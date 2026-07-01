Мы отправимся к знаменитому замку, словно перенесённому из средневековой Европы.
По дороге полюбуемся Волгой с высоты, заглянем в необычный деревянный храм и отдохнём на берегу Жигулёвского моря.
По дороге полюбуемся Волгой с высоты, заглянем в необычный деревянный храм и отдохнём на берегу Жигулёвского моря.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Самары
9:30–10:00 — вертолётная площадка
Вы полюбуетесь панорамой Волги и Жигулёвских ворот с высоты Сокольих гор.
10:45–11:15 — посёлок Прибрежный
Посетите храм Новомучеников и исповедников Российских. Эта деревянная церковь построена без единого гвоздя по образцу храма 17 века из заполярного Зашиверска. При желании сможете заглянуть в трапезную и попробовать знаменитые сестринские пирожки.
12:30–13:30 — замок Гарибальди
Вы погрузитесь в атмосферу средневековой Европы, рассмотрите архитектуру необычного замка и скульптуры рыцарей Круглого стола.
14:30–15:00 — берег Жигулёвского моря
Остановимся у села Ягодное. Устроим небольшой пикник с живописными видами.
17:00 — возвращение в Самару
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Volkswagen Jetta или Mazda CХ-5. Имеются детское кресло и бустер
- Могу встретить в аэропорту, на ж/д, речном или автовокзале
- Пикник в стоимость не входит. Вы можете взять с собой перекус по вашему желанию
- Это поездка без рассказов гида
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 43 туристов
Я родился и вырос в Самаре и очень люблю свой город. Поэтому хочу показать его гостям с самых интересных сторон. А если вам хочется ощутить Волжский простор и полной грудью вдохнуть пьянящий воздух Жигулёвской вольницы, то я предложу захватывающие маршруты по Самарской области.
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