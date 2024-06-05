1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Самарская Лука: путешествие по волжским панорамам и истории
Погрузитесь в мир величественных пейзажей и завораживающих историй Самарской Луки. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Авто-путешествие по Самарской Луке: живописные пейзажи и культурное наследие
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
15 июня в 08:30
24 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Самарскому Заволжью: от истории к сыроварне
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки, насладитесь вкусом местных сыров и уникальными пейзажами
Начало: Речной вокзал или с. Рождествено
15 июня в 09:00
24 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Удивительные пейзажи и легенды Самарской Луки для всей семьи
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки. Узнайте о редких растениях и животных, посетите музеи и живописные места. Идеально для всей семьи
Начало: На ж/д станции «Жигулёвское море» или в Тольятти
22 июля в 08:00
23 июля в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
Посетить старинные сёла Рождествено и Подгоры и проехать по живописным тропам вдоль Жигулёвских гор
Начало: на пристани Ульяновского спуска
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
63005 670₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 июня 2024Замечательная экскурсия от профессионала своего дела. Эрудиция Ольги распространяется далеко за пределы оговоренной темы. Она сыпет фактами, интересными историями и держит
- ЕЕлена4 июня 2024Спасибо Екатерине за увлекательную экскурсию! Особенно впечатлила гора Стрельная, великолепие природы, шикарные виды! Немного сложная дорога, в конце небольшой серпантин, но оно того стоит!!!
- ЕЕлена3 июня 2024Интересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, было безумно интересно слушать про
- ЯЯрослав2 июня 2024Экскурсию однозначно рекомендую. Экскурсовод Ольга очень интересно рассказывала об истории Самары, местных легендах и преданиях. Виды со смотровых площадок просто
- ООльга27 мая 2024Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-) Началось с того, что она сумела найти минивен, чтобы в него влезла вся наша
- ААнна26 мая 2024Екатерина провела нам прекрасную экскурсию по Самарской Луке. Ее интересные рассказы сопровождали нас в дороге, мы побывали на нескольких смотровых
- ООльга23 мая 2024Огромное спасибо Екатерине за прекрасную поездку и интересную экскурсию.
- ГГалина16 мая 2024Несмотря на проливной дождь и ветер, экскурсия была прекрасная, мы получили массу положительных эмоций: столько всего увидели, столько всего услышали, в Самару вернулись на кораблике по Волге - день удался! Спасибо организаторам, экскурсоводу Ольге и отличному водителю!
- ССветлана25 апреля 2024Спасибо Екатерине за эту чудесную прогулку! красивый маршрут, потрясающая природа, шикарный вид на Самару с макушки горы Серной. Екатерина интересно рассказала об истории Заволжья, показала сохранившиеся памятники архитектуры. Благодарю за гостеприимство, душевность, профессионализм!
- ЛЛариса25 февраля 2024Ни дождь, ни туман не испортили впечатления от путешествия. Волга, живописные виды, смотровые площадки … Спасибо Екатерине, что открывает туристам эти места.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Самарская Лука»
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