Мы отправимся к знаменитому замку, словно перенесённому из средневековой Европы. По дороге полюбуемся Волгой с высоты, заглянем в необычный деревянный храм и отдохнём на берегу Жигулёвского моря.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

от 15 000 ₽ за группу

Ваш гид в Самаре

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Самары

9:30–10:00 — вертолётная площадка

Вы полюбуетесь панорамой Волги и Жигулёвских ворот с высоты Сокольих гор.

10:45–11:15 — посёлок Прибрежный

Посетите храм Новомучеников и исповедников Российских. Эта деревянная церковь построена без единого гвоздя по образцу храма 17 века из заполярного Зашиверска. При желании сможете заглянуть в трапезную и попробовать знаменитые сестринские пирожки.

12:30–13:30 — замок Гарибальди

Вы погрузитесь в атмосферу средневековой Европы, рассмотрите архитектуру необычного замка и скульптуры рыцарей Круглого стола.

14:30–15:00 — берег Жигулёвского моря

Остановимся у села Ягодное. Устроим небольшой пикник с живописными видами.

17:00 — возвращение в Самару

Организационные детали