. В общем, спасибо огромное за эту поездку!

    Просто отличное путешествие! Гид знает вообще всё про город и было неожиданно понять, что у каждогоПросто отличное путешествие! Гид знает вообще всё про город и было неожиданно понять, что у каждогоПросто отличное путешествие! Гид знает вообще всё про город и было неожиданно понять, что у каждогоПросто отличное путешествие! Гид знает вообще всё про город и было неожиданно понять, что у каждого
  • Н
    Наталья
    31 октября 2023
    Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
    Остались самые теплые воспоминания. Рекомендую.
  • С
    Сергей
    9 августа 2023
    Огни вечерней Самары или самарские сумерки
    Очень сильно понравилась экскурсия. Алена прекрасный экскурсовод. Все было очень здорово
  • Н
    Н
    21 июля 2023
    Огни вечерней Самары или самарские сумерки
    Экскурсия с Аленой была очень интересная. Прошла на одном дыхании. Она показала красивые места Самары, рассказала много загадочных и мистических историй из прошлого. Было что посмотреть и послушать. Спасибо большое.
  • N
    Nadin
    25 июня 2023
    Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
    Отличный экскурсовод, любящий свое дело и свой город. Много новой живой информации о городе, с необычными историями, с заходами во дворы и дворики. Очень рекомендую.
    Отличный экскурсовод, любящий свое дело и свой город. Много новой живой информации о городе, с необычными историями, с заходами во дворы и дворикиОтличный экскурсовод, любящий свое дело и свой город. Много новой живой информации о городе, с необычными историями, с заходами во дворы и дворикиОтличный экскурсовод, любящий свое дело и свой город. Много новой живой информации о городе, с необычными историями, с заходами во дворы и дворики

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
  2. Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
  3. Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 15 600. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Самаре на 2024 год по теме «Вечерние», 25 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам