Едем в Тольятти — город контрастов, где индустрия встречается с природой. Вы проедете по живописной дороге, подниметесь на смотровую площадку, посетите музей «Автоваз», увидите подводную лодку и погуляете по современной набережной. Узнаете, почему город называют трижды рождённым и что его связывает с Италией.

Описание экскурсии

Дорога в Тольятти и вертолётная площадка

Поедем по одной из самых живописных дорог региона и остановимся на вертолётной площадке с панорамными видами на Волгу и Жигулёвские горы. В пути я расскажу:

чем богата природа нашего региона

куда исчез город Святого Креста 18 века и что от него осталось

как строили Жигулёвскую ГЭС и завод-гигант «Автоваз»

почему Тольятти называют Италией на Волге

Музей «Аавтоваз»

Самостоятельно или с аудиогидом вы познакомитесь с историей легендарного автозавода: от первых автомобилей 1970-х до современных концептов и спорткаров.

Парковый комплекс техники Сахарова

Окажетесь в музее под открытым небом с сотнями экспонатов — от авиации до ракетной техники. При желании зайдёте в подводную лодку.

Центральная улица Тольятти — Юбилейная

Мы проедем по Автозаводскому району с остановками у главных городских точек — и вы узнаете:

почему Тольятти — трижды рождённый

как бывшая свалка строительных материалов стала памятником инженерной мысли

почему индустриальный Тольятти стал хранителем православных традиций

как бывший главный дизайнер «Автоваза» создал жемчужину неорусского стиля

Набережная Жигулёвского моря

Прогуляемся по современной набережной и насладимся видами. Если захотите, я порекомендую места для обеда.

Лесопарковая зона и памятник Татищеву

Проедем через зелёные районы и поднимемся на смотровую площадку у памятника основателю города — я расскажу, почему взгляд Василия Татищева устремлён одновеременно в прошлое и будущее.

Примерный тайминг

Дорога из центра Самары до Тольятти — 2,5 ч

Музей «Автоваз» — 40 мин

Переезд до Паркового комплекса техники — 10 мин

Парковый комплекс техники — 40 мин

Проезд по Юбилейной с остановками — 30 мин

Набережная Тольятти — 30–60 мин

Переезд к памятнику Татищеву — 20 мин

Дорога в Самару — 2 ч

Порядок посещения музеев может меняться в зависимости от времени выезда и режима их работы.

Организационные детали

Едем на Kia Rio, бустер и детское кресло — по запросу

График работы музея «Автоваз»: понедельник–воскресенье 10:00–19:00

Дополнительные расходы: