Из Самары мы отправимся на Молодецкий курган — вершину высотой 243 метра.
После несложного пешего восхождения устроим небольшой пикник с травяным чаем, сваренным на горелке, и насладимся видами на Жигулёвское море, Волгу и село Жигули. Воздух здесь чистый и насыщенный ароматами хвои — настоящий отдых для тела и души. А мои интересные истории не дадут заскучать.
Описание экскурсии
Чем интересен курган
Молодецкий курган — одна из самых известных вершин Жигулёвских гор. Он расположен в западной части хребта, у слияния Усинского залива и Волги. Отсюда открываются одни из самых живописных видов Самарской Луки. На склонах кургана сосредоточено около 200 видов растений, включая редкие, исчезающие или реликтовые. А в окрестностях можно встретить редких представителей фауны: орлана-белохвоста, дыбку степную, бабочек аполлона и махаона.
Во время подъёма на курган вас ждут:
- рассказы о природе и истории национального парка «Самарская Лука»
- пикник с горячим горным чаем
- панорамные виды на Волгу, реку Усу и Жигулёвские горы
Организационные детали
- Программа подойдет людям со средней физической формой
- Параметры маршрута: перепад высот не более 200–300 м, длина маршрута — 7–8 км
- Рекомендуемый список снаряжения и одежды вышлю после бронирования
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ташкентской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 53 туристов
Я гид, инструктор-проводник по пешему туризму и треккингу, а также организатор поездок и программ с активным отдыхом. Состою в реестре Федерации туризма РФ, руковожу спортивными походами, умею оказывать первую помощь
