Вы проедете по живописной дороге, подниметесь на смотровую площадку, посетите музей «Автоваз», увидите подводную лодку и погуляете по современной набережной. Узнаете, почему город называют трижды рождённым и что его связывает с Италией.
Описание экскурсии
Дорога в Тольятти и вертолётная площадка
Поедем по одной из самых живописных дорог региона и остановимся на вертолётной площадке с панорамными видами на Волгу и Жигулёвские горы. В пути я расскажу:
- чем богата природа нашего региона
- куда исчез город Святого Креста 18 века и что от него осталось
- как строили Жигулёвскую ГЭС и завод-гигант «Автоваз»
- почему Тольятти называют Италией на Волге
Музей «Аавтоваз»
Самостоятельно или с аудиогидом вы познакомитесь с историей легендарного автозавода: от первых автомобилей 1970-х до современных концептов и спорткаров.
Парковый комплекс техники Сахарова
Окажетесь в музее под открытым небом с сотнями экспонатов — от авиации до ракетной техники. При желании зайдёте в подводную лодку.
Центральная улица Тольятти — Юбилейная
Мы проедем по Автозаводскому району с остановками у главных городских точек — и вы узнаете:
- почему Тольятти — трижды рождённый
- как бывшая свалка строительных материалов стала памятником инженерной мысли
- почему индустриальный Тольятти стал хранителем православных традиций
- как бывший главный дизайнер «Автоваза» создал жемчужину неорусского стиля
Набережная Жигулёвского моря
Прогуляемся по современной набережной и насладимся видами. Если захотите, я порекомендую места для обеда.
Лесопарковая зона и памятник Татищеву
Проедем через зелёные районы и поднимемся на смотровую площадку у памятника основателю города — я расскажу, почему взгляд Василия Татищева устремлён одновеременно в прошлое и будущее.
Примерный тайминг
- Дорога из центра Самары до Тольятти — 2,5 ч
- Музей «Автоваз» — 40 мин
- Переезд до Паркового комплекса техники — 10 мин
- Парковый комплекс техники — 40 мин
- Проезд по Юбилейной с остановками — 30 мин
- Набережная Тольятти — 30–60 мин
- Переезд к памятнику Татищеву — 20 мин
- Дорога в Самару — 2 ч
Порядок посещения музеев может меняться в зависимости от времени выезда и режима их работы.
Организационные детали
- Едем на Kia Rio, бустер и детское кресло — по запросу
- График работы музея «Автоваз»: понедельник–воскресенье 10:00–19:00
Дополнительные расходы:
- билеты в музей «Автоваз» — 250 ₽ за взрослого, 150 ₽ за ребёнка
- аудиогид в «Автовазе» — 400 ₽ за шт.
- билеты в Парковый комплекс истории техники — 300 ₽ за взрослого, 150 ₽ за ребёнка
- аудиогид в комплексе — 100 ₽ за шт.
- посещение подводной лодки с экскурсией — 300 ₽ за чел.
- обед — по желанию