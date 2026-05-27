Из Самары - в Тольятти: «Автоваз», техника и Волга

Посетить два музея и увидеть главное в городе
Едем в Тольятти — город контрастов, где индустрия встречается с природой.

Вы проедете по живописной дороге, подниметесь на смотровую площадку, посетите музей «Автоваз», увидите подводную лодку и погуляете по современной набережной. Узнаете, почему город называют трижды рождённым и что его связывает с Италией.
Описание экскурсии

Дорога в Тольятти и вертолётная площадка

Поедем по одной из самых живописных дорог региона и остановимся на вертолётной площадке с панорамными видами на Волгу и Жигулёвские горы. В пути я расскажу:

  • чем богата природа нашего региона
  • куда исчез город Святого Креста 18 века и что от него осталось
  • как строили Жигулёвскую ГЭС и завод-гигант «Автоваз»
  • почему Тольятти называют Италией на Волге

Музей «Аавтоваз»

Самостоятельно или с аудиогидом вы познакомитесь с историей легендарного автозавода: от первых автомобилей 1970-х до современных концептов и спорткаров.

Парковый комплекс техники Сахарова

Окажетесь в музее под открытым небом с сотнями экспонатов — от авиации до ракетной техники. При желании зайдёте в подводную лодку.

Центральная улица Тольятти — Юбилейная

Мы проедем по Автозаводскому району с остановками у главных городских точек — и вы узнаете:

  • почему Тольятти — трижды рождённый
  • как бывшая свалка строительных материалов стала памятником инженерной мысли
  • почему индустриальный Тольятти стал хранителем православных традиций
  • как бывший главный дизайнер «Автоваза» создал жемчужину неорусского стиля

Набережная Жигулёвского моря

Прогуляемся по современной набережной и насладимся видами. Если захотите, я порекомендую места для обеда.

Лесопарковая зона и памятник Татищеву

Проедем через зелёные районы и поднимемся на смотровую площадку у памятника основателю города — я расскажу, почему взгляд Василия Татищева устремлён одновеременно в прошлое и будущее.

Примерный тайминг

  • Дорога из центра Самары до Тольятти — 2,5 ч
  • Музей «Автоваз» — 40 мин
  • Переезд до Паркового комплекса техники — 10 мин
  • Парковый комплекс техники — 40 мин
  • Проезд по Юбилейной с остановками — 30 мин
  • Набережная Тольятти — 30–60 мин
  • Переезд к памятнику Татищеву — 20 мин
  • Дорога в Самару — 2 ч

Порядок посещения музеев может меняться в зависимости от времени выезда и режима их работы.

Организационные детали

  • Едем на Kia Rio, бустер и детское кресло — по запросу
  • График работы музея «Автоваз»: понедельник–воскресенье 10:00–19:00

Дополнительные расходы:

  • билеты в музей «Автоваз» — 250 ₽ за взрослого, 150 ₽ за ребёнка
  • аудиогид в «Автовазе» — 400 ₽ за шт.
  • билеты в Парковый комплекс истории техники — 300 ₽ за взрослого, 150 ₽ за ребёнка
  • аудиогид в комплексе — 100 ₽ за шт.
  • посещение подводной лодки с экскурсией — 300 ₽ за чел.
  • обед — по желанию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 155 туристов
Аттестованный профессиональный гид в Самаре, Тольятти, на Самарской Луке. Влюблена в родные места и влюблю в них даже самого искушённого путешественника!

Входит в следующие категории Самары

